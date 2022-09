Papu Gómez y su deseo de jugar el mundial

Alejandro Gómez repasó su estado de forma, deseos y admitió que el último mes previo a la llegada de la cita será "muy difícil" por lo mental y por lo físico. El "Papu" no ha empezado la temporada de la mejor manera posible, al igual que todo el Sevilla FC, sin embargo, esta motivación extra de la Copa del Mundo podría suponer un aliciente para mejorar su nivel.

Con vistas al mundial

El argentino confesó que no ha sido un gran arranque y que la cercanía del Mundial le exige cuidarse mucho para estar en forma y en perfectas condiciones para la competición. "Arrancamos no muy bien, con muchos cambios, en un proceso de transición, pero en lo personal bien. Tenemos el Mundial de por medio y este año tendré que cuidarme el doble".

Alejandro Gómez con la selección argentina / Foto vía: Noticias Argentinas

El sevillista afirma que se ve dentro del plantel que juegue el Mundial con la albiceleste y declara que no puede imaginarse fuera de la convocatoria. "Es mi mayor deseo. Es lo que tengo que conseguir, tengo que pensar en positivo. Yo me tengo que ver dentro. Es una cuestión mía, no puedo verme fuera. A partir de ahí, puede pasar cualquier cosa, pero en lo personal me tengo que ver en la lista".

Sin margen para lesiones ni errores

Reconoce que los próximos meses, previos al mundial, van a ser duros y van a exigir dar un paso hacia delante y reflejar que tiene la cabeza donde tiene que estar. "El último mes previo al Mundial va a ser duro, tener la cabeza, donde vas a tener la cabeza. Tengo que ser sincero".

El Sevilla FC necesita al mejor "Papu"

Tras un inicio de liga complicado para el conjunto sevillista, Julen Lopetegui necesita una mejora de su equipo. El Sevilla FC se encuentra lejos de sus objetivos fijados a inicio de campaña y culpa de ellos han podido ser las lesiones.

Los sevillanos han visto como jugadores importantes como el propio Alejandro Gómez, Marcao, Rekik, Fernando o Suso no han podido empezar la temporada de la forma que querían por culpa de las lesiones y eso tiene que olvidarse desde esta jornada.