Previa RCD Espanyol - Real Betis: solo vale el diálogo de los tres puntos.

Espanyol y Betis llegan al choque del lunes con la necesidad de sumar tres puntos para clarificar sus opciones en este campeonato. El conjunto perico se sitúa a tres puntos del descenso, mientras que los béticos se pueden colocar quintos y a un solo punto del tercero (Real Madrid). Sendos clubes tendrán que dar todo de sí en un partido que ahora mismo, es lo menos importante de lo que está sucediendo en la Ciudad Condal. El duro conflicto político que se está viviendo en tierras catalanas que está destacando por quién es el más fuerte, se espera que en el mundo del fútbol sí se sobreponga el diálogo y el único vaído es el "diálogo de los tres puntos".

El duelo de los "Quiques" será crucial

No es ningún secreto que tanto los equipos de Quique Sánchez Flores y Quique Setién suelen ser muy reconocibles a lo que piden ambos técnicos. Ambos con ideas que comparten y otras que les diferencian, pero que las defienden hasta el final, independientemente del resultado. En el caso del técnico madrileño, esta ya es su segunda temporada con el cuadro albiazul y tras hacer un buen año la temporada pasada, este comienzo liguero se le está resistiendo un poco más. No obstante, se refleja un equipo compacto, pero brillante al contragolpe y vertiginoso en la zona de ataque.

La posesión como estilo de vida

Por contra, en el banquillo visitante se encontrará Quique Setién. El técnico santanderino ha recuperado la ilusión en la parroquia verdiblanca y no se vivía una unión así en el Villamarín desde hace mucho tiempo. Innegociable el juego del Real Betis, ya se vivió en Las Palmas y en Sevilla no iba a ser diferente. La posesión como estilo de vida, velocidad en movimientos posicionales y paciencia en la elaboración. En definitiva, defensor a ultranza de el fútbol control.

Confirmar que Cornellá sea un fortín

El Espanyol no termina de carburar en este inicio de campeonato, pese a cuajar partidos muy serios y siendo dominador, no termina de encontrar la regularidad. Para ello, lo primero es hacerse fuerte como local, donde ha ganado dos partidos, ha empatado y perdido otro. No obstante, su gran defecto en este curso está como visitante, puesto que aún no ha conseguido ningún triunfo lejos de Barcelona. Otro de los problema del cuadro perico es el equilibrio de defensa y ataque, hay partidos que marca y encaja sencillo, y viceversa. Un claro ejemplo fue el último partido como local, un partido enquistado ante un duro rival como el Levante y que no se veía claridad ninguna.

Piatti. Foto: Espanyol

Pese a que no están saliendo las cosas como esperaban al equipo del RCDE Stadium, goza de una plantilla muy compensada y con muchos jugadores de la casa. De hecho, el cuadro albiazul siempre ha rendido más en temporadas que gozaba con una gran presencia de canteranos. Futbolistas del nivel de Leo Baptistao, Gerard Moreno o fichajes como Sergi Darder, avalan la gran plantilla perica. En el caso de Gerard, se ha postulado, incluso, para la Selección. El delantero español ya suma tres goles, como su compañero Baptistao. Ambos jugadores son la referencia del equipo catalán y pueden hacer mucho daño a una defensa que está en cuadro, como la del Betis.

Convocatoria Espanyol. Foto: Espanyol

Betis, ¿de verdad o como siempre?

Como visitante estará el cuadro verdiblanco, un comienzo brillante, enfrentándose a casi todos los rivales más fuertes de la categoría hace que hagan soñar a la afición del Villamarín. Para el equipo de Setién, el partido será muy complicado, pero también tendrá numerosas opciones para llevarse los tres puntos. Un partido que todos los años tiene el Betis, cuando viene de una racha positiva y puede confirmar su gran nivel, siempre acaba cayendo. Ya sucedió con Víctor Sánchez Del Amo la temporada pasada o con Mel y Merino en temporadas anteriores. Es cierto que este año tanto en trabajo y calidad, se ve a un Betis muy distinto al de las últimas campañas, pero siendo resultadistas, el partido de mañana puede hacer cambiar el chip a a afición heliopolitana y tomarse muy en serio a su equipo este año.

Sergio León anotando en Cádiz. Foto: Real Betis

Sanabria y León están de dulce

Tras ganar la semana pasada en casa ante el Alavés y en Cádiz, imponiéndose más la calidad que el juego, los béticos quieren mejorar la imagen y mantener la racha de victorias. Además, Setién ha conseguido enchufar a todos los activos de la plantilla bética, repartiendo los minutos jugados y haciendo a todos partícipes del gran inicio liguero. Sanabria y León están de dulce, un claro ejemplo de la gran gestión del vestuario. Ambos goleadores suman seis goles entre Liga y Copa, se han convertido en una de las amenazas más peligrosas de esta Liga Santander. Por otro lado, tendrán que pulir bastantes cosas en defensa y ser más constantes en el juego. O al menos eso ha destacado el técnico verdiblanco en rueda de prensa. Se espera un partido entretenido en el RCDE Stadium, con dos estilos muy definidos y plantillas muy ilusionantes.

Convocatoria Betis. FOto: Real Betis

Posibles onces iniciales