José Ramón Sandoval ha sido claro en su presentación: viene sin nada que perder y a tumba abierta. El nuevo entrenador del Granada CF, que llega tras la destitución del Cacique Medina esta mañana, ha confirmado que confía en su nuevo equipo y reconoce que tiene un "debe personal" con la ciudad que espera volver a consumar con otra ansiada permanencia.

Para el madrileño, "es una satisfacción volver aquí". "Cuando me fui sentí que esta era mi casa. Hemos vivido muchos momentos especiales que me gustaría volver a repetir. Cogí esto porque me inspiraba confianza el trabajo que se hace y la plantilla que hay. Si yo no creyera en la permanencia, no vendría aquí. Me estaría engañando", ha continuado aseverando.

Si por algo destaca Sandoval es por su claridad y transparencia. De hecho, ha admitido que el año pasado tuvo "una oferta similar a esta por las mismas fechas", la analizó y no la cogió. "Cuando voy a los sitios me gusta analizar todo, aunque en especial el plantel. Soy una persona que voy a tumba abierta, y creo que hay jugadores que también lo van a hacer. Tenemos que transmitir que lo podemos conseguir", ha verbalizado.

Ha seguido al Granada. Sabe cómo está el equipo, y cree que sabe lo que le falta a este equipo para poder escalar en la tabla: "Es independiente del trabajo que se haga. A este equipo se le tienen que limpiar muchas cabezas y darle confianza... Necesito un equipo alegre y que salga a Cádiz a divertirse y competir. El fútbol es de sentimientos. Tenemos que dar con la tecla para que ellos se sientan cómodos", ha expresado, reconociendo que "ninguno de los equipos de arriba en la clasificación está sobrado".

"No vengo con ánimos de protagonismo, solo de ayudar al equipo. Veo a un vestuario con mucha responsabilidad y que me van a coger la mano. No puedo hipotecar a un equipo al que quiero. Quiero que todos los jugadores sean importantes. Que, pese a que no jueguen, en el día a día compitan al máximo, como en las pretemporadas. Tienen que entrenar para que psicológicamente estén preparados", ha sentenciado.

Confía en el trabajo de la entidad, y es por eso que solo trae a su cuerpo técnico a Ismael Martínez, su segundo entrenador de confianza: "El club está muy fortalecido de grandes profesionales y creo que me van a ayudar. Jorge Molina va a estar desde ya por lo que representa y por lo que se me va a dar. Igual que Lucena, el preparador físico, entrenador de porteros, analista, los servicios médicos...".

Se le ha preguntado por el planning que van a tomar en estos días y ha asegurado que esta semana van a aprovecharla para mirarse a sí mismo el equipo. "Tenemos que potenciar las cosas buenas del equipo. La semana que viene, cuando se incorporen los internacionales, haremos un poco más de hincapié en el partido del Cádiz", del que no se ha atrevido a tomar como una final, sino como un choque "de liberación".

Para concluir por su parte, Sandoval ha sido claro y ha pedido a todos, tanto aficionados, como prensa y todo el círculo granadinista, que, a partir de ahora, "todos empujemos". "Estamos intentando dar soluciones a todo lo que está pasando. Estoy enamorado de esta ciudad y ser que esto va a cambiar y no se va a dejar que el escudo se pise", ha dicho.

Alfredo García Amado: "Debemos dignificar este escudo, a esta afición y todo nuestro trabajo"

El director general del Granada CF, Alfredo García Amado, ha sido mucho más cristalino a la hora de responder y ha zanjado muchos debates y cuestiones que había abiertas.

Para empezar, ha admitido que, cuando están en esta situación "es que las cosas no están saliendo bien". "No ha salido con el Cacique Medina como nos hubiera gustado. Era el momento de dar un aire distinto en la parcela deportiva. Todavía estamos a tiempo, aunque nos llamen ilusos. Tenemos ganas de dignificar nuestro trabajo y este escudo. Todos entendimos desde el primer minuto que la mejor opción era la de José Ramón Sandoval. Le tengo un gran respeto y admiración profesional. Siente el Granada como parte de su vida. Viene con toda la energía del mundo. Radia una personalidad fuerte y que tiene una capacidad amplia de aunar al club", ha explicado sobre la nueva incorporación.

También ha manifestado su malestar por las pintadas en los aledaños del estadio contra la directiva y su figura: "No estoy de acuerdo con la crispación excesiva con el club en un proyecto a medio-largo plazo consistente. Asumo las críticas con respecto y educación. Si tienen que decirme algo que lo hagan a la cara, pero no con pintadas y de una manera cobarde".

Fue claro con la culpabilidad grupal, mostrando un mismo peso dentro de la estructura. "Todos tenemos la proporción de culpa por los errores que hemos cometido. En el momento que se toman decisiones se hacen de manera consensuada. Asumo la parte de culpa que tengo, pero la tenemos entre todos los que tomamos las decisiones. Cacique era una persona comprometida y entregada, y da lástima ver que acabe así, pero al final no salen los resultados. Para mí, ojalá no tuviera que estar aquí hoy Sandoval, porque querría decir que las cosas irían bien", ha comentado.