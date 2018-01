Los tres goleadores verdiblancos muestran su alegría en zona mixta

Google Plus

Los jugadores béticos celebran el tanto de Rubén Castro | FOTO: Real Betis

Una vez concluido el encuentro entre verdiblancos y pepineros, los futbolistas del conjunto local pasaron por zona mixta para comentar lo sucedido sobre el terreno de juego. El Real Betis se hizo con la victoria ante el cuadro madrileño dirigido por Asier Garitano, de ahí la alegría mostrado por los protagonistas a su paso por los micrófonos de los medios. El ex del Barcelona, el '17', el delantero canario y el central bético comparecieron tras el 3-2 cosechado ante el Leganés que aúpa al conjunto de La Palmera hasta la séptima plaza de la clasificación.

El mejor Tello de la temporada

"Hemos hecho una primera parte muy buena. Sabíamos de la importancia de este encuentro, salir enchufados y ponernos primero por delante, y lo hemos conseguido", fueron las primeras palabras del extremo verdiblanco en zona mixta. Sin embargo este reconoce cuales fueron los errores de su equipo: "lo hemos logrado con una ventaja de dos goles que luego la hemos desaprovechado”.

En cuanto a terminar séptimos al final de la primera vuelta, este dijo que han "hecho una primera vuelta muy buena. LaLiga está muy apretada este año". La Primera División española está muy competida esta campaña ya que, tal y como apuntó también Tello, si "pierdes un partido y estás ahí abajo, ganas y estás peleando ahí arriba. Por suerte, lo hemos sacado y estamos ahí en la pelea”.

El catalán, autor del primer gol del partido, pasa por su mejor momento de la temporada. Y el próximo partido, contra el FC Barcelona, será un duelo especial para él: “desde que salí de allí he estado todos los años fuera, es mi primer año en LaLiga y será muy especial”.

Los años no pasan por Joaquín

Victoria, pero con sufrimiento. A pesar de los tres puntos, el portuense se mostró crítico con su equipo: “no podemos permitirnos irnos del partido de esa manera. Es verdad que ellos, con muy poco, se han encontrado con el primer gol. Nosotros hemos hecho 30-35 minutos extraordinarios, teniendo el control del partido, poniéndonos 2-0, pero no nos sirve. Tenemos que saber que tenemos que asegurar los partidos, con 2-0 no se puede sufrir tanto en casa". Este admite que "el equipo es valiente y siempre va al ataque, pero como no juguemos al 100% cualquier equipo te puede hacer daño. Nos han llegado a empatar". Tras estas palabras de autocrítica, Joaquín tuvo también tuvo tiempo para alabar la valentía y alegría con la que juega el Real Betis. "La filosofía que tenemos nos ha dado la victoria, pero hemos visto que en este tipo de partidos contra otros equipos se nos ha puesto muy difícil y nos han complicado", añadió el '17'.

Este era consciente de que "si sumábamos hoy nos poníamos en una zona bastante importante". El cuadro bético ya se encuentra situado en puestos europeos y Joaquín cree que el equipo ha buscado este objetivo desde el principio. Sin embargo, se muestra cauto: "queda toda una segunda vuelta, pero damos un paso importante para engancharnos en los puestos que queremos y luchamos cada día para estar ahí arriba. Esa es la idea. Tratar de no perder ese objetivo de esos puestos europeos y hacer una segunda vuelta mucho más importante". Por último quiso hablar del buen trabajo que estaba haciendo el equipo: "con esa filosofía muchas veces sufrimos, hay que corregir esas cosas, pero el equipo está en una dinámica bastante positiva y hay que aprovecharla", concluyó el portuense.

El '24' vuelve a casa a lo grande

El máximo goleador de la historia del Real Betis volvía a casa y no lo pudo de hacer de la mejor forma. “Llevaba mucho tiempo sin estar aquí. Tenía muchísimas ganas de estar aquí, en el Betis con esta afición que para mí lo es todo porque en estos siete años siempre nos hemos tenido muchísimo cariño", dijo el delantero canario sobre el recibimiento de la afición. Este dice estar "muy contento porque el equipo va bien, juega muy bien y hoy ha sido un día perfecto”.

Este era su primer partido con la elástica de las trece barras desde que volviera de su cesión en China. Respecto al ritmo de competición, sus palabras fueron: “cuando vine de China estuve dos meses entrenando solo en un gimnasio pero no es lo mismo, esto es otra cosa y otro ritmo. Poco a poco iré entrando y cada día me encontraré mucho mejor”.

"Me quedan dos goles y tengo muchísimas ganas", dijo el '24' acerca del estar a dos tantos de ser el máximo goleador bético en Primera División. Este aumentó sus registros ante el Leganés desde el punto de penalti, con un gol que además valió tres puntos. Para Rubén Castro "es un orgullo ser el máximo goleador de este gran Club como es el Betis y vamos a ver si lo consigo cuanto antes, mucho mejor”.

Solidez atrás ante las bajas

El jugador cedido por el Swansea tenía la difícil tarea de cubrir el puesto en la zaga de los lesionados Feddal y Mandi. Este habló de la importancia de haber logrado los tres puntos ante los pepineros: “hemos terminado la primera vuelta contra un rival complicado. Es muy difícil jugarles, cuando marcan no pierden. Era muy importante dejar la portería a cero y marcar primero nosotros. Lo hicimos y morimos con nuestra filosofía. Nos salió muy bien". A pesar del buen juego mostrado y los resultados cosechados en este tramo del campeonato, Amat reconoce que "en la segunda vuelta podemos crecer mucho más. Hay que valorar estos 27 puntos. Estamos jugando a un gran nivel y la gente está muy contenta. Estamos muy ilusionados con esta idea. Y lo vuelvo a decir, podemos seguir creciendo y mejorando”.

El cuadro de Setién encarriló el partido desde bien temprano. En cambio no fue hasta el minuto 85 cuando lograron el tanto del triunfo, tras ver como el Leganés había remontado el partido. “Queríamos mantener el resultado 3-2, pero también desde dentro nos dicen que debemos jugar siempre igual. Con el 2-2 teníamos que jugar igual para poder crear ocasiones, llegar arriba y así lo hemos hecho. Hemos tenido al rival ahí atrás durante quince minutos y finalmente ha llegado el penalti", analizó el defensor del Real Betis el final de infarto. Este quiso dar también la "enhorabuena a Rubén Castro por volver a marcar y dijo que "la valoración de todo el equipo es muy positiva". Finalmente, no quiso culminar su comparecencia si antes "agradecer a los fisioterapeutas y al doctor porque tenía un problema en el pubis y lo han solucionado para llegar a este partido. Algunas veces no se ve ese trabajo y quería agradecerlo. Son tres puntos de oro para nosotros”.