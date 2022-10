Previa FC Cartagena - Granada CF: cambiar el rumbo a domicilio para seguir arriba

La Liga Smartbank llega esta semana a su decimotercera jornada, que enfrentará al FC Cartagena y al Granada CF en el Cartagonova este domingo. Un encuentro muy interesante que medirá a dos conjuntos que ocupan puestos altos en la tabla clasificatoria y que están llamados a luchar por metas altas al final de la temporada. El Cartagena quiere seguir mostrándose fuerte como local para seguir en la parte alta de la tabla, mientras que el Granada CF buscará volver a retomar la senda de la victoria a domicilio, tras tropezar en los últimos partidos como visitante.

Seguir en los puestos altos de la tabla

El FC Cartagena afronta esta jornada después de caer derrotado a domicilio en el último encuentro por 1-0 frente a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Un partido en el que el conjunto cartagenero se quedó con uno menos tras la expulsión de Pablo Vázquez cerca del descanso, y que pese a aguantar con un jugador menos durante toda la segunda mitad, un tanto de Jonathan Viera en el tiempo de descuento dejaba al equipo sin puntuar. Tras el último partido, el conjunto albinegro se encuentra en quinta posición con 20 puntos, con una ventaja de uno con los puestos de fuera de promoción y a tres del segundo clasificado, posición que marca los puestos de ascenso directo a Primera División.

El rendimiento del FC Cartagena este comienzo de temporada está siendo muy positivo. El equipo ha conseguido estabilizarse en los puestos de promoción y está causando buenas sensaciones. Además, el Cartagena está rindiendo muy bien lejos del Cartagonova, ya que ha vencido a domicilio a equipos como la SD Huesca por 2-3, UD Levante por 0-1 o Real Oviedo por 1-3, mientras que como local ha ganado dos encuentros: el que le midió al Albacete y en el último partido que ha disputado en casa frente a la UD Ibiza, en el que los albinegros se impusieron por 2-0. Ahora, el Cartagena quiere conseguir un nuevo triunfo, esta vez ante un rival directo, para poder seguir en la parte alta de la clasificación.

Para este partido, Luis Carrión tiene las bajas por lesión de David Ferreiro, Delmás y Kiko Olivas, aunque este último podría entrar finalmente si se recupera de las molestias que arrastra. Por otro lado, Pablo Vázquez tampoco estará disponible por sanción por la expulsión de la última jornada y no se enfrentará a su exequipo. El que sí que se medirá a su exequipo es Aarón Escandell. El guardameta partirá de inicio en la portería albinegra, mientras que el eje central de la zaga podría estar formado por Pedro Alcalá y Datkovic, aunque podría partir de inicio como último recurso el propio Kiko Olivas y Datkovic ocupar la posición de lateral izquierdo. En el centro del campo podría ser titular y también enfrentarse a su exequipo Mikel Rico, junto a Musto, mientras que la referencia en el ataque podría ser Ortuño, que sería el tercer jugador en el once inicial del Cartagena en enfrentarse a uno de sus exequipos en esta jornada.

Volver a ganar a domicilio

El Granada CF llega a este encuentro después de conseguir un buen triunfo en Los Cármenes por 1-0 contra el Real Zaragoza. Se quedó con los tres puntos gracias al tanto en los primeros minutos de la segunda mitad de Miguel Rubio, que aprovechó la salida de un córner para marcar el gol de la victoria. Este triunfo supuso un gran soplo de aire fresco en la ciudad de la Alhambra, ya que pese a que las sensaciones en cuanto a juego no fueron las mejores, volver a conseguir un nuevo triunfo tras perder en la anterior jornada supuso volver a los puestos de promoción. El Granada CF ocupa la cuarta posición con 20 puntos. De esta manera, el equipo granadino está a tres puntos de los puestos de ascenso directo, y pese a que no está cuajando un gran nivel en el estilo de juego, es positivo que el equipo se encuentre en la parte alta de la clasificación.

La temporada del conjunto granadino empezó de gran manera con tres triunfos consecutivos, pero varias derrotas a domicilio y algunos empates cosechados en las siguientes jornadas comenzaron a suscitar algunas dudas acerca del proyecto. Pese a estas sensaciones dubitativas que eran acompañadas por el pobre nivel de juego, es cierto que el Granada está rindiendo muy bien como local en Los Cármenes, donde todavía no conoce la derrota. Sin embargo, a domicilio sí que es donde tiene que mejorar el equipo, pues solo ha conseguido una victoria, y fue en la primera jornada ante el Ibiza por 0-2. Esa fue la última vez que el Granada CF marcó en un partido como visitante, pues en los siguientes cinco encuentros lejos de Los Cármenes, el equipo granadino no ha conseguido meter el balón al fondo de la red.

Para este partido, Karanka tiene las bajas por lesión de Jonathan Silva, Sergio Ruiz y Alberto Perea, mientras que tiene las dudas por molestias de Quini y Ricard Sánchez, que serían bajas sensibles, sobre todo la de Quini, que supondría quedarse sin efectivos en el lateral izquierdo aunque Neva poco a poco va incorporándose a la dinámica del equipo tras recuperarse de la grave lesión que sufrió la temporada pasada. Por otro lado, ha sido el propio preparador vasco el que ha confirmado la presencia de Callejón, Víctor Díaz y Petrovic, que también han estado con molestias durante la semana y que se han recuperado a tiempo.

Declaraciones de Carrión y Karanka

El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ha comparecido ante los medios antes del partido de esta jornada, donde ha hablado de lo que supuso la última derrota: "Fue cruel, pero no lo considero tan duro. Dejamos de ganar un punto. Mi análisis se centra en el tramo que estuvimos once contra once y tampoco me gustó mucho el equipo". También ha hablado sobre el rival: "El Granada no se va a meter atrás aquí porque no lo ha hecho en ningún partido de la liga. Van a venir a presionar y hemos trabajado en función a eso". Por último, ha hablado acerca de las bajas en la defensa: "Es una posibilidad menos que tenemos en el centro de la defensa sumada a la ausencia de Kiko, pero la gente que tengamos en el campo será la adecuada para poder ganar. No nos paramos mucho a pensar en las bajas".

También ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, que ha hablado sobre los problemas en la defensa: "Está siendo fácil confeccionar la defensa porque no puedo probar. Desde el martes estamos sin laterales. Es curioso que la causa por la que no está ninguno de los dos es por el golpe que sufrieron entre los dos durante el partido". También ha hablado sobre los malos resultados fuera de casa: "Hay que intentar hacer lo de cada partido y no cometer errores, que nos están penalizando mucho fuera de casa. Ha habido momentos puntuales en los que el equipo no ha estado como estuvo el otro día, por ejemplo, contra el Zaragoza en Los Cármenes". Por último, ha hablado acerca del rival: "No es casualidad donde está. Es un equipo que juega muy bien, domina muchas facetas del juego, presiona, inicia desde atrás con balón, llega a zonas de banda y centra con mucha gente en el área... No es casualidad que esté ahí y estoy seguro que va a seguir ahí durante mucho tiempo porque está haciendo las cosas muy bien".

Posibles alineaciones

FC Cartagena: Aarón Escandell, Calero, Calero, Kiko Olivas, Pedro Alcalá, Datkovic, Mikel Rico, Musto, Jansson, De Blasis, Borja Valle y Ortuño.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Quini, Petrovic, Bodiger, Melendo, Puertas, Uzuni y Callejón.