Eusebio Sacristán, del Valladolid a la Real Sociedad

El ex celtiña está marcando una línea de juego. Foto: Oscar Alonso-VAVEL-.

La siguiente contienda futbolística del martes próximo signará a la Sociedad Deportiva Eibar. El conjunto armero visita el día 28 de febrero de 2017 a la Real Sociedad, un compromiso correspondiente a la jornada 25 de La Liga. Ambas escuadras se encuentran atravesando una temporada que colmó las expectativas. El txuri urdin a la altura de los más poderosos como Real Madrid, Barcelona y Sevilla. Los azulgranas del País Vasco en la misma sintonía de equipos a priori más eficientes: Athletic Club y Celta de Vigo, aunque la tabla de posiciones sostiene otra idea: la superioridad armera.

Con el objetivo de seguir creciendo en la clasificación, el Eibar viaja a Anoeta con la vara de no perderle pisada a los que en el presente se encuentran ocupando las plazas de Europa League (Real Sociedad y Villarreal). Sin embargo para superar su propio listón, deberá salir airoso de San Sebastián. Enfrente le aguarda un representativo entrenado por Eusebio Sacristán Mena. El míster de los blanquiazules, nació el 13 de abril de 1964 en La Seca (Valladolid). Allí en su tierra natal dio sus primeros pasos como futbolista: en los pucelanos militó cuatro temporadas de su incipiente carrera (desde 1983 hasta 1987). A sus 23 años, padeció la nimiedad: logró que el Atlético de Madrid le contratara. Sin embargo su estadía en el elenco de la capital fue sin penas ni glorias.

Eusebio practica una filosofía de balón por abajo. Foto: Oscar Alonso-VAVEL-.

A continuación obtuvo la reivindicación con otro traspaso atronador hacia un equipo de peso: el FC Barcelona. A partir de la temporada 1988-1989 cimentó el punto más álgido de su trayectoria. Vestido de azulgrana se consagró como futbolista y en la ciudad condal alcanzó once títulos, entre ellos una Copa de Europa (1992) y cuatro Ligas. Finalmente el Real Celta Club de Vigo y un retorno a sus raíces, finiquitaron la trayectoria de Eusebio. Tras dejar la actividad en 2002, seis años más tarde despuntó desde los banquillos cumpliendo la función de entrenador. A partir del 2008 y hasta la actualidad, dirigió al Celta en dos temporadas (Segunda División), cuatro cursos consecutivos al frente del FC Barcelona B (Segunda) y dos bajo el mandato de la Real Sociedad.

Inicio en los banquillos

Bajo la entidad de Vigo entrenó a Yoel Rodríguez (actualmente en Eibar), Iago Aspas, Roberto Trashorras, Hugo Mallo, Sergio Álvarez, Oriol Riera entre otros. Comenzó su estadía en el club gallero para sustituir a José Murcia González. Sin embargo no consiguió ascender a Primera con los celtiñas. En la 2011-2012 asumió al frente del Barça B, equipo que estaba en Segunda. La sucesión como entrenador del filial fue octavo, noveno, tercero y último. Entre sus filas tenía a Carles Planas, Rafinha Alcántara, Jonathan dos Santos, Sergi Roberto, Kiko Femenía, Gerard Deulofeu, Marc Bartra, Carlos Carmona, Isaac Cuenca, Jordi Masip, David Lombán, Sergio Araujo, Dongou, Adama Traoré, Sergi Samper, Cristian Tello, Sergi Gómez, Denis Suárez, Adrián Ortolá, Sandro Ramírez, Antonio Sanabria, Munir El Haddadi, Gerard Gumbau, Alen Halilovic, todos futbolistas que llegaron al máximo nivel.

Rafinha, uno de los canteranos que dirigió Eusebio. Foto: Gema Gil-VAVEL-.

Su cuarta temporada en el Barça estuvo acompañada de una ineficiente cosecha de puntos que produjo la destitución del segundo equipo blaugrana. A partir de la 2015-2016 firmó con la Real Sociedad, tras la jornada once para sustituir a David Moyes. El ex del Manchester United y Everton no le encontraba la vuelta al equipo. En el primer curso logró estabilizar a los de San Sebastián que culminaron novenos. Ya en la presente, con más conocimiento de la plantilla y ajustando las piezas el equipo adquirió otra consistencia, ubicándose en la quinta ubicación. Desde sus inicios como entrenador, Sacristán acumula un bagaje de 258 partidos dirigidos. En él la balanza es de 97 triunfos, 64 empates y 97 derrotas. En total de 774 unidades en juego, logró 355 puntos lo que le concede una eficacia del 45.86%.

Paladar futbolístico

Durante su corta trayectoria bajo los banquillos, Sacristán dirigió a equipos de una filosofía parecida y al frente de un fútbol similar. En él prima la pelota a ras de suelo, el pivote ofreciéndose como salida, los laterales de vocación ofensiva, futbolistas que se desempeñan en el interior cumpliendo la función de recuperación y elaboración, extremos capaces de desbordar y replegar, que se cierran para ofrecer salida a los laterales, delanteros con movimiento para no hacer un estilo previsible, presión en bloque, ahogo en la salida y fútbol directo, preceptos que el de Valladolid intentará extender ante Eibar en el duelo de pizarras frente a Mendilibar.