Víctor Sánchez: "Nos centramos en el trabajo, con el elogio no se compite"

Víctor Sánchez ha analizado diferentes temas de actualidad // Foto: Raúl Pajares - Vavel

Víctor Sánchez ha comparecido este mediodía en rueda de prensa previa al partido que enfrentará al Real Betis frente al Deportivo Alavés en la decimosexta jornada de Liga, partido que tendrá lugar mañana viernes 16 de diciembre en el Estadio de Mendizorroza. Víctor Sánchez del Amo ha comentado diferentes temas, como los elogios que ha recibido el equipo tras los últimos partidos o el buen trabajo del equipo, entre otros temas.

"Viene bien que haya buenos resultados, eso nos exige y nos motiva para buscar más"

El técnico ha comenzado hablando sobre los buenos resultados de las últimas semanas, teniendo en cuenta no solo los puntos conseguidos, si no aquello que deben mejorar para seguir creciendo y así conseguir ascender puestos en la clasificación. "Viene bien que haya buenos resultados, eso nos exige y nos motiva para buscar más. Trabajamos para buscar más, no nos paramos a analizar lo que ya hemos hecho", ha señalado Víctor Sánchez.

Respecto a los elogios que ha recibido el equipo en estos últimos partidos que el madrileño ha dirigido, piensa que deben mantenerse al margen de estos comentarios y centrarse en el trabajo, para él la autocrítica es la mejor manera para crecer y mejorar. "Estamos bastante aislados de todas esas situaciones que transcurren alrededor del equipo, trabajamos con tranquilidad y máxima exigencia como hacemos siempre. Analizamos nuestros partidos para buscar cuestiones a mejorar, que son muchas, y potenciar las que venimos haciendo bien", ha comentado el técnico.

"Los que se quedan fuera es porque pequeñas diferencias, hay mucha igualdad compitiendo"

Víctor Sánchez ha introducido como novedad en la convocatoria a Zozulia. "Hoy hemos entendido que Zozulia tiene que estar dentro de los 20 convocados, está trabajando muy bien y queremos favorecer su integración a un nuevo entorno, ya que lo tiene más complicado por el lenguaje”, señalaba el madrileño. Para el entrenador verdiblanco todos los futbolistas están trabajando muy bien y así podrán estar al nivel cuando les toque jugar un partido. "Los que se quedan fuera es porque pequeñas diferencias, hay mucha igualdad compitiendo. No es que los no convocados no estén trabajando bien, al revés", ha comentado el técnico.

También ha hablado sobre el próximo rival en Liga, el Deportivo Alavés, que, para él, es un equipo que trabaja muy bien defensivamente pero que también a nivel ofensivo maneja diferentes recursos, como el juego aéreo o las llegadas por banda. “Es un equipo al que es muy difícil hacerle ocasiones de gol, que maneja distintos sistemas de juego y eso ya es una dificultad a la hora de preparar el partido”, señalaba Víctor Sánchez.