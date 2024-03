La Liga EA Sports afronta esta semana la celebración de su jornada número 28, la última antes del parón de selecciones, y que medirá en Son Moix al RCD Mallorca y al Granada CF. Un encuentro que mide a dos equipos que llegan en un momento muy distinto. El conjunto rojiblanco llega después de ser remontado en casa y hundirse todavía más en la clasificación, mientras que el RCD Mallorca llega con el objetivo de vencer para alejarse de los puestos de descenso y con los ojos puestos en la final de Copa del Rey del próximo mes de abril.

Vencer para alejarse del peligro

El RCD Mallorca afronta este partido después de caer derrotado en la última jornada ante el FCB Barcelona en Montjuic por 1-0 en un encuentro en el que los mallorquinistas rindieron a buen nivel, pero en el que los culés se impusieron finalmente con el gol marcado por Lamine Yamal a poco menos de 20 minutos para finalizar el partido. Tras la derrota, el conjunto bermellón se sitúa en decimoquinta posición de la tabla clasificatoria con 27 puntos, tiene un colchón de cinco puntos con respecto a los puestos de descenso marcados por el Cádiz CF. Así pues, el Mallorca debe conseguir un triunfo antes del parón de selecciones de la semana que viene para poder alejarse más de los puestos de peligro e intentar afrontar el final de la temporada de la manera más tranquila posible.

El RCD Mallorca se encuentra en un tramo de campaña muy esperanzador, sobre todo por su papel en Copa del Rey, donde venció en semifinales a la Real Sociedad con un desenlace dramático en una tanda de penaltis que dio al conjunto mallorquín el pase a la final, donde se medirá al Athletic Club en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el próximo 6 de abril. Antes, tiene por delante dos encuentros, ante el Granada CF en esta jornada, y frente al Valencia CF en Mestalla después del parón de selecciones, en los que tiene que intentar puntuar lo máximo posible para alejarse de unos puestos de descenso, de los que en la actualidad les separa cinco puntos, por lo que necesita sumar para poder vivir un fin de temporada sin preocupaciones.

Para este encuentro, Javier Aguirre tiene la baja por lesión de Valjent, que no ha terminado de recuperarse de las molestias que arrastra, mientras que Samu Costa también será baja por sanción tras ver la quinta amarilla en el encuentro de la pasada jornada. Por otro lado, Pablo Maffeo ha regresado a la convocatoria tras recuperarse de su lesión, aunque ha sido el propio Javier Aguirre el que ha señalado que tiene muy difícil que juegue ya que apenas tiene ritmo de competición. En cuanto a la alineación, es posible que los referentes en el ataque sean el canadiense Larin y el kosovar Muriqi, mientras que en el centro del campo podrían estar Darder y Antonio Sánchez, aunque también hay opciones de que entren en la alineación jugadores como Manu Morlanes o Dani Rodríguez.

Agotar las opciones

El Granada CF llega a este partido después de caer de manera cruel en el partido de la última jornada en Los Cármenes frente a la Real Sociedad por 2-3, en un encuentro en el que los rojiblancos se pusieron por delante en el marcador hasta en dos ocasiones, con los goles de Uzuni; sin embargo, Sadiq puso el empate en la primera parte, mientras que en cinco minutos el conjunto vasco dio la vuelta al marcador con los goles de Le Normand en el minuto 80 y André Silva en el 85. Tras esta dura derrota, el conjunto granadinista sigue hundido en la clasificación, está en penúltima posición de la tabla con tan solo 14 puntos, a diez de las posiciones de salvación marcadas por el RC Celta de Vigo. De esta manera, el Granada se encuentra en una situación realmente complicada sumándose a que las sensaciones de las últimas semanas no invitan al optimismo.

La dinámica del Granada CF durante estas últimas semanas no está siendo positiva, el equipo encadena dos derrotas y hasta ocho jornadas consecutivas sin vencer, lo que hace que tan solo haya conseguido hasta el momento dos triunfos en Liga. Así pues, la trayectoria de Alexander Medina al frente del banquillo granadinista tampoco está siendo satisfactoria, el equipo está volviendo a encajar demasiados goles y en el ataque no está teniendo el acierto que tenía el principio de la temporada. De esta forma, el Granada debe vencer para acercarse a unos puestos de salvación de los que se encuentra lejos y que a falta de diez jornadas para el final de Liga parece muy complicado que consiga el objetivo y alcance la permanencia.

Para este importante partido, Alexander Medina tiene la baja de Vallejo y la de Sergio Ruiz en el centro del campo por acumulación de tarjetas, una baja sensible que el técnico uruguayo tiene que paliar con varias alternativas, como puede ser la entrada de Hongla o incluso la de Melendo. En cuanto al ataque, parece claro que Lucas Boyé repetirá como referencia en el ataque, aunque la duda está en si Uzuni le acompañará en la punta o estará en la banda izquierda, mientras que en la derecha estará Pellistri, que se ha confirmado como uno de los jugadores más peligrosos del conjunto rojiblanco. En cuanto al eje central de la zaga, es posible que vuelva a ser el mismo que el del último partido, estando compuesto por Bruno Méndez e Ignasi Miquel, aunque también podría entrar Piatkowski.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de la importancia del partido: "Es importante porque por razones obvias somos rivales que estamos en una zona cercana que depende de los noventa minutos si te despegas, te acercas o sigue igual, porque hay esos tres escenarios. No soy de vender ideas a los jugadores cuando aún no se ha jugado el partido. Si hablo de posibles escenarios con el cuerpo técnico, con el grupo soy muy pragmático. Los jugadores son conscientes de la importancia del partido". También ha hablado sobre el rival: "Es de esos partidos trampa. Si nosotros pensamos que, porque llevamos muchos más puntos, que estamos compitiendo bien aunque no ganemos o que hemos llegado a una final de Copa que es algo fuera de lo común, mal haríamos. El partido se ha de jugar, pelear, luchar y jugar mejor que el rival. Los puntos no reflejan el juego del Granada a raíz del partido ante el Barcelona juegan muy bien al fútbol y tienen jugadores que me encantan como por ejemplo Boyé, que tiene muchísima calidad". Por último, ha hablado sobre aislarse de la final de Copa del Rey: "Es verdad que la ilusión de la gente es sensacional y no podemos limitarla, pero yo estoy centrado en mis jugadores y en el Granada. Toda nuestra energía está puesta en este partido porque es muy importante por razones obvias".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Alexander Medina, que ha hablado sobre las claves del partido: "Que tengamos regularidad. Nosotros no podemos bajar el listón porque no estamos en una dinámica positiva. El equipo realmente lo hizo bien. Aspiramos a hacer un partido largo con mucha regularidad en el rendimiento. Y que el plantel entienda el partido. Ya lo hemos planificado durante toda la semana". También ha hablado acerca del rival: "Pasa un buen momento de forma. Ha pasado a la final de la Copa del Rey y vienen jugadores con una autoestima y confianza muy alta. Es un rival que propone muchos duelos. Tenemos que afrontar este partido con el mayor carácter y personalidad para poder sostenerlo". Por último, ha hablado sobre la importancia de la baja de Sergio Ruiz: "Ha sido uno de los jugadores más regulares en esta etapa. Ha tenido muy buenos rendimientos y es un fijo en la alineación producto de su regularidad y buen estado de formas. Pero confiamos mucho en los jugadores que saldrán porque están capacitados para hacerlo muy bien".

Posibles alineaciones

RCD Mallorca: Rajkovic, Giovanni, Raíllo, Nastasic, Copete, Jaume Costa, Omar Mascarell, Darder, Antonio Sánchez, Larin y Muriqi.

Granada CF: Augusto Batalla, Ricard Sánchez, Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Neva, Hongla, Gumbau, Gonzalo Villar, Pellistri, Uzuni y Lucas Boyé.