Previa Granada CF - FC Andorra: nueva prueba en Los Cármenes para volver a puestos de playoff

La Liga Smartbank afronta esta semana su jornada número 25, que enfrentará al Granada CF y al Andorra FC en Los Cármenes. Un partido importante para los locales, que quieren conseguir su segunda victoria consecutiva para seguir alargando su buen rendimiento en casa y de paso poder seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria para entrar en los puestos de promoción. Por otro lado, el FC Andorra buscará un triunfo a domicilio para estabilizarse en la parte media de la clasificación y acercarse también al playoff.

Seguir mostrando Los Cármenes como un fortín

El Granada CF llega a este partido después de ganar en Los Cármenes a la UD Ibiza por 2-0 en un encuentro sin demasiada historia en el que Víctor Díaz abrió el marcador gracias a un gol de cabeza suyo en el minuto 20, mientras que Bryan Zaragoza cerró el encuentro en el minuto 81 con un buen tanto tras una gran jugada individual. Así pues, pese a vencer en la última jornada el conjunto rojiblanco sigue actualmente en la séptima posición de la clasificación con 38 puntos, ya que los equipos que están por encima en la tabla también consiguieron llevarse los tres puntos, y está a tan solo uno de los puestos de promoción marcados por el Albacete Balompié. De esta manera, los granadinos quieren continuar con su buena dinámica en casa, donde todavía no conoce la derrota.

En este sentido, se puede señalar que el club de la ciudad de la Alhambra es el que mejores números tiene en casa, tras encadenar cinco triunfos consecutivos y ganar diez de doce disputados en Los Cármenes, mientras que ha empatado dos. Estos buenos resultados como local contrastan severamente con los que se cosechan a domicilio, donde solamente ha conseguido llevarse los tres puntos en un encuentro, el disputado en la primera jornada de Liga frente a la UD Ibiza en Can Misses. Además, el equipo solamente ha conseguido marcar como visitante en cuatro partidos, algo que afecta claramente al rendimiento del equipo lejos de su estadio. Ahora, el Granada tiene una nueva oportunidad en Los Cármenes para seguir mostrando esa tremenda fortaleza como local y con la que está consiguiendo no descolgarse de las posiciones delanteras.

Para este encuentro, Paco López tiene la baja por sanción de Bodiger y las bajas por lesión de André Ferreira y Rochina, mientras que Soro y Neva son dudas serias dadas las molestias que han estado arrastrando esta última semana, por lo que se espera que Jonathan Silva sea el sustituto del lateral izquierdo andaluz. Por otro lado, Uzuni y Meseguer han conseguido recuperarse de sus respectivas lesiones y entrarán en la convocatoria para este partido, aunque es posible que todavía no entren en el once inicial. Por otra parte, el jugador que no estará tal y como ha confirmado el propio técnico valenciano es el reciente fichaje Fatara Diedhiou, que se está adaptando físicamente al trabajo del resto del grupo tras haber estado entrenando el último mes y medio de manera solitaria.

Ganar para reponerse

EL FC Andorra afronta este encuentro después de haber caído derrotado en la pasada jornada en el Estadi Nacional de Andorra por 0-1 frente al Albacete Balompié, en un encuentro igualado que se decantó para los manchegos en el último cuarto de hora de juego gracias al tanto de Manu Fuster ante un FC Andorra que estaba con un jugador menos desde el minuto 54 tras la expulsión de Álex Pastor por roja directa. De esta manera, el conjunto del principado marcha en décima posición con 32 puntos, a siete de los puestos de playoff y con una ventaja también de siete puntos con respecto al descenso, por lo que el equipo se encuentra en la zona tranquila de la tabla y quiere seguir sumando para poder seguir confirmándose como una de las revelaciones de la categoría, ya que hay que tener en cuenta que es un equipo recién ascendido.

La temporada del FC Andorra está trascurriendo de buena manera, comenzó la temporada de gran forma con victorias en campos complicados como el Carlos Tartiere, mientras que como local también ha mostrado durante toda esta primera parte de la campaña un buen rendimiento, ganando a equipos de la parte alta de la clasificación como al propio Granada CF, la SD Eibar o el Levante UD, mostrándose como un equipo sólido y con buen juego tanto en su estadio como en los partidos en los que ejerce como visitante. Sin embargo, el Andorra no gana lejos del Estadi Nacional desde finales de noviembre tras vencer a la UD Ibiza por 0-1. De hecho, el equipo andorrano está pasando por una dinámica en la que solo ha conseguido ganar en uno de los últimos siete partidos disputados en Liga. Por lo tanto, el Andorra quiere cambiar también este momento consiguiendo una victoria de prestigio en uno de los estadios más complicados de la categoría.

Para este partido, Eder Sarabia, que tendrá que verlo desde la grada, podrá contar con Álex Valle, joven lateral izquierdo que ha llegado al conjunto tricolor esta última semana procedente del FC Barcelona. Por otro lado, tendrá la baja de Álex Pastor, que vio la roja en el último encuentro. Así pues, se espera una alineación parecida a la del último partido, con Bakis como la referencia en el ataque, que puede estar acompañado en las bandas por jugadores como Albanis o Bundu.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de la nueva incorporación Famara Diedhiou: "Está en proceso de adaptación a nivel físico y de conocer el juego y a los compañeros. Viene de entrenar solo el último mes o mes y medio prácticamente. De hecho, no ha realizado ni un entrenamiento normal con el equipo durante la semana, sino que ha estado entrenando aparte. Cuando los servicios médicos y los readaptadores entiendan que está para entrenar con el equipo, valoraremos meterlo en lista". También ha hablado sobre el Andorra: "Es un equipo peculiar en el sentido de que hay muy pocos equipos, por no decir ninguno, que jueguen de la forma que lo hace el Andorra. Seguramente sea el que más posesión tiene de nuestra liga. Es muy difícil quitarles la pelota, están acostumbrados a llevar el peso del partido, tienen mucha paciencia, intentan sumar muchísimos pases en campo propio o en el contrario". Por último, ha hablado sobre el apoyo de la afición: "Ua anticipo que necesitaremos a nuestra gente empujando y eso va a ser un factor importante. Habrá momentos en los que haya que tener paciencia en cuanto a que, si el rival tiene mucho la pelota, hay que esperar el momento en el que les podamos presionar y hacer daño".

Por su parte, también ha pasado por rueda de prensa el entrenador del FC Andorra, Eder Sarabia, que ha hablado sobre lo que tiene que hacer su equipo para levantarse tras su último tropiezo: "El equipo ya tuvo personalidad y llegada al final del partido. Los resultados no están llegando últimamente, pero hemos de centrarnos en lo que está en nuestras manos. Centrados en el fútbol y entrenar como salvajes, como lo hacemos. Queda poco para competir, en un campo maravilloso, ante jugadores increíbles. La oportunidad es maravillosa para hacer un gran partido". También ha hablado acerca del Granada: "Es un equipo con bastante variedad táctica, estamos preparados para que nos jueguen con diferentes sistemas. Con dos carrileros que siempre te comprometen, con centrales de buen juego aéreo y filtrar pases. Tienen jugadores arriba que resuelven en individual". Por último, ha hablado sobre la portería: "Va a seguir jugando Marc Vidal. Uno de los debates que más tenemos es en la portería porque siento que están todos muy preparados. Tengo una portería maravillosa, el otro día era el momento de Marc, que es joven con un gran presente y un maravilloso futuro".

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Jonathan Silva, Víctor Díaz, Petrovic, Puertas, Melendo, Callejón y Jorge Molina.

FC Andorra: Marc Vidal, Dani Morer, Mika Mármol, Diego Alende, Pampín, Marc Aguado, Bover, Moha, Albanis, Bundu y Bakis.