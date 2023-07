El Granada CF arrolla al Polideportivo El Ejido en el segundo encuentro de pretemporada

El Granada CF avasalló sin piedad al Polideportivo El Ejido este sábado en el segundo encuentro de pretemporada para los rojiblancos. Su rival dejó mucho que desear, pero al ser un Tercera RFEF se notaba en exceso la diferencia, por lo que el cuadro nazarí goleó y superó con creces al conjunto almeriense (8-0).

Los de Paco López se fueron de Granada con buenas sensaciones. Tras este partido, los granadinos marcharán hacia Montecastillo, donde se concentrarán y harán parte de la pretemporada.

El técnico valenciano aprovechó esta cita para probar cosas nuevas. Vallejo de lateral derecho, Samu y Uzuni arriba, Melendo como centrocampista o nuevas funciones para Petrovic.

Nada más arrancar, Bryan abrió la lata con una gran jugada por banda con disparo cruzado. Uzuni no tardó en hacer acto de presencia con otro tanto que le puso Melendo. Las llegadas iban en aumento, y se convirtió en un acoso y derribo.

Miguel Rubio, a balón parado, anotó el tercero. Samu le dejó el gol en bandeja a Bryan, que volvió a aumentar su renta particular. El balance a estas alturas era claro. El Polideportivo El Ejido parecía que no podía ni ver a los granadinos, que superaron claramente a los almerienses.

Bodiger se aprovechó de un error en la salida del cuadro azulón para sacar su clase con un tiro que puso el quinto gol del choque. En vez de detenerse, el Granada continuó. Samu, disfrazado de Ronaldo Nazario, se deshizo del meta rival para acudir de nuevo a su cita con el gol, que sirvió para llegar al ecuador del duelo.

En el segundo tramo del partido, el once nazarí fue otro totalmente distinto. Tiempo para otros jugadores, que querían aprovechar su oportunidad en esta pretemporada. Mario González marcó el séptimo. El ritmo fue mucho menor que en la primera parte. Sin embargo, Meseguer anotó el último gol del evento aprovechando un saque de esquina de Perea, que parece que está bendecido en este verano.

Los granadinos siguieron intentándolo, pero no vieron más puerta, aunque ocasiones no faltaron. El Polideportivo El Ejido se marchó con una sensación negativa. Apenas pudo hacer nada ante un Primera que, en este tipo de citas, no les queda otra que dar esta versión para prepararse.