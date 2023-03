Este partido, ¿Sentencia la Liga?

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan en el Camp Nou con motivo de la jornada 26 de LaLiga Santander. Madridistas y culés vuelven a verse las caras tan solo dos semanas después desde el último Clásico. En ese partido, el de ida de semifinales de la Copa del Rey, los culés se impusieron por 0-1 gracias a un gol en propia de Militao.

¿Cómo han cambiado las cosas desde el último Clásico?

El 2 de marzo el Real Madrid y el FC Barcelona jugaron el último Clásico. Por aquel entonces, los culés eran líderes de LaLiga, aunque venían de perder contra el Almería, y fueron eliminados la semana anterior de la Europa League. Por su parte, el Real Madrid era segundo en la clasificación y había empatado contra el Atlético de Madrid en el derbi, por lo que la distancia con el Barça se redujo a los 5 puntos.

Ahora, los culés siguen en lo más alto de la tabla y los blancos segundos, pero la distancia entre ambos ha aumentado hasta los 9 puntos debido a que el Real Madrid empató contra el Betis, mientras que el Barça no ha perdido ningún partido.

Ambos equipos llegan con bajas sensibles

Este volverá a ser un Clásico marcado por las lesiones. Ni Real Madrid ni Barça llegan con las plantillas al 100%. En el Real Madrid, Alaba sigue lesionado. Ancelotti tampoco podrá contar con Álvaro Rodríguez. El canterano que salvó los muebles en el derbi y contra Osasuna, no podrá jugar contra el Barça por acumulación de tarjetas.

Por su parte, el FC Barcelona llega con bajas más sensibles. Sin Dembelé, que sigue lesionado ni Pedri, que parecía que se había recuperado, pero ha vuelto a recaer. Si bien, Xavi recupera a Araújo, que volverá a ser lateral para contener a Vinicius como lleva haciendo en los últimos clásicos.

¿Ha cambiado el juego de ambos?

En el último Real Madrid – Barça se cambiaron los papeles. El Real Madrid fue el que tuvo la posesión, un 64%, mientras que el Barça se fue del Santiago Bernabéu con el peor registro de posesión de su historia desde que hay registros de estos datos: tan solo un 35%. Los blancos acorralaron a los azulgranas en su campo y área, dominaron el balón y provocaron que el Barça terminara jugando con un 4-5-1. Pero la posesión no es la que decide los partidos y al Barça le sirvió un gol de dos tiros a puerta para marcar. El Real Madrid, por su parte, no realizó ningún tiro entre los tres palos.

Asensio, Nacho, Carvajal, Benzema y Rüdiger celebran un gol. Vía Twitter @realmadrid

Al conjunto merengue le pasó lo mismo contra el Betis. Los blancos dominaron el partido, pero fueron incapaces de marcar gol. Contra el Espanyol y el Liverpool en Champions dieron otra imagen, por lo que se espera que contra el Barça hayan recuperado la dinámica.

Mientras tanto el Barça ha ganado sus últimos partidos por la mínima, por uno a cero. Los de Xavi llevan esta temporada nueve victorias con ese marcador. Además, el juego de los culés ha cambiado. Ya no tiene el estilo que les caracterizaba.

Benzema sigue sin recuperar su mejor versión

Karim Benzema sigue muy lejos de su mejor nivel. Ya en el Clásico de hace dos semanas el delantero francés demostró que no está. El Real Madrid echó de menos su juego entre líneas, su capacidad de asociación, sus goles. Pero esto es algo que lleva pasándole toda la temporada. Benzema se ha perdido 14 partidos, un tercio de los que ha jugado el Real Madrid. Si bien en el último partido anotó el gol de la victoria y lleva 11 goles en Liga, las sensaciones al verle jugar no son buenas. El actual balón de oro no está fino y eso el Real Madrid lo nota. Mucho.

¿Hay Liga después de este partido?

Todo dependerá de quién gane. Si gana el Barça es posible que los culés tengan media Liga en el bolsillo o más. La distancia entre ambos equipos aumentará a los 12 puntos, una diferencia que parece insalvable a pesar de que todavía queden 12 jornadas. Ningún equipo en toda la historia de la Liga ha sido capaz de remontar una distancia así y acabar llevándose el trofeo. De hecho, sin ir más lejos, el Real Madrid ganó el campeonato la temporada pasada sacándole 13 puntos al Barça, el segundo clasificado.

Si gana el Real Madrid, las cosas cambias. La distancia se reducirá a tan solo 6 puntos. Una distancia más que posible de remontar en estas 12 jornadas que restan de temporada. Por lo tanto, el Real Madrid tiene que salir a buscar la victoria si quiere pelear por el título y seguir teniendo posibilidades.

¿Qué partidos les quedan al Real Madrid y al Barça?

El Real Madrid tiene que enfrentarse a: Valladolid, Villarreal, Cádiz, Celta, Girona, Almería, Real Sociedad, Getafe, Valencia, Rayo Vallecano, Sevilla y Athletic. De estos equipos, el Real Madrid en la ida perdió contra el Rayo Vallecano y empató contra el Villarreal, el Girona y la Real Sociedad. Por lo tanto, le espera un calendario complicado.

Por su parte al Barça le queda jugar contra: Elche, Girona, Getafe, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis, Osasuna, Espanyol, Real Sociedad, Valladolid, Mallorca y Celta. El Barça ganó en la ida a todos excepto al Rayo Vallecano y al Espanyol, con los que empató. Por lo tanto, si los de Xavi repiten los resultados, será muy difícil que se les escape la Liga.