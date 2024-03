Cada jornada de la liga es un mundo: diferentes goleadores, resultados parejos, equipos dando la sorpresa... Pero si algo se mantiene latente al inicio de cada fecha es la pasión y las ganas de que llegue el viernes a las 21 para darse un atracón de fútbol durante el fin de semana, un fin de semana que no puede empezar mejor, todo un FC Barcelona - Mallorca como entrante a una jornada apasionante.

Un encuentro muy importante para las aspiraciones del Mallorca, que puede alejarse aún más de los puestos de descenso, asegurándose así otra temporada más en primera división. Pero para ello tiene que batir a un rival que, aunque esta temporada no está brillando, se lo va a poner muy difícil, el FC Barcelona. Los culés quieren volver a unirse a la lucha por el título, más aún del segundo puesto que tiene bastante cerca después de que el Girona, precisamente ante el Mallorca, se dejasen tres puntos la pasada jornada.

En lo que ya fue un partidazo en la ida, Mallorca y Barça vuelven a citarse en un partido que no solo servirá para abrir el apetito futbolístico del aficionado, sino que también mostrará la verdadera valía de cada equipo, sobre todo de los visitantes que pueden dar un golpe sobre la mesa a pocas semanas de la final de Copa.

¿Podrá Xavi fulminar las dudas antes de dejar el cargo?

Si algo está caracterizando la temporada del conjunto blaugrana es sin duda alguna su irregularidad. El conjunto de Xavi Hernández, aunque esté en la tercera posición de la tabla liguera, lleva haciendo aguas durante toda la temporada, especialmente estos últimos meses donde, a excepción del partido ante el Getafe donde los culés dominaron con mucho margen, el equipo no ha estado compitiendo al nivel esperado, con jugadores como Lewandowski que no están rindiendo al nivel esperado o João Felix, que sigue sin justificar la cuantiosa cantidad que pagó el Atlético de Madrid en su momento. Otros ejemplos de jugadores que no están mostrando su verdadero nivel pueden ser tales como Jules Koundé,, que parece un futbolista totalmente distinto al que llegó desde el Sevilla, o João Cancelo, que no consigue mantener cierta regularidad, siendo capaz de lo mejor y de lo peor.

Lamine Yamal durante el partido de Copa del Rey ante el Athletic. | Foto: MARCA

Aún así, Xavi cuenta con cierta esperanza para revertir la situación, un ajuste de cuentas que puede maquillar su paso por el Barça culminando la temporada cumpliendo, o al menos quedándose cerca, los objetivos establecidos al inicio de la misma. Y es que si hay algo en lo que Xavi se puede apoyar es en la juventud, especialmente dos talentos que debutaron por necesidad y han irrumpido en el once titular. Estos nombres no son otros que Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Ambos futbolistas están cuajando una gran campaña, el primero lleva haciendo lo propio durante toda la temporada, yendo convocado con la selección española en las últimas convocatorias mientras que el segundo, que ha debutado hace relativamente poco, está impresionando con su solidez defensiva, algo de lo que carecía el Barça esta temporada.

De semana dorada a por el oro

El Mallorca viene de cuajar la mejor semana de la temporada, y es que vencer al segundo clasificado de liga y conseguir la clasificación a la final de Copa del Rey en cosa de días es una razón más que de sobra para denominar a dicha semana como dorada. Y que mejor manera de seguir una semana dorada que coronándose en el olímpico de Montjuic. Los de Aguirre llegan a este partido con las sensaciones en las nubes, dos muy buenos resultados que han hecho ver al equipo que son capaces, muy capaces, de engancharse a zonas más altas de la tabla, algo quizá complicado debido al inicio de temporada tan irregular del conjunto bermellón.

Pero es que, desde la victoria ante la Real, el Mallorca parece un equipo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Al conjunto balear, no solo no le hacen apenas goles, sino que, aunque los delanteros no estén en forma, los defensas se visten de killers y ganan partidos tanto en ataque como en defensa. Un claro ejemplo de lo previamente mencionado es el partido del pasado fin de semana donde, si a los delanteros les costaba anotar, no había problema porque Copete se encargaba de rematar la faena con un gol digno de delantero caro, un gran golpeo dentro del área que pocos defensas podrían imitar y al que seguro muchos delanteros envidian.

Pero la mejoría del Mallorca no acaba ahí, de hecho no mencionar a jugadores como Dani Rodríguez, Samú Costa o Antonio Sánchez sería una falta de respeto a tres jugadores que han estado rindiendo a un excelentísimo nivel. Por tanto, si el conjunto bermellón ha conseguido vencer a Real Sociedad y Girona, la pregunta es ¿por qué no vencer también al Barcelona? Una pregunta que a principio de temporada estuvo muy cerca de ser respondida, ya que el último precedente entre ambos equipos fue un empate en Son Moix que podría haberle dado los tres puntos al Mallorca si no hubiese sido por un fallo clamoroso de Cyle Larin en los últimos instantes del partido. Aún así, ese mismo partido sirvió para que el Mallorca viese posible vencer al Barça, más aún sabiendo lo complicado que se lo han puesto muchos equipos que se encuentran en peor situación clasificatoria que el conjunto mallorquinista esta misma temporada.

En lo que será un gran partido, FC Barcelona y Mallorca abrirán la jornada 28 de la Liga EA Sports ¿Podrán los de Xavi con Aguirre?

Declaraciones previas

Durante la mañana de hoy, tanto el técnico culé como el mallorquinista atendieron a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a ambos el día de mañana. Las preguntas a ambos abordaron temas como las aspiraciones en liga y las sensaciones para el día de mañana.

Xavi Hernández:

🔊 Xavi, sobre posibles rotaciones en el #BarçaMallorca: "Mañana seguramente haremos algún cambio. Pensamos en la fatiga y la acumulación de minutos." pic.twitter.com/Rrp7eAQVWR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2024

Javier Aguirre:

¿Cómo, cuándo y dónde ver?

Muriqi celebrando el 1-0 en el partido de ida. | Foto: AS

El encuentro entre FC Barcelona y RCD Mallorca se disputará el viernes 8 de marzo de 2024 a las 21:00 en el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona. El partido se podrá seguir mediante el canal DAZN La Liga.

Alineaciones probables

Estas son las alineaciones probables de ambos equipos de cara al encuentro de mañana: