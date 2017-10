El Betis de Setién no viajó a Barcelona

Google Plus

El RCDE Stadium​ acogía en la noche de hoy uno de los duelos que cerraría la décima jornada de campeonato. Espanyol y Real Betis se miden en un encuentro que invita al espectáculo por las dinámicas de juego que arrastran ambos equipos.

Si los periquitos, dirigidos por Quique Sánchez Flores, necesitan la victoria para alejarse de la zona baja de la tabla, de la que sólo los separan cuatro puntos a esperas de lo que ocurra en el encuentro entre las Palmas y el Depor, los pupilos de Quique Setién están obligados a ganar para no alejarse en la pelea por puestos europeos.

45 minutos de empate a nada

No parecía estar cómodo el Betis sobre el césped del RCDE Stadium y lo demostró con dificultades a la hora de sacar el balón. Los pericos quisieron aprovecharlos y encaraban la portería en cada ocasión que los verdiblancos cedían la pelota. Ya en el minuto 7 apareció Antonio Adán con una mano salvadora, sacando bajo los palos el chute de Mario Hermoso desde unos 50 metros.

Tímidas aproximaciones para ambos equipos en los primeros compases de partido. El Betis llevaba la iniciativa y el Espanyol ponía las ocasiones con ataques largos, pero ninguno de los porteros tuvo que intervenir. Hasta que desde la frontal con un zurdazo imparable, estrelló Fabián el balón en la cruceta en la que fue la más clara de la primera mitad. El Real Betis comenzaba a aproximarse, pero seguía sin poner en apuros a Pau.

El Espanyol aprovechaba los espacios para inquietar a Adán y tras un córner tuvo que intervenir el cancerbero bético. El mejoreño sacó bajo los palos un cabezazo de Gerard Moreno tras un córner. Replicó el Betis con una jugada bastante elaborada que finalizó con un tiro de Guardado al cuerpo del guardameta blanquiazul.

Partido de ida y vuelta. El Espanyol se mostró más cómodo en la primera mitad y fue capaz de anular la salida de balón de un Betis que se desesperó a la contra.

Un Betis muy alejado de su estilo

Se retomaba el partido sin cambios. Los 22 mismos jugadores que iniciaron el encuentro buscarían el gol que diera la victoria para sus respectivos equipos. La primera aproximación fue para los visitantes, un buen balón de Guardado a Joaquín que se excedió en los recortes y se acabó trabando.

El Espanyol aprovechó las subidas de los laterales verdiblancos y buscó los espacios a la espalda de los centrales. En la primera que tuvo, encontró a Leo Baptistao, que se vio con un mano a mano ante Antonio Adán que se saldó a favor de los verdiblancos.

El Real Betis contestaba a la contra y Pau López sacaba bajo palos el tiro desde la frontal de Antonio Barragán. El córner se saldaba con un balón para los blanquiazules que encontró el premio a su esfuerzo anotando el primer tanto del partido. Gerard Moreno remataba un balón a la espalda de los centrales imposible para Adán. Dudosa posición del delantero catalán.

El Betis seguía merodeando el área perica pero las ocasiones no llegaban. Un equipo irreconocible frente a lo que se preveía apenas ponía en apuros al equipo local.

Setién movía ficha y sacaba del campo a Tonny Sanabria, que no pudo prolongar su racha goleadora, para dar entrada al ‘7’ verdiblanco. Sergio León contaba con poco menos de media hora para intentar igualar el partido. Pocos minutos después, el técnico cántabro dio la oportunidad a Boudebouz para dar movilidad a la pelota, algo que el Betis no había encontrado en el partido.

El Espanyol supo aprovechar su ventaja y mantenía al Betis fuera del partido. Los verdiblancos manejaban la pelota pero no encontraban el espacio. Los de Setién no encontraban su estilo, lentos en las transiciones y con balones muy pasados, no eran capaces de generar peligro. Para dar velocidad, dio el cántabro entrada a Campbell.

El costarricense, que había sido duda hasta última hora, ocupaba la banda derecha para dejar hueco a Boudebouz en el centro. El Betis se iba al ataque y el Espanyol encontraba aún más hueco. Dos ocasiones claras fueron desbaratadas por los verdiblancos, que seguían buscando el empate con ímpetu pero sin éxito.

Encerró el Betis al Espanyol en su área pero los periquitos supieron aguantar la embestida. Y cuando el partido moría, la tuvo Sergio León. Asistencia buenísima de Aissa Mandi que remató de primeras el de Palma Del Río y, con una mano milagrosa, sacó el portero perico el balón bajo los palos.

Acabó el partido con un Betis que parecía no haber bajado del avión que les llevó a Barcelona. Los verdiblancos no se encontraron cómodos en el césped ante los de Quique Sánchez Flores, que leyó a la perfección el partido y acabó consiguiendo los tres puntos.