Jugar un viernes es síntoma de no disputar ninguna competición que no sea la liguera. La Real, eliminada de Champions y Copa, vuelve a jugar cada fin de semana y no cada tres días como ha acostumbrado en los últimos meses. Los de Imanol, tienen el objetivo de volver a Europa y, para ello, tendrán que pisar el acelerador en este úlitmo tramo de la temporada. Con la vuelta de Zakharyan y Kubo a los entrenamientos con el grupo, los donostiarras van recuperando efectivos que jugarán un papel clave en las 10 jornadas restantes. Barrenetxea, por su parte, sigue al margen del equipo y volverá a ser baja para el partido del próximo viernes.

Si la Real tiene que pisar el acelerador, el Cádiz más aún. Los de Pellegrino siguen coqueteando con el descenso. La salvación es un objetivo más que posible, pero cada partido es una final para los gaditanos. Sin grandes bajas, el mayor argumento de los visitantes es Juanmi. El ex delantero de la Real llega en un gran momento de forma después de marcar en el encuentro frente al Celta y marcar un doblete contra el Atlético de Madrid. Además, el malagueño sabe bien lo que es marcarle al conjunto txuriurdin. Clara prueba de ello son los cinco goles que ha marcado frente a los donostiarras, dos con el Málaga y tres con el Real Betis.

Situación de los equipos

Después de volver a sumar de tres, la Real llega en puestos europeos, pero solo un punto por encima de su perseguidor, el Betis. Además, el Valencia tiene un partido pendiente que, en caso de ganarlo, empataría a puntos con los de Imanol. En las diez jornadas restantes, los donostiarras se enfrentarán a todo tipo de rivales y tendrá que sacar una buena cantidad de puntos para hacer historia y meterse en competición europea por quinta vez consecutiva. Los locales van recuperando efectivos. No solo los que vuelven de lesión, sino los que no estaban rindiendo a un buen nivel. La falta de gol que asomaba en cada partido del conjunto guipuzcoano no apareció en el encuentro frente al Granada en el que anotaron tres goles. Además, sus dos delanteros, Sadiq y André Silva, marcaron, algo que no había ocurido hasta la jornada 28.

El Cádiz también llega con un gran nivel de exigencia. En puestos de descenso y a dos puntos de la salvación, los andaluces tienen 10 finales pendientes en las que, cada punto vale su peso en oro. Los gaditanos ganaron su último encuentro ante el Atlético de Madrid gracias a un doblete de Juanmi. La victoria por dos goles a cero, sin duda, hará que el equipo rebose confianza e ilusión de cara al encuentro en el Reale Arena.

Últimos enfrentamientos

El pasado diciembre ambos equipos se vieron las caras en el Nuevo Mirandilla en un empate sin goles que no pasará a la historia. Aquel 21 de diciembre ninguno de los dos equipos estuvo acertado de cara a puerta. La contienda generó un malestar general en la afición realista, no solo por el empate, sino por la excesiva agresividad mostrada por los jugadores rivales, especialmente con Kubo.

Zubimendi protege el balón frente al Cádiz / Foto: Real Sociedad

El empate de la primera vuelta confirmó lo mal que se le da al Cádiz este duelo. Los gaditanos, desde su ascenso a primera, no han ganado nunca a la Real y solo han marcado un gol en los siete encuentros disputados.

Convocatorias

Real Sociedad: Remiro, Marrero, Ayesa; Zubeldia, Elustondo, Tierney, Traoré, Pacheco, Le Normand, Javi Galán, Aramburu; Zubimendi, Merino, Zakharyan, González de Zárate, Olasagasti, Turrientes, Brais Méndez; Oyarzabal, Becker, Take Kubo, Sadiq, André Silva, Magunazelaia.

Cádiz CF: No hay convocatoria.

Alineaciones posibles

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Le Normand, Zubeldia, Tierney; Zubimendi, Merino, Brais Méndez; Oyarzabal, André Silva, Becker.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Ousou, Chust, Hernández; Navarro, Alcaraz, Kouamé, Sobrino; Maxi Gómez, Juanmi.