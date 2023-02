Previa Granada CF - CD Tenerife: seguir en línea ascendente en Los Cármenes

La Liga Smartbank llega esta semana a su jornada número 27, que se abrirá con el partido que enfrentará al Granada CF y al CD Tenerife en Los Cármenes. Los rojiblancos quieren continuar con la buen dinámica de las últimas semanas tras conseguir un vital triunfo a domicilio para poder seguir ocupando puestos de promoción y acercarse al ascenso directo, mientras que el conjunto tinerfeño también quiere confirmar las buenas sensaciones de las últimas jornadas para acercarse a las posiciones de playoff.

Seguir fuerte en Los Cármenes

El Granada CF llega a este encuentro después de conseguir una importante victoria a domicilio en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal B por 0-2, en un encuentro en el que ambos conjuntos tuvieron sus opciones, pero en el que gracias a los goles de Weissman y Uzuni en los primeros compases consiguieron otorgar una ventaja al equipo que no desaprovechó. De esta manera, el Granada CF puso fin a la dramática racha a domicilio, donde no ganaba desde la primera jornada de Liga, mientras que en la clasificación este triunfo también ha ayudado mucho para consolidarse en los puestos de promoción, pues ocupa actualmente la quinta posición con 44 puntos, con una ventaja de cuatro puntos con el Burgos CF, primer equipo fuera de los puestos de promoción, y está a tres de los puestos de ascenso directo marcados por el Levante UD. Ahora, el Granada quiere seguir mostrándose como un equipo fuerte en casa, donde no conoce todavía la derrota.

La segunda vuelta para el Granada CF ha comenzado de buena manera, tras vencer en cuatro de los cinco partidos disputados hasta el momento consiguiendo también una buena progresión en la tabla. Esta mejoría del conjunto granadinista es muy importante tras una primera vuelta muy irregular, sobre todo fuera de casa, que ha hecho que el equipo no haya podido luchar por estar en lo más alto de la tabla, únicamente ha marcado cuatro goles lejos de Los Cármenes hasta el último partido, demostrando una falta de gol muy latente. Ahora, tras la llegada de Weismann, que marcó en apenas cinco minutos, el Granada tiene pólvora en la delantera, ya que sumado a Uzuni, que es el jugador más goleador de la categoría con 15 goles, todo esto tiene que ayudar a que el equipo pueda seguir encarrilando los encuentros para continuar progresando en la clasificación.

De cara al partido de esta jornada, Paco López tiene las bajas por lesión de André Ferreira, Rochina y Soro, mientras que Puertas es duda tras perderse el último encuentro por molestias. Por otro lado, Petrovic volverá esta jornada tras ser el descarte ante el Villarreal B debido a su inminente paternidad. Con respecto a la alineación, la referencia en el ataque podría volver a ser Weismann, que ya se estrenó como goleador en la pasada jornada, y podría estar acompañado por Uzuni y Callejón en las bandas, mientras que en la mediapunta podría estar Melendo. Por último, la defensa podría ser muy parecida a la de las últimas jornadas con Ignasi Miquel y Miguel Rubio como pareja de centrales, mientras que está la duda de si Víctor Díaz seguirá en el centro del campo.

Seguir en línea ascendente

El CD Tenerife afronta este partido tras vencer en la última jornada al Albacete Balompié por 1-0 con el gol de penalti marcado por Enric Gallego en el minuto 12. El equipo tinerfeño consiguió aguantar el resultado y llevarse tres puntos de oro que han ayudado para seguir escalando puestos en la clasificación, donde ocupa en la actualidad la novena posición con 34 puntos, tras coger un buen colchón de puntos con los puestos de descenso, pues está a siete puntos de los puestos marcados por el Racing de Santander. Sin embargo, el Tenerife se encuentra a ocho de los puestos de promoción marcados por el propio Albacete Balompié. Así pues, el Tenerife quiere seguir consiguiendo buenos resultados para alejarse todavía más de los puestos de descenso y poder mirar con optimismo al tramo final de la campaña.

Esta temporada del CD Tenerife no comenzó con buen pie, encadenando en las primeras jornadas varios tropiezos consecutivos , por lo que fue relegado a la parte baja de la clasificación. Sin embargo, con el transcurso de las jornadas, el club canario ha conseguido mantenerse con solidez y firmeza en la zona media de la clasificación. De hecho, el Tenerife lleva ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota en Liga, siendo la última en el pasado mes de noviembre, por lo que en 2023 no ha perdido todavía. Además, a domicilio también se ha mostrado fuerte venciendo en campos complicados como el Cartagonova, mientras que ha empatado en la Rosaleda o El Sardinero.

Para este encuentro, Luis Miguel Ramis, ha realizado una convocatoria de 23 jugadores en la que no entran Aitor Sanz e Iván Romero, ambos sancionados por acumulación de tarjetas, por lo que el técnico tendrá que buscar sus recambios. A priori, Javi Alonso podría sustituir a Aitor Sanz, algo que ya hizo en el anterior partido tras salir desde el banquillo en el descanso, mientras que Elady Zorrilla podría ser el sustituto en la banda, donde Iván Romero ha estado posicionado en los últimos encuentros. Así pues, quitando estos cambios obligados, se espera que la alineación sea parecida a la de las últimas jornadas.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre la importancia de haber ganado fuera de casa: "Toda victoria, sea fuera o en casa, siempre genera confianza. El haber ganado en Villarreal genera más confianza porque cuando yo os decía que dentro no notaba algo fuera de lo normal porque el equipo seguía trabajando y preparaba los partidos igual en casa que fuera, sí que era normal que el entorno tuviera cierta preocupación". También ha hablado sobre el Tenerife: "Es un rival durísimo. Y si así lo manifiesta su propio entrenador, pues imagina. Están en su mejor momento. La temporada pasada jugaron playoff, estuvieron a punto de subir a Primera. Tienen la misma base, el mismo entrenador". Por último, ha hablado acerca de los distintos planes de juego: "Tratamos de elaborar siempre un plan durante la semana, en función de nuestras características pero sin olvidarnos de que enfrente tenemos un rival y cada rival es diferente. Influyen muchas circunstancias. En cuanto al sistema, nunca he creído que sea lo más importante. Es un dibujo de inicio y a partir de ahí, lo más importante es el desarrollo".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, que ha hablado acerca de la idea de partido: "Es ser siempre sólidos y rigurosos. Y con balón, tener atrevimiento, regularidad y ritmo. Es común a lo que quieren todos los entrenadores. Luego, está el matiz de cada uno de nosotros". También ha hablado sobre el rival: "El Granada es un equipo muy potente, que tiene unas grandes cualidades individuales y colectivas. Se sienten con confianza, arropados, empujan mucho y cuentan con mucha eficacia en los metros finales". Por último, ha hablado de las opciones que tiene para suplir a los sancionados: "Tenemos varias opciones tanto en banda como en punta, asociativas y veloces. Intentaremos utilizar aquello que creemos que necesita el partido para hacer daño. Me gusta tenerlos a todos, pero confío en las oportunidades".

Convocatorias

Granada CF: sin confirmar.

CD Tenerife: Juan Soriano, Javi Díaz, Aitor Buñuel, Kike Salas, León, Sergio González, Alexandre, Elady Zorrilla, Javi Alonso, Borja Garcés, Mo Dauda, Javi Díaz, Carlos Ruiz, Larrea, Waldo, Enric Gallego, José Ángel, Durmisi, Mellot, Sipcic, Nacho, Víctor, Teto y Selma.

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Petrovic, Pol Lozano, Callejón, Melendo, Uzuni y Weissman.

CD Tenerife: Juan Soriano, Mellot, Sergio González, León, Nacho, José Ángel, Javi Alonso, Elady Zorrilla, Borja Garcés y Enric Gallego.