Previa Real Madrid vs Cádiz: rehacerse antes del Mundial

El Real Madrid cerrará esta atípica primera vuelta de la temporada frente al Cádiz en el Santiago Bernabéu. El conjunto de Carlo Ancelotti tan solo ha ganado uno de sus cuatro últimos encuentros y buscará marcharse al parón por el Mundial con un buen sabor de boca. Para ello deberá vencer al Cádiz, equipo al que no pudo ganar la temporada pasada.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega a este último partido con prácticamente todas las miras puestas en lo que suceda en Qatar. El equipo dirigido por Ancelotti está inmerso en un bache de resultados y juego. De los cuatro últimos partidos tan solo ha ganado uno y no ha conseguido remediar la endeblez defensiva que presenta. Con 13 goles encajados en 13 partidos de liga, los merengues están obligados a vencer para marcharse cerca del FC Barcelona al parón del Mundial y buena ayuda para este hecho será la de mantener la portería a cero, algo que el Real Madrid solo ha logrado en cinco ocasiones esta temporada (dos en liga y tres en competición europea).

El último partido, frente al Rayo Vallecano, evidenció una falta de contundencia que el propio Ancelotti remarcó en sala de prensa. El conjunto de Andoni Iraola fue superior en todo momento al actual campeón de liga y no le permitió asentarse nunca en el encuentro. Además, para este partido el técnico italiano no podrá contar con Karim Benzema, que sigue arrastrando sus molestias musculares ni con Antonio Rüdiger, que ya se perdió el encuentro en Vallecas por problemas en la cadera.

Marco Asensio fue uno de los jugadores más destacados frente al Rayo | Foto: @realmadrid

Por su parte, el Cádiz de Sergio González llega al partido en puestos de descenso pero con la esperanza de volver a rascar puntos en el Santiago Bernabéu. Para ello deberá mirarse en el espejo de su victoria ante el Atlético de Madrid (3-2). Los cadistas firmaron, posiblemente, su mejor encuentro de lo que va de temporada y consiguieron pescar en río revuelto, situación que puede volver a darse en la casa blanca. Ya resultó la temporada pasada, donde el equipo gaditano sacó un valioso 0-0 que frustró al aficionado merengue.

Antecedentes

El encuentro del Santiago Bernabéu no fue el único donde el Cádiz consiguió puntuar frente al Real Madrid. También lo hizo en el Nuevo Mirandilla, en la jornada 37, con un 1-1. Bien es cierto que el Real Madrid ya era campeón de liga y presentó un once con muchos suplentes, pero el conjunto de Sergio González consiguió competir hasta el final y poner en apuros a los de Ancelotti.

También en la temporada 20/21 consiguió el Cádiz algo de provecho en este encuentro. Y es que el equipo de, por aquel entonces, Álvaro Cervera consiguió vencer como visitante por 0-1. Aunque el encuentro fue disputado en el Estadio Alfredo di Stefano, la familia cadista consiguió celebrar la victoria en el feudo del campeón en la que era la temporada de su vuelta a primera división.

Declaraciones

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido y se mostró deseoso de acabar este año "fantástico" con buenas sensaciones. "Este partido sirve para terminar bien este primer tramo de la temporada y volver a tener buenas sensaciones. Queremos tener un buen recuerdo de un año inolvidable", dijo Carlo.

El técnico italiano aprovechó para hacer balance de esta primera parte de la temporada. "El último período no ha sido bueno, sobre todo los dos últimos partidos. La derrota contra el Leipzig no nos ha afectado porque llegamos como primeros de grupo. Hemos cumplido los objetivos como la Supercopa de Europa y el primer puesto en la Champions. Podríamos haberlo hecho mejor en la Liga. A pesar de no ser bueno el último tramo queremos dejarlo atrás con el partido de mañana", comentó.

Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido | Foto: realmadrid.com

También opinó acerca del calendario tan cargado que ha tenido que afrontar el Real Madrid en esta primera fase del curso y las rotaciones que ha ido empleando. "Ha bajado la intensidad porque hemos jugado muchos partidos. Se nota contra equipos que no juegan competiciones europeas como el Rayo. Ellos pueden jugar a un nivel más alto con respecto a otros equipos. Es algo normal. La diferencia se nota cuando un equipo juega competiciones internacionales", dijo.

"La rotación es un aspecto importante, pero hay que considerar la dinámica de los jugadores. Quitar a Rodyrgo o Valverde cuando marcan es extraño. En este primer tramo de la temporada hemos rotado bastante, pero hay que contar con la dinámica de los jugadores", finalizó.

Árbitros del partido

El encuentro estará dirigido por el colegiado Cesar Soto Grado. Le acompañarán como asistentes Iker De Francisco Grijalba y Carlos Álvarez Fernández, mientras que el árbitro VAR será Santiago Jaime Latre.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga Santander será disputado el jueves 10 de noviembre a las 21:30 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se retransmitirá a través de DAZN.

Posibles onces

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Modric, Kroos, Valverde; Vini Jr, Rodrygo.

Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Fali, Juan Cala, Pacha Espino; San Emeterio, Álex Fernández, Alejo, Ocampo; Choco Lozano, Rubén Sobrino.