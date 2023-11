Previa Arosa - Granada CF: en búsqueda de la mejoría en Copa

La Copa del Rey echa a andar con la celebración de su primera ronda y la entrada de los equipos de Primera División. En el estadio de A Lomba, el modesto SC Arosa de Tercera RFEF recibirá al Granada CF en un partido en el que los rojiblancos quieren hacer un buen papel y avanzar con paso firme en la competición copera después de un mal inicio en Liga y tras una derrota que les ha dejado en una situación complicada en la clasificación.

Seguir con la ilusión de la Copa

El SC Arosa afronta este partido con ilusión y con el objetivo de dar el campanazo y eliminar a un Primera División en su estadio y ante su afición. El equipo actualmente milita en el Grupo I de Tercera RFEF, donde ocupa la undécima posición con 10 puntos, estando a cuatro de las posiciones de playoff a Segunda RFEF. A su vez, el Arosa llega tras vencer en A Lomba al Betanzos por 2-0 gracias a los goles marcados por Iñaki Martínez en el ecuador del segundo tiempo y Martín Diz en el minuto 83, con el que se sentenció el encuentro, consiguiendo el equipo su primer triunfo como local esta temporada.

Por otro lado, la dinámica del equipo en estas últimas semanas está siendo, sin duda, ascendente, pues lleva cuatro jornadas consecutivas sin perder, aunque antes del triunfo de la última jornada, el Arosa encadenó dos empates sin goles consecutivos. Pese a esta línea progresiva que muestra el conjunto gallego, tiene que mejorar de cara a puerta, ya que ha marcado solo seis goles en Liga. En cuanto a esta eliminatoria ilusionante, el Arosa ya sueña con dar la sorpresa y conseguir la clasificación a la siguiente ronda dándose de esta manera una situación más que extraordinaria, ya que hace más de treinta años que el equipo no disputa la competición copera, llegando a haberse enfrentado en la temporada 1988-1989 a la Real Sociedad y al CA Osasuna en la temporada 1983-1984.

Con respecto a la plantilla, el equipo entrenado por Luisito destaca la mezcla de jugadores que tienen veteranía y experiencia en el fútbol gallego y en Tercera RFEF como el guardameta de 32 años Manu Táboas, que cumple su quinta temporada con el equipo, o el delantero senegalés de 32 años Sylla, que vive su segunda etapa en el club y que también ha militado anteriormente en equipos como el Arenteiro, Coruxo o Ribadumia, mientras que también hay jugadores que destacan por su juventud, como Martín Diz de 22 años, Carus de 23 años, o Javi Pereira, que tiene 21 años.

Pisar con paso firme en Copa para coger ánimo

El Granada CF llega a este partido después de caer derrotado por 2-3 frente al Villarreal CF, un encuentro que se puso muy complicado desde los primeros minutos ya que en el minuto 23, el equipo granadino ya marchaba 0-2 abajo en el marcador tras el doblete de Gerard Moreno. De hecho, el Granada llegó a ir perdiendo 0-3, pero los goles antes del descanso de Ricard Sánchez y Uzuni recortaron distancias. En la segunda parte, el equipo lo intentó e incluso Diedhiou tuvo en los últimos compases del encuentro una ocasión muy clara para empatar. Después de este partido, el club granadino se sitúa en penúltima posición de la tabla clasificatoria con seis puntos, está a tres de los puestos de salvación marcados por el Deportivo Alavés. Así pues, el Granada se encuentra en una situación delicada y quiere evadirse consiguiendo un triunfo en Copa del Rey que le permita comenzar una buena dinámica.

La temporada del conjunto granadinista ha comenzado con muchas turbulencias, mostrándose como un equipo débil defensivamente, lo que ha hecho que sea el segundo con más goles encajados. Pese al mal nivel mostrado en defensa, donde el Granada tiene prácticamente los mismos efectivos que la temporada pasada en Segunda División a excepción de un Vallejo que solo ha jugado dos partidos en Liga por una lesión que arrastra, el ataque del equipo sí que está dando sus frutos, con un Bryan Zaragoza que está siendo una de las revelaciones de Liga y con un Lucas Boyé que se está erigiendo como un líder en el ataque rojiblanco. Ahora, el equipo de Paco López quiere hacer un buen papel en Copa del Rey, donde en los últimos años ha tenido un buen rendimiento y llegó a semifinales o a cuartos de final, mientras que en la temporada pasada, el Granada fue apeado en segunda ronda después de ser eliminado por el Real Oviedo.

Para este encuentro, el técnico valenciano tiene las bajas por lesión de Miguel Rubio, Vallejo y Raúl Fernández, mientras que recupera a Lucas Boyé y a Gumbau, que se perdieron la última jornada de Liga por sanción. Así pues, el Granada recupera dos piezas importantes en la delantera y el centro del campo respectivamente y es posible que alguno de ellos salga de titular en esta eliminatoria. En cuanto a la alineación, lo normal es que Paco López haga algunos cambios y dé la oportunidad de jugar a jugadores que tienen menos minutos como Weissman, Petrovic, o incluso podría debutar como rojiblanco el portugués Manafá. Por otro lado, también es posible que haya varios cambios en la defensa y Víctor Díaz entre como titular en el eje central de la zaga acompañado por el canterano Miki Bosch o Torrente o Ignasi Miquel.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada, Paco López, ha comentado en la rueda de prensa previa a este partido este duelo de Copa "viene bien para dar minutos a jugadores que tienen menos en Liga" y espera que su equipo encuentre "buenas sensaciones". "La Copa es una competición más y, cuando defiendes a un club como el Granada, siempre hay que dar el máximo. Es un buen partido para continuar en la mejora del equipo", ha señalado. También ha dicho que es un día para que los menos habituales "den su máximo y ayuden a ganar el partido". "En la portería jugará Adri López", ha avanzado. Para el entrenador del Granada es una pena no poder llevarse a más futbolistas del filial: "Me hubiera gustado poder llevarme a más jugadores. Nos vamos a llevar a Miki Bosch, y seguramente parta de inicio, pero es un problema. Hay que tener cuidado ya que tienes que tener siete fichas del primer equipo, y nosotros tenemos varios futbolistas del primer equipo con ficha b. Hay jugadores en el Recreativo Granada que se merecían esta oportunidad, pero no podemos".

Paco López ha sido cuestionado por las eliminaciones de equipos de Primera en la Copa: "Cada partido, si no das el máximo y juegas al 100%, es difícil ganarlo. Tengo experiencias en eso. Nosotros vamos a salir a competir dando nuestro máximo. La temporada pasada, el Arosa fue el mejor en su categoría. Siguen la mayoría de jugadores, tienen un entrenador con mucha experiencia. Nos pueden poner las cosas muy difícil. Tenemos que adaptarnos rápido a las circunstancias".

El técnico del Arosa, José Luis Míguez ‘Luisito’, ha comentado antes de este partido a la agencia EFE que su equipo tienes sus opciones: "Si fuese a doble partido, la eliminatoria estaría un 80-20% a su favor. Siendo a partido único y en A Lomba, creo que está un 55-45 o un 60-40% como mucho para ellos. Vamos a tener nuestras opciones, que nadie lo dude". Luisito ha destacado también que el Arosa "será ambicioso" e irá a por la victoria "desde el minuto uno" con sus armas, como hacer "un partido largo" y quitarle el balón al Granada. "No vamos a estar once jugadores debajo del larguero", ha señalado.

Posibles alineaciones

Arosa SC: Manu Táboas, Cotilla, Brais Pedreira, Carlos Riveiro, Martín, Concheiro, Diego, Rubo, Martín Diz, Iñaki Martínez y Miguez.

Granada CF: Adri López, Ricard Sánchez, Víctor Díaz, Miki Bosch, Neva, Petrovic, Gumbau, Callejón, Melendo, Alberto Perea y Weissman.