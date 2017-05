Dani García: "Hemos estado muy imprecisos de medio campo para adelante"

Dani García trata de cortar un balón. Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

El Eibar y el Atlético de Madrid se midieron las caras el pasado sábado en el Vicente Calderón. Fue un partido muy reñido en todos los ámbitos pero finalmente los hombres del 'Cholo' Simeone se llevaron el partido por 1-0 con un gran gol de Saúl. El Eibar se despide de esta manera de toda opción para entrar en puestos europeos matemáticamente, ya que se encuentran a ocho puntos de la Real Sociedad, que es séptimo, a falta de dos jornadas. Aún así, Dani García, al ser entrevistado por los medios, al finalizar el encuentro aseguró que "nos jugamos el octavo puesto, es un puesto histórico para el club y saldremos a ganar".

El Eibar salió al terreno de juego con mucha intensidad durante los primeros minutos, realizando alguna ocasión que bien podría haber acabado en gol. Dani García indicó que lo intentaron todo "en los primeros y en los últimos (minutos)", sin embargo afirmó: "Creo que hemos competido pero sabemos que estos equipos tienen mucha calidad y así ha sido, han llegado una vez desde fuera del área y nos han metido".

El capitán de la entidad armera señaló que el error fue la imprecisión. "Creo que hemos estado muy imprecisos del medio del campo para adelante con balón y podríamos haber estado mejor en ataque pero no ha podido ser", señaló.

Además, durante el encuentro, Dani García vio una cartulina amarilla por protestar y tras el partido explicó que había ocurrido y se mostró disconforme con la decisión del colegiado. "Yo admito que se equivoquen, pero si un cuarto árbitro dice que es córner que pite córner. Me dice a mí que es córner, me saca amarilla por protestar y no lo pitan, creo que eso no está bien", explicó el capitán.

A partir de este momento, sólo quedan dos jornadas para que la liga llegue a su fin. El Eibar, particularmente, se tendrá que afrontar al Sporting la siguiente jornada, que todavía busca la salvación y peleará con uñas y dientes el resultado. "He visto el partido del Sporting y han jugado muy bien" indicó Dani García. La última jornada, tendrá que visitar al FC Barcelona, que posiblemente se esté jugando la liga hasta el último momento. Al Eibar sólo le queda pelear por la octava plaza y establecer su particular récord histórico en liga, lo más alto posible.