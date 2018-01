Previa Albacete Balompié - Granada CF: volver a hacer del Belmonte un fortín

Previa Albacete Balompié - Granada CF | Fotomontaje realizado por Alberto Cambronero

El Albacete recibe al Granada CF con el objetivo de resarcirse de la última derrota frente al Tenerife en el Carlos Belmonte. La pasada jornada, los pupilos de Enrique Martín pusieron fin a más de tres meses sin perder en casa. Sin embargo, si los blancos consiguen vencer al conjunto de José Luis Oltra, se distanciarán a siete puntos de los puestos de descenso, un paso de gigantes para lograr el objetivo de la salvación.

Por su parte, el Granada también cayó derrotado en su último encuentro frente al Cádiz y necesita sumar los tres puntos si quiere seguir en puestos de play offs a la Liga Santander, objetivo prioritario de los granadinos desde que comenzó la temporada. Partido de vital importancia para ambos conjuntos, pero con aspiraciones totalmente contrarias.

Otra oportunidad para alejarse del descenso

El Albacete perdió una excelente oportunidad de alejarse casi de forma definitiva de los puestos de descenso la pasada jornada, pero una victoria frente al Granada permitiría poner tierra de por medio entre el conjunto manchego y la zona baja de la tabla. Tras la derrota del Barcelona B frente al Real Valladolid, equipo que marca el descenso con 21 puntos, si el Alba consigue vencer al conjunto de Oltra, se pondrá a una considerable distancia de siete puntos del filial blaugrana.

Las bajas no son una excusa

Sin embargo, el conjunto manchego no lo tendrá nada fácil ante un conjunto que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada y lucha por ascender de categoría. Además, a esta dificultad que supondrá el rival, se suma la sensible baja del máximo goleador de los blancos, Roman Zozulia, que no estará por sanción. A pesar de la sensible baja, Enrique Martín ha querido dejar claro que las bajas no son ninguna excusa. "Todos somos importantes, nadie imprescindible", afirmó de forma tajante 'la bruja de Campanas'.

El Granada necesita ganar fuera de casa

Por parte del conjunto granadino, viaja a Albacete con el objetivo de volver a lograr sumar tres puntos fuera de casa tras la derrota cosechada frente al Cádiz en el Ramón de Carranza el pasado fin de semana. A pesar de que el Granada está haciendo una campaña relativamente buena, los rojiblancos tienen la asignatura pendiente de mejorar a domicilio, y es que no ganan jugando fuera de casa desde el 21 de octubre del pasado año frente al Numancia en Los Pajaritos. Para más inri, el conjunto de José Luis Oltra ha logrado tan solo dos triunfos a domicilio, bagaje muy pobre para un equipo que aspira a subir de categoría.

Precisamente el técnico de los andaluces es consciente de esta dinámica y de la necesidad imperiosa de volver a ganar como visitante. "Hace falta una victoria fuera de casa, más que nada por el entorno", destacó Oltra en la rueda de prensa previa a este encuentro. Además, si el Albacete tiene una sensible baja con la ausencia de Zozulia, el Granada no podrá contar con Darwin Machís, futbolista fundamental para el ataque de los rojiblancos. "No va a estar, muy a mi pesar. No le vamos a forzar. El fin de semana sufrió una pequeña molestia y somos más cautos en todo", lamentó José Luis Oltra ante los medios refiriéndose al atacante venezolano.

Arbitrará Jorge Valdés Aller

El partido se disputará en el Estadio Carlos Belmonte, situado en la localidad de Albacete. El colegiado designado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para este encuentro es el árbitro perteneciente al comité castellano-leonés, Jorge Valdés Aller. Con 36 años, el árbitro natural de León dirigirá su undécimo encuentro esta temporada. Asimismo, Vadés Aller afronta su octava temporada arbitrando en la categoría de plata del fútbol español.

Alineaciones probables