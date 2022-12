CD Lugo – Granada CF: puntuaciones del Granada, jornada 21 de LaLiga SmartBank

Idas y venidas en el conjunto nazarí. Tras la victoria por un gol el pasado fin de semana en el Nuevo Los Cármenes frente al Burgos, el Granada CF volvió a disputar un encuentro liguero para enfrentarse al antepenúltimo de la tabla, el Lugo de Fran Justo. El Granada no supo prolongar su racha victoriosa tras la victoria del Lugo por la mínima.

En la primera mitad, el partido se convirtió en un despropósito para el Granada CF. Además de la expulsión de Miguel Rubio, el conjunto nazarí recibiría uno de los mejores goles de la jornada y fallaría una inmensa cantidad de ocasiones claras.

Por otro lado, en la segunda parte, aunque parecía que el Lugo podría atacar más, el equipo nazarí lo intentó sin parar aún con un jugador menos. Sin embargo, no lo consiguió frente a la defensa férrea que plantó el conjunto gallego la segunda mitad. Nueva derrota del Granada CF, nueva derrota a domicilio.

6 / Correcto. No pudo hacer nada en el gol encajado. Puede ser uno de los mejores goles de la liga. Aún así, supo rehacerse y mostró seguridad al equipo durante el resto del encuentro. No tuvo peligro en la segunda mitad.

5 / Fallón. El lateral derecho del Granada CF no mostró su mejor versión en el partido. Aparte de sus lagunas defensivas, en ataque no se sintió cómodo y no pudo poner ningún centro donde correspondía. El conjunto nazarí le necesita. Fue sustituido por Bryan en la segunda mitad.

Víctor Díaz

6/ Capitán. No tuvo gran trabajo a la hora de defender ya que el Lugo aprovechó de lleno una de las únicas ocasiones en el partido. Junto a Miguel Rubio, forma una defensa de categoría, aunque hoy no fuera el día.

3 / Desacertado. El jugador que estaba siendo de lo mejor en el Granada CF esta temporada midió mal en dos entradas, costándole así la expulsión en la primera media hora del encuentro. Condicionó mucho su expulsión al equipo durante todo el encuentro.

Carlos Neva

5/ Erróneo. Al igual que Ricard, subió varias veces para incorporarse en el ataque. Aun así, no se sintió cómodo ya que no pudo mostrar su velocidad ante la defensa mostrada por el Lugo.

Óscar Melendo

4/ Fugaz. Bien es cierto que Melendo estaba siendo de lo mejor del Granada esta temporada, pero en este partido desapareció. No aportó nada entre líneas y, por ello, fue sustituido por Quini en la segunda mitad.

5/ Pivote. Sus números como pivote defensivo mejoran cada partido. Ahora bien, el Granada CF necesita mucho más de un futbolista que puede aportar potencia y disparo en la zona de ¾. Fue sustituido por Alberto Perea.

7/ Asociativo. De lo mejor del Granada. Se mostró receptivo a la hora de manejar el juego y dio pases de calidad durante el encuentro. Necesita mejorar su forma física. Fue sustituido por Soro.

6 / Espeso. Es un líder nato. Sin embargo, no estuvo nada acertado. Perdió balones innecesarios y no estuvo cómodo ante una defensa tan cerrada. El Granada requiere al mejor Callejón.

5 / Aciago. Tuvo una ocasión muy clara tras un disparo de Callejón. Le costó encontrar su posición en el terreno de juego. Fue sustituido por Erick Cabaco en el descanso.

4 / Desaparecido. Tras su partido en casa, Uzuni no mostró la versión que nos tiene a todos acostumbrados. Es uno de los líderes y tiene que mostrarlo en estos partidos. Se cree y se confía en su potencial.

6/ Veteranía. Entró en la segunda mitad, aportando empaque al equipo. Aun así, no pudo superar la defensa del Lugo en sus internadas.

8/ Brillante. El mejor del Granada y eso que ni fue titular. Generó infinidad de ocasiones, siendo el jugador más desequilibrante del Granada en el tramo final. Se merece más oportunidades.

SC / Salió en los minutos finales y no tocó balón.

Cabaco

6/ Firme. Salió en el descanso, ocupando la posición de central. Mostró experiencia y ayudó al Granada en las coberturas en los minutos finales. Se puede contar con él.

Albero Perea

7 / Magia. Salió en la segunda mitad y tuvo una ocasión muy clara tras una de sus fantasías al término del encuentro. Puede aportar más al equipo.