Haro: "Nadie es imprescindible"

El presidente habló de toda la actualidad (RealBetis)

El presidente del Betis, Ángel Haro, cargó duramente contra el candidato Rafael Salas al asegurar que está habiendo "una guerra sucia" antes de la Junta General de Accionistas de este jueves. Haro fue un poco más allá: "Antes de ser presidente del Betis hay que tener una capacitación intelectual de la este hombre carece", dijo en Cope Sevilla.

Haro fue "más optimista" que otras veces respecto a la posibilidad de llegar a un pacto entre Ruiz de Lopera y Luis Oliver, acuerdo que aseguró se afrontaría "con pagarés". "Si nos hubiéramos querido perpetuar ya lo hubiéramos hecho", afirmó al respecto el vicepresidente López Catalán, que como casi a todas las citas acudió junto al presidente.

"Si este año el Betis no nos convence en lo deportivo, daría un paso al lado. Me refiero a una temporada como la que acabamos de tener. Hablo de partido a partido y no de posiciones porque eso crea ansiedad. Mis acciones evidentemente estarían representadas por la persona adecuada", continuó Haro respecto al nuevo proyecto deportivo. "Se ha hablado con Zozulya y Digard, que no contamos con ellos".

El presidente del Betis habló de más nombres propios. "Ceballos es un jugador muy apetecible. Queremos que siga siendo jugador del Betis pero si alguien pone la cláusula no podemos hacer más. Soy optimista y me gustaría que siguiera pero nadie es imprescindible. Respecto a Adán entendemos que el salario que él quiere tener no es el adecuado, si estuviéramos en Champions sería otra cosa. Respecto a Rubén Castro me gustaría que no hubiera repercusión judicial en su juego".

"Las arcas están equilibradas. Vamos a tener al menos tres o cuatro jugadores que darán un salto de calidad. Canales es un jugador que tenemos ahí, pero está más lejos que Camarasa porque con el primero no ha habido acercamientos ni cantidades ", concluyó.