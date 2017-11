(numeros menores a diez, van en letras) Eibar - Real Betis: Puntuaciones del Real Betis, jornada 12 de LaLiga Santander

"Hemos dado muchas facilidades" | FOTO: Real Betis

Los verdiblancos parecen haber tocado fondo. Tras un mes en el que tanto los resultados como el juego del equipo de La Palmera distaba mucho del mostrado en el fulgurante arranque de campeonato, la "manita" recibida por el Eibar ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Ni el planteamiento del míster ni la actuación de los jugadores ayudaron a que el equipo se recuperar tras irse al descanso perdiendo por 2-0, tal y como ocurrió en la jornada anterior ante el Getafe. Los de Setién no aprendieron de los errores y no hubo remontada posible.

Este "manotazo" de realidad debe servir a la plantilla bética para cambiar la dinámica de los últimos encuentros. Tras superar el tramo más complicado del calendario y llegados los enfrentamientos, a priori, más asequibles, los resultados distan mucho de las expectativas.

El técnico cántabro deberá buscar una solución si finalmente el equipo de las trece barras quiere mejorar la imagen de las últimas campañas y pelear por algo más que no sea asentarse en la zona media de Primera División. Porque, a diferencia de otros años, hay suficiente como para luchar por los puestos europeos.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Adán

4| Si bien poco pudo hacer en cualquiera de los 5 goles que recibió, cuando un equipo anota en casi todas sus aproximaciones al área (7 tiros a puerta realizó el Eibar) no se puede eximir de culpa al portero. El guardameta verdiblanco tampoco transmitió la seguridad en el juego de pies de partidos anteriores. La mayoría de los balones en largo acababan en dominio de los jugadores rivales y en más de una ocasión comprometió a los compañeros que se ofrecían para elaborar la jugada desde atrás.

Barragán

3| El peor partido del que hasta ahora a sido dueño y señor del lateral diestro de la zaga bético. El ex del Middlesbrough regaló la posesión al rival tras errar en pases que no suponían ninguna complejidad. A la hora de atacar apenas se le vio superando la línea divisoria del terreno de juego, por lo que el extremo (en este caso, Joaquín) apenas se pudo apoyar en las incorporaciones del lateral. Gran culpa de esto tuvo el extremo nipón del cuadro eibarrés. Inui fue un quebradero de cabeza para el experimentado defensor del Real Betis durante todo el partido.

Mandi

2| Expulsión y penalti aparte, el partido del central argelino dejó mucho que desear. Actuación más aseada que la de su pareja en la zaga, consecuencia también del gran juego de pies que caracteriza a Aïssa. Pero pocos fueron los pases que dio superando las primeras líneas de presión del Eibar para los que este es capaz de ofrecer. La roja, más que rigurosa, y la pena máxima que acabó convirtiendo Charles, cuya faltó se produjo fuera del área, fueron la puntilla que terminó de sentenciar al Real Betis.

Amat

2| La sombra de Feddal es muy larga. Durante los primeros partidos en los que Jordi Amat tuvo que sustituir al ex del Alavés tras caer este lesionado, el central bético pasó desapercibido; su juego de pies o aéreo no fue brillante, pero tampoco cometió errores de bulto. Sin embargo en Ipurúa fue protagonista en varios de los goles locales, siendo este el autor del 1-0 en propia puerta. Los fallos en la marca y el poco atrevimiento a la hora de salir con el balón jugado terminaron de marcar su partido ante el Eibar.

Durmisi

3| Ni en ataque ni en defensa, el danés directamente no estuvo. Riza volvía al once tras haber sido baja por lesión durante los últimos tres partidos. Al lateral zurdo, cuya principal cualidad es su vocación ofensiva, no se le vio correr la banda. Tal y como le ocurrió a su compañero en el costado diestro, Durmisi estuvo ocupado defendiendo, y sufriendo, los ataques de Iván Alejo. Los dos últimos tantos de la "manita" llegaron tras sendas internadas del extremo y lateral eibarreses por su banda.

Javi García

4| Al igual que Barragán, en Ipurúa el centrocampista murciano mostró la peor versión hasta ahora vista en el club verdiblanco. Ni su acierto en los pases (80%) ni su trabajo en labores defensivas (5 duelos ganados, 5 despejes, 1 disparo bloqueado y 2 intercepciones) distaron de las estadísticas que suele ofrecer el ex del Zenit jornada tras joranda desde su llegada a Sevilla. En cambio, su rendimiento sí que fue inferior al habitual. Escalante, tras un despiste del pivote bético en la marca, anotó a placer el 2-0. Además se le vio lento de movimientos y a la hora de combinar con sus compañeros.

Camarasa

3| De los mediapuntas que Setién alineó de inicio, fue el más atrevido en cuanto a ofrecimiento y conducción del balón hacia la meta contraria, aunque en demasiadas ocasiones este atrevimiento provocó pérdidas de balón que desembocaron en más de una salida a contra con peligro del Eibar. Empiezan a sonar rumores de una posible oferta, muy tentadora, por el prometedor centrocampista valenciano procedente del fútbol alemán. Sin embargo, y aunque las varias lesiones que ha sufrido Víctor han frenado su progesión, todavía no se ha visto al jugador que tan buena campaña realizó en Vitoria.

Fabián

3| El de Los Palacios ya no es el mediocampista con criterio, llegador y desequilibrante que tanto deslumbró en las primeras jornadas del campeonato liguero. La versión de Fabián vista ante el Eibar, la cual arrastra desde hace ya varias semanas, se asemeja más a la de aquel jugador lento, falto de ritmo y desconfiado cuya continuidad en el primer equipo siempre estaba en entredicho cada vez que se acercaba un mercado de fichajes. Nadie reniega de la calidad de Fabián pero si este quiere seguir formando de inicio deberá recuperar su mejor versión. Contra el Eibar perdió varios balones de forma incompresible en zonas del campo del todo comprometidas.

Nahuel

4| No estuvo ni se le espera. El extremo hispano-argentino no fue el jugador más desacertado de los verdiblancos, pero pasó del todo desapercibido durante los 58 minutos que estuvo sobre el césped. Gran parte de la afición bética sigue sin comprender por qué Setién sigue otorgando tantas oportunidades a un futbolista que, desde que llegara a la entidad heliopolitano hace ya dos temporadas, tan solo se le vieron detalles del fútbol que atesora durante la pasada pretemporada. La decisión de no convocar a Tello y alinear de inicio al ex del Villarreal no resultó efectiva. En los tres partidos que Nahuel fue titular (Barcelona, Espanyol y Eibar) el Real Betis no vio puerta.

Joaquín

5| No se le puede negar que lo intentó, aunque sin acierto. El portuense fue el futbolista más activo de su equipo, pidiendo mucho el balón tanto en banda como en posiciones más centradas, pero su producción ofensiva fue mínima. A medida que el juego del Real Betis ha empeorado con el paso de las jornadas, el protagonismo de Joaquín en los partidos ha ido decreciendo. ¿Puede necesitar el veterano extremo verdiblanco un descanso después de haber partido como titular en 11 de los 12 encuentros que ha disputado esta campaña? La lesión de Campbell ha sido una baja muy sensible para el cuadro bético, ya que el sistema de rotaciones se ha resentido.

Sergio León

3| Con la pólvora mojada. Las cifras goleadoras del '7' verdiblanco, que tan buen arranque de curso protagonizó sumando 6 tantos repartidos entre liga y copa, se han estancado. Sanabria, a pesar de haber sido suplente los dos últimos encuentros, parece haberle ganado la partida al delantero cordobés. Sergio León tuvo en sus botas, primero, el 2-1 y, posteriormente, el 3-1. Durante los primeros 60 minutos, ya que tras la entrada del paraguayo el Real Betis jugó con dos puntas, estuvo demasiado aislado arriba, corriendo de un lado a otro para presionar a los centrales del Eibar sin que el resto del equipo le acompañara.

Guardado

5| Se le echó de menos en el once titular. En Ipurúa y contra un equipo guerrillero se necesitaba sobre el césped a los jugadores más intensos, pero el mexicano vio los primeros 58 minutos desde el banquillo. No tuvo demasiada incidencia en el juego; se limitó a combinar con criterio y apoyar en defensa al flanco izquierdo de la zaga tras la expulsión de Mandi. Está siendo uno de los pilares del Betis de Setién, al mismo tiempo que uno de los jugadores que más minutos acumula de la primera plantilla, pudiendo ser este el motivo por el que el cántabro optó por sentar a Andrés de inicio.

Sanabria

5| No pudo salvar a su equipo de la debacle como ya ocurriera semanas atrás ante el Getafe. El máximo goleador del Real Betis, que había dado el susto de la semana tras sufrir una sobrecarga en la rodilla, saltó al césped demasiado tarde, sin tiempo para cambiar el rumbo del encuentro. Tonny es un rematador nato y este hubiera sido clave a la hora de rematar centros laterales ante la dificultad que tuvieron los verdiblancos para elaborar jugadas por dentro. Vista la mala racha de cara a puerta por la que pasa su compañero Sergio León, el '9' debe ser la referencia bética en los próximos partidos.

Boudebouz

S.C| Tan solo 20 minutos para el fichaje más caro del verano bético. Dejó buenas sensaciones durante el partido amistoso que el Real Betis disputó ante el Éjica Balompié durante el parón de selecciones, pero el argelino todavía no ha sido titular en lo que va de temporada. Aunque todavía no haya alcanzado el ritmo idóneo de competición, un futbolista de su calidad, y visto que parece estar recuperado de la lesión que lo tuvo apartado varias semanas de los terrenos de juego, debe contar con más oportunidades. La afición empieza a exigir mayor presencia de Boudebouz en las alineaciones de Setién.

Quique Setién

1| Mal en cuanto a la preparación del partido, desacertado en el planteamiento, equivocado a la hora de elegir los jugadores que saldrían de inicio y lento en la reacción tras ir perdiendo por 2-0 al descanso. El partido de Setién ante el Eibar fue un cúmulo de errores. El cántabro ya advirtió que "iría a muerte con su idea" y el Real Betis lo acabó pagando en Ipurúa. Los verdiblancos fueron vapuleados de la misma manera en la que Las Palmas salió derrotada en su visita a Éibar la temporada pasada, cuando el conjunto canario, entonces dirigido por Setién, perdió por 3-1. El estilo de toque que este propone no era el más idóneo para un campo pequeño, con pocos espacios y contra un equipo cuyo juego se basa en el físico. Por otra parte, tras dejar en el banquillo a tres de sus mejores hombres e irse perdiendo al descanso, no realizó el primer cambio hasta el 57', un minuto después de que Mandi fuera expulsado y Charles anotara el tercer tanto, lo cual imposibilitó cualquier intento de remontada por parte de los béticos.