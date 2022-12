El Dépor no pudo con el líder

El gran partido de la categoría, el partido que todos estaban esperando, el Córdoba y el RC Deportivo de la Coruña, se veían las caras en el estadio Abanca Riazor, una gran entrada y un ambiente que ya desde una hora antes del inicio del partido, se notaba que era de otra categoría. Las caras se las ven en esta 1ª RFEF, pero estos dos clubes históricos, por afición y por historia, bien merecen estar más arriba.

En cuanto al partido, el Dépor continúa con una alineación que poco a poco se van ya sabiendo de memoria los aficionados blanquiazules. Olabe, Isi Gómez y Rubén Díez son los que están moviendo el balón con más fluidez en el cuadro blanquiazul y por ello, el técnico Óscar Cano está confiando en ellos.

Por parte del equipo visitante, jugadores como Gudelj, hermano del jugador del Sevilla FC y un gran conocedor de la categoría como es Kike Márquez, jugador que este mismo año pisó el verde de Riazor para quitarle al Dépor el sueño de volver al fútbol profesional. Márquez fue jugador del Albacete la temporada pasada y disputó aquel playoff en Riazor. Los verdiblancos no estaban solos en Riazor y cerca de 500 aficionados cordobeses animaron a los suyos.

Comenzó el partido con buen ritmo y con ocasiones para ambos equipos, los dos equipos sin miedo al contrario. La primera gran ocasión llegó en el minuto ocho de encuentro, centro desde la izquierda del Dépor, que encontró fuego amigo, el central Calderón remataba hacia su propia portería con la fortuna de que el palo derecho fue el que lo salvó.

Después del susto inicial el conjunto cordobés empezó a mover el balón en parcela ofensiva, la presión alta daba sus frutos y los robos de balón en la salida del Dépor propició varias llegadas peligrosas del equipo visitante, así como bastantes saques de esquina, por fortuna sin problema para el cuadro blanquiazul.

Los golpes comenzaron a llegar por parte de ambos equipos, el Dépor fue el que golpeó primero y tuvo dos ocasiones muy claras. Isi Gómez tras un disparo de Quiles no era capaz de batir al guardameta Carlos Marín. Mismos protagonistas, pero diferentes roles, Isi Gómez con una gran asistencia, dejaba solo a Quiles, el delantero blanquiazul se encontraba con el pie de Marín, que volvía a salvar al Córdoba del primer tanto.

La respuesta visitante no tardó en llegar, a balón parado llegó la ocasión más clara del Córdoba en esta primera mitad, centro desde la izquierda que tras un primer remate de Diarra, le cae al central Jorge Moreno que manda el balón a dentro de la portería de Ian Mackay, el árbitro del encuentro decretaba fuera de juego, un fuera de juego muy ajustado por las repeticiones ofrecidas por la realización del encuentro.

El Dépor volvió a contestar, otra nueva ocasión clara para los blanquiazules. Centro desde la izquierda de Raúl Carnero, dejada de cabeza de Quiles para que Soriano también de cabeza no pudiera batir nuevamente a Carlos Marín, el guardameta visitante uno de los mejores jugadores del Córdoba en esta primera mitad. Con muchos golpes, pero sin goles se llegaba al descanso.

Tras la reanudación el juego bajó y las ocasiones también fueron menos importantes, el jugador que más lo intento por parte coruñesa fue Quiles, el delantero blanquiazul que estuvo tan acertado ante el Fuenlabrada, no tuvo su noche contra uno de sus ex equipos. El killer blanquiazul tuvo otra nueva ocasión pasada la hora de encuentro, zurdazo que obligaba a intervenir a Carlos Marín, el portero visitante tuvo menos trabajo en esta segunda mitad, aun así las que tuvo las solventó con la eficacia que mostró en la primera mitad.

Llegaban los minutos finales y los cambios ofensivos del Dépor no daban el fruto deseado por el míster, Yeremay y Kuki Zalazar no obtenían oportunidades para plantarse cerca de portería. El uruguayo tuvo una tímida llegada que no supo culminar y la mandó a la izquierda de la meta cordobesa.

El Dépor tomó riesgo y a punto estuvo de ver como el Córdoba lo aprovechaba, en los minutos finales los de Crespo tuvieron una muy clara ocasión. Un contragolpe de los verdiblancos que terminó con un centro por la izquierda, estuvo providencial Jaime Sánchez tapando el disparo a portería en el área pequeña. Finalmente reparto de puntos.

Óscar Cano declararía, en rueda de prensa que sus jugadores estaban enfadados por perder la oportunidad de ganar al líder de la categoría. Para los gallegos viene una semana intensa con dos duros rivales, el próximo martes visitan a las 20:00 al CD Badajoz, mientras que el domingo reciben en Riazor al Racing de Ferrol.

Ficha Técnica:

RC Deportivo: Ian Mackay, Antoñito, Lapeña, Jaime, Raúl Carnero, Rubén Díez, Olabe, Isi Gómez, Quiles, Svensson y Mario Soriano. También jugaron: Villares, Yeremay y Kuki Zalazar

Córdoba CF: Marín, José Ruiz, Jorge Moreno, Gudelj, Calderón, Diarra, Javi Flores, Carracedo, De Las Cuevas, Kike Márquez y Casas. También jugaron: Ledesma, Fuentes, De Las Cuevas, Álex Bernal y Carlos Puga.

Goles: 0-0

Árbitro: Aimar Velasco Arbaiza.

Estadio: Abanca Riazor. 18191 espectadores.