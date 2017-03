Osasuna, una balsa en medio del océano

Google Plus

Osausna se hizo con su única victoria en Ipurúa. Foto de VAVEL (Ángel Ezkurra)

El próximo lunes 13 de marzo, la Sociedad Deportivo Eibar se enfrentará a un Osasuna dirigido por el técnico serbio Petar Vasiljević en el estadio del conjunto rojillo, en El Sadar, donde para éstos será un partido crucial si quieren seguir en Primera División la temporada que viene, cosa que tiene muy difícil.

Los navarros no llegan en un buen momento, aunque su situación actual no es una novedad. Osasuna es el último clasificado de La Liga y tan sólo ha puntuado en dos de los últimos nueve partidos, gracias a tres empates. Es más, no gana desde el partido contra los armeros, curiosamente, en la primera vuelta, que se daría en el mes de octubre. Primera y última de la actual temporada; triste pero cierto.

Desde entonces, viven una situación difícil que intentan revertir jornada tras jornada, sin ningún resultado hasta ahora. Así, ha encajado veintidós goles desde que se enfrentó al Granada y consiguiese uno de los siete empates que han subido a su casillero. En contraposición, ha anotado justo la mitad, once goles. Su máximo anotador, es Sergio León con siete tantos.

En la tabla, es el último equipo de los veinte que la conforman, y se encuentra a catorce de las posiciones de salvación, cuatro más de los que hasta ahora ha conseguido. Una situación peliaguda que si se quiere dar solución debe iniciarse un cambio desde ya. Este cambio podría ser contra el Eibar, un equipo al que ha conseguido vencer, además en su feudo, en Ipurúa.

Aunque ya sepa lo que es vencer, con el añadido de haberlo hecho lejos de casa, el estado del equipo armero no se puede tomar a la ligera. Con el nuevo galardón recibido por Sergi Enrich como mejor jugador de febrero de Primera División, se intuye la racha del equipo armero, que ha puntuado en cinco de sus últimos siete partidos, a pesar de la dificultad y exigencia de éstos.

Osasuna tiene armas, más de las que ha enseñado, y si evitan el desánimo, la pérdida de la moral y mantienen sus ganas de luchar, podrían obrar algo que cada vez se postula más como milagro.