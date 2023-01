Dos tempraneros goles de Uzuni le dan la victoria al Granada ante el Andorra

Bendita victoria para el Granada CF,, que supo aprovechar los tempraneros goles de Myrto Uzuni para sumar un nuevo triunfo en casa ante un Andorra dominador y peleón que, hasta el tramo final, merodeó, lo intentó y puso en tensión al rival, que fue muy listo y se rehízo con notoriedad para mantener su buena racha como local.

Fue atractivo el duelo que se vivió este sábado en Los Cármenes, donde el Granada CF recibió al FC Andorra, equipo recién ascendido esta temporada que es una de las revelaciones del curso. Con un estilo de juego diferente, los de Eder Sarabia querían repetir la hazaña que lograron en su feudo ante los nazaríes, donde vencieron y maniataron a un equipo que quiere mantener su buena racha en casa.

Los andaluces llegaban a esta jornada tras vencer el pasado fin de semana al Ibiza (2-0) en un partido donde triunfó, pero no convenció, dando muestras de una gran pérdida de identidad grupal si quieren aspirar a algo más. Con esta merma, los nazaríes siguen luchando por estar en puestos de ascenso directo y seguir con cotas altas, pese tener las ausencias de Neva, Soro y Diédhiou, la última incorporación del cuadro.

Por su parte, los andorranos perdieron ante el Albacete (0-1) en un duelo polémico que se hizo viral dada la reacción postpartido del míster tricolor, que mostró su incomprensión ante las decisiones VAR. Manteniéndose en la zona tranquila de la tabla, el Andorra quiere mantener su férrea garra para continuar arañando puntos y subir de puestos en esta mitad de campaña restante.

Uzuni y Callejón, como Batman y Robin

Los primeros minutos fueron trepidantes. El Granada arrancó muy enérgico, y el Andorra no tardó en responder. Tras un robo en la medular, los visitantes llegaron hasta área rival y batieron a Raúl Fernández, pero el tanto quedó invalidado después de que Bakis quedara en posición inválida. El aviso fue serio y temprano, pero no desquició a los rojiblancos, que continuaron metidos en la pugna. El golpe no dejó aturdidos.

De hecho, el Granada hasta se rehízo rápido de lo ocurrido. Sin haber pasado diez minutos del inicio, Myrto Uzuni hizo acto de presencia, tras varias jornadas ausentes por molestias musculares, y adelantó a lo suyos con un auténtico golazo de maestro de área (1-0). Con un pase formidable de Callejón, Uzuni controló y dribló al meta para meter a placer. Un tanto que animó a los miles de granadinistas presentes.

Con paciencia y tranquilidad, el killer albanés volvió a desatar el júbilo entre la hinchada tras un imperdonable error de Diego Alende, que perdió el esférico en la boca del área. Callejón, actuando como Robin, se la dejó a su Batman, Uzuni, que apareció desde atrás para doblar al motrileño, que se la cedió para que la empujara y anotará el segundo tanto del duelo (2-0).

Callejón y Uzuni, asistente y goleador | Foto: LaLiga.

El Andorra, visto lo visto, tuvo que dar un golpe en la mesa. No se vino abajo. Necesitaba morder más y buscar el gol. Lo intentaron, y de hecho tuvieron una ocasión en la que Hevel, que estaba solo, empujó la bola fuera de la meta. Algo incomprensible, y que ni de los propios presentes llegaron a entender.

Los tricolores dieron un paso adelante y comenzaron a demostrar su fuerza con balón. Su herramienta principal para dominar, y poco a poco se fueron haciendo con ello. Moviéndose con soltura y siempre conscientes de lo que hacían, los visitantes cada vez llegaban con más facilidad a zona rival, poniendo en apuros al contrincante.

Cada vez fueron a más. Mostraron ser más atrevidos e intensos, pero no les sirvió para encontrar el gol. El Granada respondió bien. Paco López en la previa al encuentro ya dijo que el Andorra iba a jugar así, por lo que sabían que esto iba a pasar. Raúl Fernández tuvo que actuar en varias ocasiones, sobre todo cuando la tocaban Bundu y Bakis, de los más activos en la zaga visitante.

Andorra peleón, pero sin gol

El Andorra continuó en la misma dinámica durante el segundo acto. Los de Eder Sarabia tuvieron iniciativa y controlaron el juego prácticamente por completo en los primeros compases del último tramo del partido. Eso sí, de zona de tres cuartos para adelante no proliferaba nada. No había ocasiones claras, pero sí un runrún evidente.

Con otro error en un mal pase inicial, el Andorra se vio comprometido ante un Melendo que tuvo el balón en una situación muy ventajosa que no supo aprovechar para poner el tanto definitorio.

Iván Gil pudo recortar el resultado con un remate aéreo que no terminó de ejecutar bien. El balón se fue muy cerca de la guardia nazarí, e incluso fue una de las acciones más peligrosas que había tenido hasta el momento el conjunto visitante.

Ricard intentando sacar el balón desde atrás ante la presión de un rival | Foto: LaLiga.

El centrocampista la tuvo de nuevo con un duro disparo. Con una parada de foto, Raúl Fernández tuvo que despejar esta bola, que si hubiera entrado se habría convertido en uno de los goles de la jornada.

Paco López estuvo listo y reformuló el plantel con varios cambios. Cortó la sangría y el dominio andorrano. La posición volvió a igualarse y el asedio visitante se comenzó a convertir en algo esporádico.

De hecho, el Granada empezó a merodear con insistencia la portería de Marc Vidal, pero no pudo aumentar su ventaja. De esta forma, y con un resultado que no se volvió a mover, el Granada mantuvo los tres puntos en casa y ya suma 41, lo que le deja en el playoff de manera momentánea y a espera de lo que sucede en los otros partidos, mientras que el Andorra cierra la jornada con 32 puntos.

Ficha Técnica

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Jonathan Silva (Quini 77’), Petrovic, Victor Díaz (Sergio Ruíz 65’), Bryan Zaragoza (Alberto Perea 65’), Melendo (Molina 72’), Myrto Uzuni (Antonio Puertas 65’), Callejón.

FC Andorra: Marc Vidal, Petxarroman (Morer 66’), Diego Alende (Marc Aguado 61’), Mika Mármol, Pampín (Valera 71’), Jandro Orellana, Hevel, Iván Gil, Bundu (Carlos Martínez 71’), Jacobo (Albanis 66’), Bakis.

Goles: 1-0, Uzuni; 2-0, Uzuni.

Árbitro: Cordero Vega (comité cántabro). Ha amonestado a Ignasi Miquel y Petrovic por parte local y a Jacobo, Hevel y Mika Marmol en el otro cuadro.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de la Segunda División. Choque celebrado en el estadio Los Cármenes ante cerca de 14.000 aficionados.