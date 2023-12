El ascenso de Riquelme

Aunque Riquelme estaba en una etapa complicada, el club contó con él para realizar la pretemporada con el primer equipo en la temporada 2019/20. Tras un año muy duro con el Juvenil A, el canterano se planteó dejar el fútbol porque ya no le divertía. “Venía de un año un poco complicado. Venía del Juvenil A, me senté en el salón con mi padre y le dije que ya no me divertía jugando al fútbol y que quería dejarlo. Mi padre se sorprendió”, explicó en una entrevista concedida a Radio Marca. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa al joven Rodrigo: “Me envió un mensaje a los dos días Pedro Pablo (delegado) diciéndome que quería que hiciera la pretemporada con ellos. Pegué un grito de alegría, pero en ese momento no estaba bien”, señaló.



A pesar de las dudas que tenía el joven futbolista, alguien decidió intervenir y aconsejarle, algo que seguramente Rodrigo le agradecerá a día de hoy: “Mi padre me dijo: vete allí que será una experiencia en tu vida, conoce a tus ídolos y si al final no quieres seguir jugando al fútbol pues hablamos con el club”. Haberle hecho caso ha permitido a Riquelme disfrutar por primera vez en su carrera de estar con el primer equipo y conocer un poco más a sus ídolos.

El 1 de septiembre de 2019, marcado en el corazón de Roro

El 1 de septiembre de 2019, Rodrigo Riquelme debutó con el primer equipo en la jornada 3 del campeonato liguero ante el Eibar. Con el 32 a la espalda, el madrileño disfrutó de sus primeros minutos como profesional en el entonces Wanda Metropolitano, feudo colchonero. “El día que debuté para mí fue una pasada”, dijo Riquelme a Radio Marca.

Riquelme en su debut con el primer equipo / Atleti

Lamentablemente para Riquelme, esos serían sus primeros y últimos minutos en la temporada 2019/20 con el primer equipo. El canterano jugaría el resto de la temporada entre el Atleti B y el Atlético sub-19, siendo el filial el equipo con el que más partidos disputó. Con el Atleti B, Roro anotaría 5 goles en 22 partidos, y con el sub-19 marcaría dos goles en los siete partidos que disputó de la UEFA Youth League. Al finalizar la temporada, Rodrigo Riquelme saldría cedido en busca de fortuna lejos del Metropolitano.

Riquelme, cedido a Inglaterra

El joven canterano saldría cedido al recién descendido Bournemouth para probar suerte en la Championship, siendo todo un reto para el madrileño.

Riquelme en su presentación con el Bournemouth / AFCBournemouth

Un Halloween muy especial

Riquelme anotaría su primer gol como profesional en Inglaterra el 31 de octubre de 2020 ante el Derby County, en un partido que quedaría en tablas (1-1).

Riquelme celebrando su gol con el Bournemouth / X

Sin embargo, Riquelme sería capaz de convertir únicamente dos tantos, uno en la Championship y otro en la FA Cup. En un intento de buscar fortuna, Roro nunca encontró su juego, fruto de los pocos minutos que recibió, y se despidió de su aventura en Inglaterra con el bonito recuerdo de haber marcado su primer gol como profesional, pero también con la espina de no haber dado con la tecla para dar lo mejor de sí mismo en un Bournemouth que le necesitaba.

El conjunto inglés acabaría el año en sexto lugar en la tabla, renegado a jugar otro año más en la categoría de plata del fútbol inglés. Sin embargo, el fútbol físico de Inglaterra le vino de lujo al madrileño para madurar, pues, acostumbrado al fútbol de España, salió del Bournemouth con una idea muy distinta del fútbol.

De vuelta a España

Rodrigo probaría suerte de nuevo en España, pero esta vez en la Segunda División. El equipo al que saldría cedido sería el Mirandés.

Riquelme en su presentación con el Mirandés / CD Mirandés

Desatado en Segunda

El español despuntaría con el conjunto rojillo, equipo con el cual disputó 39 partidos en total, de los cuales 23 serían partiendo en el 11 inicial. Riquelme enamoró a Anduva con sus 7 goles y 12 asistencias en competición doméstica y otro gol en Copa del Rey.

Por fin con minutos, el canterano colchonero encontró su juego y logró mostrar al fin pinceladas de lo que es capaz de demostrar. Haber pasado por Inglaterra le vino como anillo al dedo para mostrar un fútbol más versátil y habilidoso que el que había mostrado hasta el momento.

Como premio, el bueno de 'Roro' vuelve a Primera

Su antológico paso por el Mirandés sirvió para que Rodrigo Riquelme volviera a jugar en la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, no sería para jugar con el Atlético, sino para salir cedido a

un equipo de Primera División.

El Girona, el elegido por 'Roro' Riquelme

'Roro' eligió al Girona como el equipo destinado a hacerle grande, y es que la madurez del madrileño le sirvió para destacar en Montilivi.

Riquelme en su presentación con el Girona / Girona FC

La explosión definitiva de Riquelme

Su duro pero rentable paso por Inglaterra, sumado a su exhibición en el Mirandés, fueron las etapas previas a la explosión definitiva del canterano rojiblanco. Con un fútbol muy físico, plagado de regates y de construcción de juego, Riquelme fue la mejor carta del Girona en la temporada. Rodrigo protagonizó exhibiciones como su golazo por la escuadra ante la Real Sociedad, mostrando su faceta más agresiva como futbolista.

Riquelme celebra un gol con el Girona / Girona FC

El madrileño arrasó todo lo que se le puso por delante como si de un torbellino se tratase, y es que, con sus 626 pases, de los cuales cuatro fueron asistencia de gol y sus 58 regates, Riquelme fue la máxima referencia ofensiva del cuadro catalán. Además, 'Roro' aportó con cinco goles convertidos.

Riquelme por fin cumple el sueño que tanto llevaba persiguiendo

Tras cuatro años de espera, que se dice pronto, el bueno de 'Roro' por fin puede decir que es jugador del Atleti con ficha de primer equipo. Tras disputar la pretemporada a las órdenes de Diego Pablo Simeone, Riquelme formaría parte del equipo que lucharía por ganar títulos en la temporada 2023/24.

Un inicio difícil

A pesar de lograr formar parte del primer equipo, Riquelme lo pasó realmente mal para hacerse con minutos. Tras el espectacular estado de forma de Samuel Lino, Riquelme apenas gozó de ocasiones para demostrar que no estaba ahí por fortuna. Sin embargo, la lesión de su compañero le permitiría demostrar la calidad que atesora.

Un golpe de suerte

La lesión de Lino fue un alivio para el madrileño, que le permitió ser de lo más destacado de los rojiblancos.

@Atleti en X

Acostado a la banda, Roro se convirtió en un puñal que crecía exponencialmente.

Riquelme seguiría haciendo historia en su carrera deportiva, y debutaría también en competición europea en la jornada 1 contra la Lazio.

Riquelme, en un partido de Champions / @Atleti en X

Hasta la fecha, el madrileño ha jugado 12 partidos en liga, seis de ellos partiendo de titular, en los cuales ha anotado dos goles y ha repartido una asistencia. En Champions, no ha anotado goles ni repartido asistencia alguna, pero su gran partido en la jornada 5 ante el Feyenoord le permitió ganar el premio como MVP del partido.

Riquelme con su primer MVP en Champions / @Atleti en X

Rodrigo ha crecido de forma exponencial y todo ello se debe al esfuerzo empleado durante estos cuatro años, mejorando notablemente temporada tras temporada, pero esto no acaba aún.

Riquelme, convocado con la selección absoluta

La carrera de Riquelme ha alcanzado su clímax esta temporada. Tras su exhibición durante la ausencia de Samuel Lino, además de hacerse un hueco en el esquema de Simeone, Luis de la Fuente le llamó para disputar las dos últimas jornadas del clasificatorio a la Eurocopa.

Durante su estancia con la selección, 'Roro' pudo dedicar unas palabras expresando su felicidad por ser convocado por primera vez en su carrera con la selección absoluta. "Ojalá sea la primera de muchas", dijo en el post partido tras debutar contra Chipre.

Riquelme en su debut como jugador de la selección absoluta / @rororiquelme10 en X

Quién sabe qué hubiera pasado si Riquelme no hubiera hecho caso a su padre y hubiera dejado el fútbol. El destino lo sabrá, pero lo que sabemos todos es que haberle hecho caso le ha permitido vivir el sueño que tanto llevaba persiguiendo