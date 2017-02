Capa no estará ante la Real

Google Plus

Capa en el partido ante el Valencia en Mestalla | Imagen. PhotoSilver - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar se enfrentará este martes a partir de las 19:30 horas a una Real Sociedad que saldrá a por todas para derrotar al conjunto dirigido por José Luis Mendilibar y así seguir vivo en su lucha por los puestos de Europa League o por los de Champions League. Los armeros, que ya pueden decir que están salvados a falta de 14 jornadas, no perderán la oportunidad de seguir sumando puntos, sean de tres en tres o de uno en uno y pensar en los puestos europeos en esta recta final de la temporada de Primera División.

Tras la victoria de los de José Luis Mendilibar en el Estadio Municipal de Ipurúa por 3-0 al Málaga del técnico uruguayo Marcelo Romero, no todo fueron buenas noticias. Por el hecho que el lateral diestro y portugalujo de la Sociedad Deportiva Eibar fuera amonestado por el colegiado catalán Estrada Fernández, hizo que Ander Capa se tenga que perder el derbi guipuzcoano ante la Real Sociedad y no tendrá más opción que presenciarlo desde la grada. El jugador fue amonestado en el minuto 76 del encuentro “por discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza”, tal y como apuntó Estrada Fernández en el acta del partido.

Respecto al tema, con un toque humorístico, José Luis Mendilibar dijo en rueda de prensa que acaso Capa “debería de pagar una comida a los compañeros”. Y ya más serio, deseó que el de Portugalete “debe estar más frío y tranquilo” para otras ocasiones.

Arbilla apunta a ocupar su lugar

El lateral navarro tiene todas las papeletas de ocupar el lugar que dejará vacío Ander Capa en la alineación. Es cierto que Arbilla está jugando de lateral zurdo estas últimas jornadas, robándole la posición a Antonio Luna. Pero una de las posibles opciones de Mendilibar es que Arbilla juegue en la derecha y el lateral sevillano –Luna- en la izquierda, pero si este esquema no es de su gusto, el puesto de Luna podría llegar a ocuparlo el jugador abulense Rubén Peña, que no se le da nada mal jugador de lateral zurdo. Todo esto son suposiciones debido a que Mendilibar no afirmó en rueda de prensa quién será su sustituto.