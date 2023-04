Previa Getafe vs FC Barcelona: continuar la racha ante el líder

Este domingo 17 de abril, el Getafe se batirá en duelo, en la jornada 29 de LaLiga, contra el FC Barcelona. El partido se disputará en el Coliseum Alfonso Pérez, donde el cuadro azulón ha logrado vender todas las entradas para el encuentro.

El Getafe llega con una buena racha de partidos en casa, pues lleva cuatro partidos en el Coliseum sin perder. El cuadro azulón cuenta con 30 puntos en la tabla, puntos que lo posicionan en el puesto 15 de la clasificación. Se encuentra a solo tres puntos de la zona baja de la tabla, donde el Valencia con 27 puntos ocupa la posición en la raya de diferencia entre la permanencia y el descenso. El cuadro azulón saldrá con todas sus ganas al encuentro, en el Coliseum, ante el Barcelona. El estadio se encuentra con el sold out, por lo que el estadio se encontrará hasta la bandera para el encuentro del cuadro azulón ante el líder. Esta es una razón más para que los de Quique Sánchez salgan con las garras a ganar los puntos de la victoria en el encuentro.

Por su parte, el Barcelona llega al encuentro como líder de la tabla. Con 72 puntos se encuentra en el puesto más alto, a trece puntos del Real Madrid que se encuentra en la segunda posición de la tabla. El equipo de Xavi ha de salir con todo al terreno de juego, un estadio en el que el cuadro azulón se hace más grandes ante sus rivales. El Barcelona después de su último encuentro debe mejorar las energías si quiere hacerse con los tres puntos de la victoria y así lograr aumentar la distancia con su eterno rival.

Historial

Estos dos rivales se han visto las caras, en el terreno de juego, en un total de 29 ocasiones. Entre este total se encuentran cuatro encuentros que finalizaban con la victoria para el cuadro azulón. Por otro lado, en siete ocasiones los rivales firmaron las tablas. Las ocasiones restantes, 28, el Barcelona se hacía con la victoria en el encuentro ante el Getafe. En las últimas cinco ocasiones en las que los equipos se enfrentaron, tres ocasiones resultaban positivas para el equipo catalán. En una ocasión, ninguno de los dos equipos lograba anotar gol en la portería rival, dejando el luminosos al final del encuentro marcando el 0-0. En el encuentro restante, el cuadro azulón lograba hacerse con la victoria, gracias un gol de penalti anotado en el comienzo de la segunda mitad que le otorgaba los tres puntos de la victoria al cuadro que Quique Sánchez.

Barcelona vs Getafe en el último encuentro en el que se vieron las caras // Fuente: LaLiga

¿Cómo llegan?

Por su parte el Getafe llega con una buena racha que deben intentar mantener. En los últimos cinco encuentros ha obtenido dos victorias, ante el Sevilla por dos goles a cero y ante el Jaén en un encuentro amistosos que jugaron durante el parón por selecciones. Por otro lado, han conseguido dos empates, uno disputado antes el Cádiz donde ambos lograban anotar dos goles en la portería rival. El otro empate vino ante el Athletic, donde ninguno de los rivales logró anotar gol y dejaban el luminoso con el 0-0. Por último, el cuadro azulón ha finalizado un encuentro con una derrota. Este partido lo disputaban ante la Real Sociedad, donde el Getafe no puedo abatir a su rival y el partido finalizaba con el 2-0 a favor de la Real Sociedad.

Por parte del Barcelona, llegan con una buena racha, pero con sensaciones agridulces. En los últimos cinco encuentros disputados han obtenido tres victorias, una de ellas ante el Athletic por la mínima. Otro de las victorias la obtuvo contra el Real Madrid, donde el equipo catalán lograba la victoria por un gol de diferencia, 2-1. Por último, vino la victoria ante el Elche, donde el cuadro de Xavi lograba la victoria por un contundente 0-4. Por otro lado, han obtenido un empate ante el Girona, donde ninguno de los rivales logró anotar en la portería rival. Finalmente, el partido restante que les deja un sabor agridulce es el encuentro que les eliminaría de la Copa del Rey. Este encuentro fue disputado contra el Real Madrid, donde los de Xavi perdieron por un contundente 0-4.

Ausencias

Ambos equipos llegan con ausencias que pueden ser determinantes en el terreno de juego. Por parte del Getafe contará con la ausencia de Mata debido a una lesión muscular que no le permitirá incorporarse con el cuadro azulón hasta finales de este mes de abril. Además, Arambarri es una duda para el técnico azulón debido a que una lesión muscular lo puede dejar fuera del terreno de juego.

Por parte del Barcelona, Xavi tiene que verse con la ausencia de Christensen debido a una lesión en la pantorrilla que no le permitirá incorporarse hasta finales de este mes de abril. Por otro lado, tampoco podrá contar con Dembélé por una lesión muscular que no le permitirá volver hasta mediados del mes de marzo. Además, tampoco podrá contar con De Jong por una lesión del músculo del bíceps femoral que no le permitirá incorporarse por el momento. Finalmente, deben tener en cuenta la baja de Pedri, el canario sigue con la lesión en el muslo que no le permitirá incorporarse al equipo hasta mediados del mes de marzo.

Árbitro del encuentro

El colegiado encargado de dirigir el encuentro será J. Pulido Santana. El árbitro nacido en Las Palmas de Gran Canaria tiene 39 años. Pertenece al comité de árbitros de Primera División desde la temporada 2022/23, pero tiene una gran trayectoria en Segunda División que lo ha dotado de mucha experiencia. Lo acompañará en el VAR Iglesia Villanueva.

Declaraciones

¡Buenos días, azulones! ☀



Tras el entrenamiento de hoy, nuestro míster Quique Sánchez Flores atenderá a los medios en la previa del encuentro frente al @FCBarcelona_es. 🎙



¡Síguelo en directo en nuestro canal de Youtube! 📺https://t.co/JYAagX9INH — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 15, 2023

Quique Sánchez: "Mañana jugaremos en un ambiente extraordinario", comentó el técnico. Añadió que "La afición va a tener un papel determinante de aquí al final de temporada". Además, asegura que "La salvación este año es un objetivo caro con muchos equipos luchando por él".

Xavi: "Los partidos que vienen son claves para la Liga", asegura el técnico.

Convocatoria

El Getafe no ha publicado convocatoria para su encuentro ante el Barcelona.

El Barcelona tampoco ha publicado convocatoria para el encuentro ante el cuadro azulón.

Posible alineación

Por parte del Getafe, la posible alineación para el encuentro puede ser: David Soria, Damián Suárez, Djené, Duarte, Alderete, Portu, Maksimovic, Luis Milla, Munir, Mayoral y Ünal.

Por parte del Barcelona, la posible alineación de Xavi para enfrentarse al Getafe puede ser: Ter Stegen, Koundé, Araújo, Alonso, Álex Balde, Sergi Roberto, Busquets, Gavi, Raphinha, Lewandowski y Ansu Fati.