Quique Setién: "Mi equipo juega como era yo"

Foto: Real Betis

La noche del lunes Quique Setién visitó el programa “El Club” del canal de televisión BeinSports. Justo 24 horas después del partido contra el Barcelona. Al técnico cántabro le preguntaron por su idea de juego y de cómo está tratando de introducirla en el Betis. Además le preguntaron sobre la plantilla que se ha estado confeccionando, para darle al equipo de las trece barras ese salto de calidad tan esperado por los aficionados.

“El año pasado le dije al Cholo Simeone: no me gusta mucho como juega tu equipo”. Setién afirmó que tanto la obtención de títulos como la de fracasos no dependen de si un equipo juega bien o mal. Ya que está demostrado que se puede ganar jugando de cualquier manera. No existe un patrón que garantice el éxito. Aunque el cree en su idea asociativa y en el buen trato del balón. Lo que es para mucho el fútbol más vistoso. Espectáculo. Setién puso como ejemplo al Atlético de Madrid: “El año pasado le dije al Cholo Simeone: me encanta lo que estás haciendo y consiguiendo, pero la verdad es que no me gusta mucho como juega tu equipo”. Setíen argumentó también que el intenta que sus equipos jueguen como él jugaba y que cree que en el caso del Cholo ocurre lo mismo.

En cuánto al partido del domingo, el técnico sentenció que todos se llevaron una pequeña decepción. Fundamentada en la espera de que todos los jugadores podrían haber hecho algo más con el esférico. A pesar de eso, sabe que es complicado todavía, ya que hay jugadores que lo que se les está pidiendo no lo han puesto en práctica en toda su carrera.

Por último en lo que se refiere a la plantilla, la cuál ha sufrido numerosos cambios con respecto a la temporada pasada, Setién comenta: “Reclamó dos jugadores por puesto y arriba en la banda derecha solo tenemos a Joaquín”. Resaltando así la necesidad de sondear el mercado, en busca de un refuerzo para esa posición. Quedan ocho días para el cierre del mercado y con la liga ya empezada, a Setién se le acaba el tiempo para terminar de cerrar su plantilla e inculcarle su estilo de juego.