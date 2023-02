Reparto de puntos en El Alcoraz entre Huesca y Granada

Reparto de puntos en El Alcoraz entre el Huesca y el Granada (1-1). El encuentro, que no tuvo un dominador claro, tuvo los dos goles de la cita rozando el final del primer tramo. En la segunda parte, el correcalles fue evidente, dando cada cuadro motivos suficientes como para poder mover de nuevo el marcador en un ajustado partido.

Atractivo duelo entre dos cuadros que, pese a estar en situaciones distintas, completaron un gran juego. La SD Huesca acogió en el estadio El Alcoraz al Granada CF, que llegaba hasta tierras aragonesas con el fin de mantener su buena racha fuera de casa, aunque el cuadro del Cuco Ziganda no iba a poner las cosas fáciles.

Los oscenses llegaban al duelo tras empatar la semana pasada en liga ante el Sporting de Gijón (1-1). El conjunto azulgrana, que se encuentra en mitad de la clasificación, llegaba a esta cita con el fin de continuar sumando puntos para acercarse a la zona alta de la tabla, algo que se paga muy caro dado el número de competidores.

Mientras tanto, los granadinos vencieron en casa en la anterior jornada al Tenerife (2-0). Con una racha de cuatro victorias consecutivas, los de Paco López querían buscar otro triunfo que le hiciera aumentar opciones para estar cerca del ascenso directo. Tras ganar al Villarreal B en su casa, los rojiblancos ansiaban repetir la proeza en Huesca.

Goles son amores

El Granada salió al campo con una idea clara. Quería dominar con la bola para así llegar hasta campo rival con facilidad. El Huesca no dio su brazo a torcer, y de hecho tuvo algún contragolpe muy dañino. Un inicio con muchas idas y vueltas.

Los rojiblancos cada vez avanzaron más con el paso de los minutos. Estaban cómodos dominando, y se mostraban con facilidad en zona de tres cuartos rival. La capacidad ofensiva de los andaluces era sustancial, y el Huesca tuvo que replegar y quedarse en su área para evitar cualquier envite. Mediante la estrategia, los locales tenían un gran potencial que querían aprovechar.

Con una dificultad notable, los nazaríes contaban con varios jugadores apercibidos. No se podían permitir faltas tontas que derivaran en tarjeta amarilla, y mucho menos dado el gran nivel de los oscenses en este tipo de acciones.

Gerard Valentín tuvo una de las más claras tras irse de varios jugadores rivales. Con mucha explosividad y verticalidad, el futbolista llegó desde el medio del campo hasta el área chica, donde, al levantar la cabeza, remató al segundo palo, faltándole un poco de precisión para mandarla a la portería visitante.

Cuando más oportunidades parecía que estaban teniendo los locales, el Granada vio puerta con un tanto de Callejón. Este fue anulado al momento por un fuera de juego de Weissman, que pisó la bola para dejársela al motrileño en posición antirreglamentaria. Una acción que no fue recriminada por el bando granadino.

Una vez más, Raúl Fernández se tuvo que vestir de ángel de la guarda. Con un contraataque de libro, el Huesca se plantó en campo rival. Obeng tuvo una clara ocasión que requirió de una parada salvadora del cancerbero, que sacó su mano para que la bola no entrara por el segundo poste.

Rozando los compases finales de la primera parte, el Huesca aprovechó un robo en campo propio para adelantarse en el marcador. En las transiciones hacían mucho daño. Tras una combinación formidable, Joaquín (1-0) vio cómo le llegó la bola dentro del área pequeña para empujarla y adelantar a los suyos. Una acción rápida, con pocos toques y muy efectiva.

Joaquín celebrando su tanto con los compañeros | Foto: LaLiga

Apenas unos minutos tardó el Granada en reaccionar y poner las tablas. Con paciencia, los nazaríes cosieron una jugada participativa donde la bola le acabó llegando a Carlos Neva, que la mandó dentro de las mallas de Andrés Fernández (1-1) en el añadido para poner la igualada. Una reacción clave para no irse con el marcador en su contra al descanso.

El VAR lo volvió a decidir todo

Empezó el Granada de nuevo con mucha participación en campo contrario. Proveniente de una jugada a balón parado, los rojiblancos pasearon el esférico dentro del área sin que nadie rematara a puerta. Una oportunidad que se le perdió a los visitantes para poder darle la vuelta al resultado.

La segunda parte pasó a ser un toma y daca. En una de estas acciones, el colegiado señaló penalti a favor del Huesca. El VAR le llamó y, después de chequearlo, rectificó su decisión y no pito la pena máxima. Interpretó que no hubo contacto y, por tanto, no le dio la oportunidad al Huesca para aumentar la ventaja de nuevo.

Los jugadores del Granada CF recriminan una de las decisiones al colegiado | Foto: LaLiga

Paco López, con el tiempo corriendo en su contra, optó por meter más carne en el asador. Con más baluartes ofensivos, el Granada dio un paso adelante y sacó provecho con un chut cruzado de Weissman al segundo palo que acabó entrando dentro de la portería Andrés Fernández. El VAR solicitó a Arcediano Monescillo que acudiera a revisar la jugada por un fuera de juego interpretativo de Molina. Con mucha demora, el tanto fue anulado.

Con una doble oportunidad, el Huesca respondió. El partido se empezó a abrir todavía más y se convirtió en un correcalles. Había mucho por decidir. El tiempo continuaba corriendo y ambos cuadros daban todo lo que tenían, aunque el marcador no se volvió a mover.

Con este resultado, el Huesca continúa sumando en su casa y ya cuenta con 36 puntos, mientras que el Granada se mantiene en la pugna por los puestos altos con un total de 48 puntos. En la próxima jornada, los oscenses se medirán ante el Ibiza, y los granadinos ante el Málaga.

Ficha Técnica

SD Huesca: Andrés Fernández, Andrei, Jeremy Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel, Gerard Valentín (Juanjo Nieto 89’), Cristian Salvador (Hashimoto 28’), Óscar Sielva (Timot 89’), Joaquín, Juan Carlos (Marc Mateu 80’)y Obeng (Kanté 80’).

Granada CF: Raúl Fernánez, Quini, Miguel Rubio (Víctor Díaz 41’), Ignasi Miquel, Carlos Neva, Melendo (Bryan Zaragoza 66’), Pol Lozano, Bodiger (Meseguer 66’), Callejon (Jorge Molina 66’), Weissman (Puertas 89’) y Uzuni.

Goles: 1-0, Joaquín; 1-1, Carlos Neva.

Árbitro: Arcediano Monescillo (comité manchego). Ha amonestado a Jeremy Blasco por parte local y a Pol Lozano, Miguel Rubio y Melendo en el otro cuadro.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoctava jornada de la Segunda División. Choque celebrado en el estadio El Alcoraz ante 5.553 aficionados.