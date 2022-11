El Real Madrid golea y pasa como líder de grupo

El Real Madrid ha goleado al Celtic de Glasgow en el último partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League y pasa a la fase del K.O. como cabeza de grupo.

Comienzo a pedir de boca

El partido no podía empezar mejor para los de Carlo Ancelotti: un gran pase filtrado de Marco Asensio plantaba a Rodrygo dentro del área de los escoceses, aunque el brasileño, escorado, no encontró portería y su disparo fue detenido por el portero inglés. El rebote calló en las botas de Fede Valverde, que no dudó en sacar el remate, pero este dio en la mano de Jenz y la colegiada Stéphanie Frappart no dudó en pitar la pena máxima que Luka Modrić se encargó de convertir en el minuto 6 de encuentro.

Tras el gol del croata desde los once metros, el Celtic, que había salido al terreno de juego mostrando una buena actitud, no se dejó amedrentar por el gol tempranero de los blancos y en el minuto 13, tras una buena conducción por banda derecha de Maeda que dejó atrás a Carvajal, puso un balón prácticamente al punto de penalti que Furuhashi remató fuera. Tres minutos más tarde, el equipo de Glasgow dispuso de otro remate por parte de Hatate que se marchaba alto.

Rodrygo, infalible desde los once metros

A pesar de que el Celtic intentaba poner el 1-1 en el electrónico del Santiago Bernabéu, el Real Madrid dio el segundo zarpazo a los escoceses cuando en el minuto 18, después de que Vinicius fallase una ocasión clara en la que Marco Asensio le puso un gran balón, Rodrygo aprovechó el rechace para disparar a puerta y de nuevo, la defensa del Celtic taponaba el esférico con la mano. Revisión del VAR mediante, la colegiada francesa volvía a señalar penalti a favor de los merengues. El encargado de lanzar esta vez la pena máxima fue Rodrygo, que lo transformó con un gran lanzamiento imposible de detener para Joe Hart.

Tras duplicar su ventaja, el Real Madrid, en un corto periodo de relajación, vio su portería en peligro en varias ocasiones: un disparo de Furuhashi tras un error en salida de balón por parte del Real Madrid, y otro de Hatate en los minutos 26 y 28 respectivamente, fueron detenidos por el guardameta belga del Real Madrid.

El Celtic continuaba generando peligro, hasta que, en el minuto 33 de partido, Ferland Mendy se lanzaba al suelo para rebañarle el balón a Abada y cometía penalti. Sin embargo, Thibaut Courtois se encargó de que Juranovic no transformase la pena máxima.

Marco Asensio continúa reivindicándose

La segunda mitad comenzaba de igual manera que la primera: Marco Asensio remataba a las mil maravillas un pase de la muerte por parte de Carvajal desde la línea de fondo para marcar el tercer gol de los de Ancelotti y confirmar las buenas sensaciones que el mallorquín estaba dejando en los últimos encuentros: tres goles y dos asistencias en apenas 336 minutos repartidos en 14 partidos.

Vinicius Júnior, otro gol para la saca

Diez minutos después del tanto anotado por el jugador balear, el Real Madrid volvería a poner otra bolita en el ábaco. La conexión Valverde-Vinicius volvió a hacer de las suyas y el jugador brasileño marcaba el cuarto a pase del centrocampista uruguayo, una conexión que está apareciendo de manera habitual durante esta temporada.

El Celtic buscaba de alguna manera el intentar maquillar el resultado: lo haría mediante una doble ocasión de Hakasabanovic y Jota en el minuto 60, aunque Courtois primero, y Alaba después, desbarataron la doble ocasión de los escoceses.

Fede Valverde, imparable una vez más

Entre intento e intento del Celtic, el Real Madrid redondeó la noche y puso la manita en el luminoso: Fede Valverde, no conforme con su asistencia, aprovechó un balón que recibió de Lucas Vázquez para sacarse de la manga un disparo marca de la casa y anotar un golazo para sellar la goleada del Real Madrid ante el público del Bernabéu y pasar a las rondas eliminatorias de la UEFA Champions League siendo líderes de grupo.

Fede Valverde celebrando su golazo | Foto: Real Madrid C.F.

El gol del honor del Celtic llegaría en el minuto 79. Jota, que había salido en el minuto 62 y que fue el jugador que más peligro llevó del Celtic en la segunda parte, anotó un golazo de libre directo imparable incluso para un portero de la altura de Thibaut Courtois.

Benzema volvió a tener minutos después de sus molestias y pudo anotar el sexto. Una gran taconazo de Ceballos en línea de fondo, dejó a Joe Hart sentado y a Benzema relamiéndose ante la posibilidad de regresar con gol, sin embargo, el remate del galo lo taponaba Starfelt debajo de los palos.

Con esta goleada, el Real Madrid se despide de la fase de grupos de la UEFA Champions League siendo primero con cuatro victorias, un empate y una derrota.