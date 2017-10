Eibar - Deportivo: puntuaciones del Eibar, jornada 8 de La Liga Santander

Google Plus

La Sociedad Deportiva Eibar empató ayer a cero en casa ante el RC Deportivo de La Coruña, en un partido que pudo terminar en victoria armera. El equipo de José Luis Mendilibar tuvo el control durante largas fases pero no logró concretar ninguna ocasión, de modo que sigue sin levantar el vuelo en esta liga. Lesiones aparte, el técnico zaldivaltarra saltó con un once para buscar los tres puntos que finalmente no llegaron. Repasemos la actuación de cada uno de los futbolistas:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Marko Dmitrovic

7- El peligro del Dépor llegaba en algunas contras aisladas, algunas de las cuales acabaron requiriendo su intervención. Así sucedió en el minuto 30, cuando Andone se iba a plantar solo delante de la portería gracias a un gran pase al hueco. Atajó Dmitrovic lanzándose. El serbio cuajó un buen partido.

Ander Capa

8- Sigue siendo muy importante y lo demostró ayer. El de Portugalete fue de los que más empeño pusieron, sumándose al ataque de forma constante e incomodando en todo momento al rival en la banda derecha.

Paulo Oliveira

6- El central portugués no está rindiendo a un nivel a la altura de lo que se pagó por él. El centro de la defensa cumplió esta vez, aunque sin ofrecer toda la seguridad que debería; Oliveira mostró esta tónica.

Iván Ramis

7- Otro de los futbolistas que pusieron coraje. En su caso su partido acabó fatal, pues cayó lesionado de gravedad tras una caída cuando trataba de rematar un córner en el minuto 71. El hombre más fiable atrás ayer y el que más honor hace a la defensa armera a pesar de su edad sufrió una suerte demasiado adversa.

David Lombán

S.C.- Apareció sustituyendo a Ramis en el 72 y su partido no dio para muchas evaluaciones ya que fue hacia el final cuando el Dépor se centró por completo en defender el marcador y no llegó hasta la zaga

Anaitz Arbilla

6- Partido discreto el suyo. Traído más al centro de la defensa por el esquema de Mendilibar, que buscaba la profundidad en las bandas, Arbilla no destacó ni en defensa ni en ataque. En el primer aspecto adoleció de lo mismo que Oliveira y de eso pudo incluso haber sacado provecho el Deportivo a la contra.

David Juncà

6- Su partido fue mejorable. Al contrario que Capa en la banda opuesta, Juncà ayer no sobresalió en el aspecto ofensivo, que era lo que en un principio se buscaba con su inclusión en el once. Fue sustituido en el 71 por José Ángel.

José Ángel

8- Entró en el minuto 71 y mejoró bastante lo que se había visto con su compañero Juncà en la banda izquierda. José Ángel sí aportó profundidad y probó suerte de cara a gol alguna vez. Fue un cambio acertado.

Joan Jordán

7- Dejó destellos de calidad y demostró que su técnica le vale para ser titular en un equipo como el Eibar. Se animó a disparar desde fuera del área en varias ocasiones y condujo bien el fútbol armero durante los noventa minutos. Buen partido el suyo.

Dani García

8- El centro del campo fue lo mejor del equipo ayer. Dani García ejerció de capitán en toda regla y fue quien llevó la manija del conjunto azulgrana además de aportar en ataque bastante.

Gonzalo Escalante

7- El argentino cuajó una buena actuación y exhibió la faceta de todoterreno que tantas soluciones ha aportado al Eibar en los últimos tiempos. Su tiro desde fuera del área y sus llegadas en segunda línea causaron mucho peligro.

Sergi Enrich

7- La delantera no estuvo mal pero evidenció de nuevo la falta de gol. Esa carencia muchos se la reprochan a los arietes sin fijarse en que la técnica también es un valor a sopesar en ellos. Enrich ayer creó peligro en conducción, regate y asociación con los compañeros. Marcó, pero fue en fuera de juego; de no haberlo sido otro gallo cantaría.

Kike García

8- Igual que Sergi Enrich, sin acierto de cara al gol pero creando ocasiones gracias a su movilidad. Sus internadas causaron pánico a la defensa rival.

Charles Dias

S.C.- Los ocho minutos que disputó tras sustituir a Kike no bastan para hacer una valoración numerada de su partido.

José Luis Mendilibar

6- El 5-3-2 de ayer, propiciado en parte por las bajas en las bandas, pudo ser una decisión muy acertada de haber alineado desde el principio a José Ángel. Es un sistema que libera a los laterales de buena parte de su trabajo defensivo y les permite incorporarse más; Capa y José Ángel son laterales atacantes. Sin embargo, el centro de la zaga no brilló y Juncà no rindió al nivel esperado.