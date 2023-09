Previa Granada CF - Real Betis: mostrar mejoría para volver a la senda del triunfo

La Liga EA Sports afronta esta semana su séptima jornada, la primera intersemanal de la temporada, que medirá al Granada CF y al Real Betis en Los Cármenes en lo que será un nuevo derbi andaluz con dos equipos que llegan en distinta situación. Los locales llegan después de una dolorosa derrota en los minutos finales ante un rival directo en la lucha por la salvación, Las Palmas, mientras que el Real Betis quiere volver al camino de la victoria para poder meterse en la parte alta de la clasificación y situarse en puestos europeos.

Volver a ganar en Los Cármenes

El Granada CF afronta este partido después de perder en la última jornada en el Estadio de Gran Canaria por 1-0 en un encuentro igualado y en el que los rojiblancos estuvieron con uno más en el terreno de juego durante más de media hora. Sin embargo, el equipo no mostró esa superioridad y con los cambios dio un paso atrás, lo que provocó que el rival creara peligro y finalmente marcara el gol del triunfo en los minutos de descuento gracias al disparo desde la frontal del área de Kirian. Así pues, el club granadinista se sitúa actualmente en penúltima posición de la clasificación con tan solo tres puntos, los conseguidos en la tercera jornada con la victoria conseguida ante el RCD Mallorca, con un bagaje de solamente una victoria y cinco derrotas.

El inicio de campaña del Granada CF ha evidenciado la debilidad defensiva que tiene el equipo, mostrándose muy endeble en la defensa, pues ha encajado 17 goles en seis partidos. En el último encuentro, Torrente estrenó titularidad en el eje central de la zaga tras superar las molestias de las últimas semanas y cuajó una buena actuación; su cambio en el último tramo del encuentro junto al de otros jugadores como Boyé o Melendo supuso una regresión del equipo, sobre todo en tareas defensivas, donde el Granada dejó claro que tiene que mejorar si quiere competir en Primera División. Ahora, el conjunto granadino quiere mostrar mejoría para conseguir la segunda victoria de la temporada y la que sería también el segundo triunfo ante su afición y buscar de esta manera una progresión tanto en juego como en resultados en una semana más que crítica con tres encuentros y teniendo también en el horizonte el duelo que enfrentará al equipo con la UD Almería el próximo fin de semana.

Para este partido, Paco López sigue teniendo la baja de Vallejo y la duda Miguel Rubio en la defensa, por lo que todo parece indicar que Torrente e Ignasi Miquel repetirán como pareja en la zaga. Por otra parte, Weissman parece que volverá a entrar en la convocatoria después de perderse el último encuentro por la celebración religiosa del Yom Kippur, aunque todo parece indicar que Lucas Boyé volverá a ser titular como referencia en el ataque. Con respecto a las bandas, hay muchas dudas ya que está habiendo muchos cambios en las últimas semanas. Bryan Zaragoza y Uzuni podrían ser los titulares en banda, aunque Callejón, que no jugó en el último encuentro tras disputar ininterrumpidamente 49 partidos, podría volver a estar en la alineación. Con respecto a la portería también hay dudas ya que André Ferreira volvió a ser el elegido en la pasada jornada tras ser suplente anteriormente, por lo que podría volver a repetir, ya que además Raúl Fernández no ha realizado el último entrenamiento.

Salir del bache con una victoria

El Real Betis llega a este duelo después de empatar en el Benito Villamarín por 1-1 ante el Cádiz CF en un encuentro en el que los verdiblancos dispusieron de más ocasiones y oportunidades, pero fue el conjunto rival quien se adelantó cerca del descanso tras el gol de Chris Ramos. No obstante, el Betis no bajó los brazos y al menos consiguió poner las tablas en el marcador gracias al tanto marcado por Guido Rodríguez al cuarto de hora de la segunda mitad. Tras este encuentro, el conjunto bético se encuentra en mitad de la tabla clasificatoria con 8 puntos, por lo que un triunfo le colocaría posiblemente dentro de los puestos europeos. Además, el equipo quiere poner fin al pequeño bache por el que está pasando, ya que arrastra tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

El Real Betis no ha comenzado la campaña de la mejor manera posible, es cierto que en el primer encuentro consiguió un buen triunfo en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal CF, pero el equipo también ha mostrado sensaciones mejorables, como en la derrota ante el FC Barcelona en el Camp Nou por un serio correctivo de 5-0. Además, el Betis no ha comenzado positivamente su recorrido en Europa League, donde perdió ante el Rangers por 1-0 en su debut en competición europea. Ahora, el conjunto entrenado por Manuel Pellegrini quiere mostrar su mejor versión a domicilio para volver a la normalidad y situarse en las posiciones europeas en esta semana en la que habrá hasta tres partidos de Liga. El equipo también tendrá que volver a disputar competición europea la próxima semana en el Benito Villamarín ante el Sparta Praga.

Para este encuentro, el técnico chileno ha confeccionado una convocatoria de 22 jugadores en la que no se encuentra Bartra, William José y Luiz Henrique, que se encuentran recuperándose de sus lesiones. Respecto al central y al delantero brasileño es posible que puedan tener minutos la próxima semana, mientras que Luiz Henrique será baja hasta después del parón de selecciones de octubre, tal y como ha confirmado en rueda de prensa el propio Pellegrini. Por otro lado, William Carvalho vuelve a entrar en una convocatoria tras recuperarse satisfactoriamente de la lesión de sóleo que arrastraba. Así pues, se espera que el preparador chileno opte por una alineación en la que Borja Iglesias repita como referencia en el ataque, acompañado en las bandas por Abde y Ayoze Pérez, mientras que en la mediapunta estaría Isco, que ha comenzado la temporada en un gran estado de forma.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de la autocrítica sobre el último partido: "Me considero una persona que tiene la autocrítica como parte de mejora. Creo que era el momento para hacerlo, y además como entrenador tengo la responsabilidad de lo que hagan los jugadores en el campo. Esa autocrítica la hemos hecho en el vestuario. He de reconocer también que no me arrepiento de lo que dije, pero estaba en caliente. Me dio mucha rabia". También ha hablado sobre el rival: "Es un equipazo. Está jugando en Europa. Tiene muchos argumentos ofensivos, cuenta con un entrenador que lleva muchos años y ha demostrado su capacidad. Es un rival peligrosísimo. Con balón te genera muchísimo. Trataremos de neutralizar ese juego, aunque no sea fácil. Hay que buscar la portería rival". Por último, ha hablado sobre la semana de tres partidos: "El partido más importante es el inmediato. Depende de cómo hagamos las cosas, del siguiente rival, de cómo estemos nosotros… La idea sigue siendo la misma para mañana. Siempre hay algunas dudas en los últimos entrenamientos. Entre hoy y mañana disiparemos dudas".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, que ha hablado sobre cómo llega su equipo: "Llegamos física y mentalmente muy bien. El equipo es muy consciente de lo que está haciendo, de lo que hay que mejorar y tampoco estamos en una crisis. No veo una falta de actitud... Para mí lo único importante es ir a ganar y sumar tres puntos, y después tratar de ganar al valencia. Pensar negativamente es lo peor que puede haber. No veo crisis futbolística ni crisis de identidad". También ha hablado acerca del rival: "Es un equipo que a lo mejor le ha costado un poco volver a ser de Primera, pero tiene grandes jugadores y un técnico que hace jugar a sus jugadores. Ha marcado mucho también en las derrotas y no nos podemos descuidar". Por último, ha hablado sobre Borja Iglesias: "Como todos los jugadores, trata de aportar lo máximo que puede dar, y nos ha dado mucho desde que llegó. En momentos puntuales juegan unos y otros… Es una variante más y ya veremos cuando reaparece y cuando empieza a aportar, ya sea 10 minutos o lo que sea, pero es un jugador muy importante para nosotros".

Convocatorias

Granada CF: sin confirmar.

Real Betis: Claudio Bravo, Rui Silva, Bellerín, Miranda, Guido Rodríguez, Pezzella, Abde, Borja Iglesias, Ayoze Pérez, William Carvalho, Juan Cruz, Rodri, Guardado, Abner, Marc Roca, Isco, Aitor Ruibal, Altimira, Chad Riad, Fran Vieites, Visus y Assane.

Posibles alineaciones

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Torrente, Ignasi Miquel, Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Bryan Zaragoza, Melendo, Uzuni y Boyé.

Real Betis: Rui Silva, Bellerín, Pezzella, Chad Riad, Abner, Marc Roca, Guido Rodríguez, Isco, Abde, Ayoze Pérez y Borja Iglesias.