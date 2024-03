Otra de las opciones para reforzar la plantilla de un equipo, sin el gasto que acarrea una compra, es la cesión. Una cesión o préstamo se produce cuando el club propietario de los derechos de un jugador permite al mismo actuar con otro conjunto diferente durante un periodo determinado de tiempo. Lo cual, además, se suele hacer cuando el jugador no tiene minutos en el equipo propietario, lo cual puede deberse a diversas razones, y este quiere que gane experiencia disputando minutos, por lo que optan por cederle durante un tiempo determinado a otro club en el que vaya a gozar de más oportunidades.

En este caso, la Real Sociedad ha tratado de reforzar el equipo o remediar las bajas que ha tenido a lo largo de la temporada con cesiones de distintos jugadores procedentes de diferentes equipos del fútbol mundial. Pero ¿quiénes de ellos han cumplido con las expectativas? ¿Quiénes de ellos se merecen que la Real Sociedad luche por su compra? Hoy, en VAVEL, analizaremos a los tres jugadores que están defendiendo la elástica txuri – urdin a modo de préstamo:

Kieran Tierney

El defensa escocés, quien se desempeña como lateral izquierdo, llegó a la Real Sociedad, a modo de cesión desde el Arsenal de la liga inglesa, a inicios de la temporada 2023/2024.

Desde su llegada ha disputado un total de 20 encuentros, repartidos en 14 ligueros, 4 coperos y 2 de Champions League. En los cuáles ha aportado al equipo dos asistencias de gol, ambas en LaLiga EA Sports.

Kieran Tierney en un encuentro con la Real Sociedad. | Foto: Real Sociedad on X.

Kieran se ha mantenido en todo momento a la sombra de otros jugadores de su misma demarcación, como, por ejemplo, Aihen Muñoz. Por lo que disputaba únicamente los encuentros que este se perdía por lesión, o los minutos en los cuales Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, quería darle descanso al ‘6’. Pero con la grave lesión de este, rotura del ligamento cruzado anterior, el jugador comenzó a tener mayores oportunidades, hasta la llegada de Javi Galán, quien se ganó el puesto rápidamente.

Además, Tierney, se ha visto un tanto lastrado por las lesiones, casi todas de ellas musculares. Por lo que por el momento no ha sido capaz de mostrar todo su potencial con la elástica realzale.

André Silva

El delantero llegó al conjunto donostiarra en el mercado de verano tras una buena temporada en el RB Leipzig. Cierto es que la Real Sociedad se arriesgó a hacerse con los servicios de un jugador que en el momento de la cesión estaba lesionado, pero el conjunto txuri – urdin confió en que André Silva iba a tener una pronta y grata recuperación de su dolencia muscular en el muslo. Y pese a que llegó a San Sebastián en el mercado veraniego, pero no se pudo incorporar al grupo hasta finales de septiembre.

En un primer momento no tuvo las oportunidades necesarias para ganar confianza y, además, las lesiones volvieron a acecharle. Sufriendo en octubre del pasado año otra lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha, que le mantuvo sin poder ayudar al equipo mes y medio, perdiéndose así otros ocho encuentros. Pero esta no fue la última, a comienzos de año volvió a sufrir la misma lesión, pero esta vez en el sóleo de su pierna izquierda. Por la cual se perdió únicamente un partido.

André Silva en una sesión de entrenamiento. | Foto: Real Sociedad on X.

Pese a las lesiones y los pocos minutos disputados el jugador ha participado en un total de 20 encuentros, repartidos en 13 de LaLiga EA Sports, 2 de Champions League y 5 de Copa del Rey, anotando dos goles en liga y uno en copa, unos números y tanto decepcionantes para un delantero centro.

En resumen, el jugador aún no ha podido demostrar su nivel en la Real Sociedad, las lesiones no le han dejado, y las pocas oportunidades que ha tenido no las ha aprovechado.

Javi Galán

Llegó a la Real Sociedad para solventar las ausencias en el lateral izquierdo, ocasionadas por las lesiones de Aihen Muñoz y más tarde de Kieran Tierney y casi desde el primer momento se hizo con un hueco en el once habitual de Imanol Alguacil.

Javi Galán milita en la Real Sociedad a modo de cesión desde el Atlético de Madrid, donde no estaba teniendo los minutos suficientes al mantenerse a la sombra de jugadores como Marcos Llorente, Samu Lino o Rodrigo Riquelme. Además, el método de juego empleado por el Cholo Simeone no favorecía al defensa pacense.

Javi Galán frente al RCD Mallorca. | Foto: Real Sociedad on X.

Tras su llegada en los últimos momentos del mercado invernal se ha hecho con la titularidad, debutando frente al Rayo Vallecano pocos días después de su incorporación al equipo. Desde entonces ha participado en 12 encuentros, siendo estos 8 ligueros, 2 coperos y 2 de Champions. Además, solo ha salido desde el banquillo en uno de ellos, siendo este correspondiente a LaLiga EA Sports.

Su buen rendimiento y su rápida adaptación al equipo le ha hecho ganarse la confianza del técnico txuri – urdin y el cariño de la afición, que sueña con el fichaje del lateral pacense de cara a la campaña 2024/2025.