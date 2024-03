Fútbol tequila, para muchos un nombre gracioso, pero para otros una filosofía de juego. Un nombre (para nada estereotípico) para el juego de un excelente entrenador que acaba de mostrar, otra vez más, su gran valía como director técnico y, sobre todo, como gestor de grupo.

La vida en Mallorca cada vez tiene mejor cara, es cierto que los resultados en liga quizá no acompañan lo suficiente esta temporada, pero la clasificación a la final de la Copa del Rey partiendo como favoritos a ser eliminados y siendo vistos como el rival "fácil" de todos los semifinalistas, algo que ha venido como anillo al dedo al Mallorca y a su entrenador, Javier Aguirre ¿Pero cómo ha conseguido el mejicano llevar a su equipo hasta la final?

Aguirre "El Salvador"

Javier Aguirre durante su presentación como técnico del Mallorca. | Foto: SPORT

La llegada del ex seleccionador mejicano a Palma en 2022 ocurre por necesidad, el conjunto bermellón se encontraba antepenúltimo, a 1 punto de la salvación y con tan solo 9 partidos para revertir la situación. Bajo los mandos del mejicano, empezaron a llegar los resultados, ya que Aguirre supo aprovechar sus armas y hacer brillar a jugadores como Muriqi, el cual gracias al experimentado entrenador supo brillar tras varias temporadas sin hacerlo en su antiguo equipo, la Lazio. La salvación llega en El Sadar, aunque fue la jornada anterior frente al Rayo Vallecano, partido jugado en Son Moix, donde, el de siempre, Abdón Prats se vistió de héroe para asegurar una plaza en primera división para la siguiente temporada.

Tras garantizar una plaza en primera otra temporada más, Aguirre tenía tiempo para asentar su proyecto y su fútbol, ya que la salvación le había asegurado el puesto en el banquillo, al menos para el inicio de la temporada que estaba por empezar. Y la temporada no pudo ir mejor para el conjunto bermellón ya que, no solo consiguieron la permanencia, sino que no pisaron los puestos de descenso en ningún momento de la temporada, de hecho, estuvieron más cerca de la séptima plaza (participación en Conference League) que del descenso. El boom de Kang In-Lee o la regularidad de un Vedat Muriqi cuyo nombre sonó para varios equipos más grandes evidencian el buen rendimiento que Aguirre consiguió sacar de ellos.

Javier Aguirre y Toni Lato durante la semifinal de copa. | Foto: Diario de Noticias

La venta de Kang-In Lee al PSG supuso un mazazo para los planes de Aguirre que perdía a uno de sus jugadores clave, y, aunque la llegada de jugadores como Samú Costa o Lato ha ayudado al equipo, la pérdida del surcoreano se ha hecho notar, al menos en competición liguera donde, aunque el equipo no haya pisado el descenso, sigue sin competir como se esperaba, si tomamos como base las actuaciones del equipo durante el pasado lustro. Pero es que, aún sin lograr lo esperado en liga, el mejicano y sus pupilos han logrado clasificarse a la final de Copa del Rey, un hito que el club solo había conseguido una vez en su historia, en el año 2003 donde salieron ganadores.

Cercanía y humor

Pero si hay algo que destaca del técnico bermellón es sin duda alguna su personalidad. Javier Aguirre es un técnico de la vieja escuela, no se anda con tonterías pero se toma las cosas con humor, se aparta de aspectos muy técnicos y de registros extremadamente cultos para mostrarse cercano a la prensa, a los que en muchas ocasiones ha conseguido esbozar una sonrisa con sus ingeniosas contestaciones.

🤣 Esto también es Javier Aguirre:



🍎 "Justo me pilláis a mí y a mi mujer viendo La Isla de las Tentaciones"pic.twitter.com/WJjYRTl5Ra — Offsider (@Offsider_ES) February 28, 2024

Quizá un perfil de entrenador que se está perdiendo con el tiempo, ya que los entrenadores jóvenes parecen centrarse más en pura táctica y no se centran en un aspecto en el que Aguirre es muy potente, el factor humano, el cual puede ser una de las razones del éxito reciente del Mallorca.

Fútbol Tequila: breve análisis táctico

¿Pero cómo ha conseguido el equipo brillar dentro del campo? El fútbol de Aguirre quizá no es el más vistoso, no hay duda en ello ya que el equipo es muy defensivo, pero no se necesita un fútbol atractivo para el ojo para poder brillar.

Aguirre varía las formaciones dependiendo de las bajas que tenga, pero hay algo que siempre se mantiene, la defensa de 5. Esta línea garantiza a Aguirre solidez ante las internadas de los rivales ya que acumula gente suficiente como para que el equipo rival no pueda encontrar huecos con comodidad, además de que sus centrales ya han mostrado tener muy buena química entre ellos.

Alineaciones del Mallorca en los últimos 4 encuentros, en todas con defensa de 5. | Fuente: Onefootball

Quitando la defensa, el mediocampo y la delantera puede variar, dependiendo del encuentro el vasco Aguirre utiliza tanto un 1-5-4-1 como un 1-5-3-2, ambos le has servido para mantener la solidez defensiva aunque la primera de las formaciones es la que más éxitos le ha dado, al menos esta temporada.

Con 3 meses de competición por delante, Aguirre tiene en sus manos no solo mantener al equipo por tercera temporada consecutiva sino que también conseguir un título y la clasificación para Europa League el próximo curso. Para ello tendrá que usar su fútbol, su estilo, el fútbol tequila.