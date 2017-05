Google Plus

Eibar Femenino - Athletic B: la fiesta del fútbol | Fuente: SD Eibar

La temporada ha acabado ya para la grandísima mayoría de equipos. Los hay descontentos porque no han cumplido sus objetivos, y los hay más que felices por haber visto a su equipo hacer historia. Y el Eibar, entra dentro de este último grupo. No obstante, va más allá la temporada armera, porque no solo ha crecido la primera plantilla como equipo, sino que el resto de secciones y la propia entidad en sí lo han hecho. Y es que se marca un hito este fin de semana, pues mientras que el CD Vitoria, filial de la SD Eibar, ha logrado pasar de ronda en los Playoffs de ascenso a la Segunda División B; el femenino disputará la ida de las semifinales de la Copa Vasca frente al Athletic B en Ipurua.

Una remontada contundente que marca el camino

Parecían tenerlo complicado para llegar a esta ronda las eibarresas, pero una espectacular remontada ante el Berrio Otxoa lo permitió. Perdieron la ida por la mínima (1-0), pero como locales y en la vuelta, aplastaron a sus rivales con una manita y sin encajar, para adjudicarse el pase a semifinales. Los tantos de Irati por partida doble, Maitane, Alonso y Nahia bastaron para asestar el golpe de autoridad, un mensaje que seguro han recibido las leonas. La entrada será gratuita, por lo que se puede esperar que haya cierta afluencia al enfrentamiento. Se abrirá la Tribuna Norte para que los aficionados puedan ver el choque.

Con la vuelta disputándose en Lezama, resulta providencial para las armeras sacar un resultado positivo, y ante todo, intentar no encajar gol. Se puede esperar un ambiente más que interesante en la vuelta, con las leones como locales, por lo que ir con un marcador favorable en Ipurua sería fundamental para las aspiraciones de las guerreras eibarresas.