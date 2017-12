Anuario VAVEL Eibar 2017: Pedro León, un mago lastrado

Pedro León, un mago lastrado/ Imagen: Ángel Ezkurra (VAVEL)

Llegados al 2017, Pedro León se había convertido en la estrella absoluta de la Sociedad Deportiva Eibar. Los armeros habían encontrado al jugador que los guiara a lo largo de la temporada. Gracias a León, el Eibar creía en sus posibilidades y se había ganado el derecho a soñar, en un año que resultaría ser de ensueño. En resumen, el murciano fue uno de los grandes artífices de la extraordinaria campaña realizada por el Eibar en la temporada 2016/17.

El año comenzó con exigencia, mucha exigencia. Los rivales apretaban y no concedían ni el más mínimo respiro a los pupilos de Mendilibar. El Eibar no quería bajar el listón, y ahí estaba Pedro León para cuando se le necesitara. El primer duelo del año fue ante un adversario de nivel, como es el Atlético de Madrid. 8 de enero; Estadio de Ipurua; 16:15 horas; SD Eibar - Atlético Madrid. El choque se saldó con un 0-2 para los visitantes. Esta vez, Pedro León no pudo hacer nada para evitar la derrota. No tardaría mucho en llegar la primera victoria del Eibar. 15 de enero. En una antesala histórica como el Molinón y ante un rival necesitado como el Sporting de Gijón, el Eibar ganó por 2-3 y Pedro León fue clave en aquel choque anotando una diana. Poco después llegaría la derrota ante el FC Barcelona por 0-4 y la contundente victoria ante el Deportivo de la Coruña por 3-1, sin participación goleadora de Pedro León.

En el mes de febrero cabe destacar el encuentro del murciano frente al Granada CF, dónde logró anotar el último tanto del enfrentamiento, y el mes siguiente, hizo lo propio en el derbi guipuzcoano, rascando un trabajado punto del siempre complicado Estadio de Anoeta.

De manera paulatina, el rendimiento de Pedro León se veía lastrado por unas molestias en la rodilla. De todas formas, logró terminar el curso. Finalizada la temporada, es cuando llega el quid de la cuestión. Es cierto que se le había visto con molestias a Pedro León en las últimas jornadas ligueras, y eso había generado algo de desconcierto en el entorno armero, pero la alarma sonó nada más acabar la campaña. Parece ser que el jugador se operó en secreto, gesto que a la hinchada no le sentó nada bien. La falta de transparencia por parte del club se vio criticada por los aficionados armeros. Un gesto de mal gusto que no hizo gracia alguna en Eibar, pero que esperan hacer olvidar con la vuelta del protagonista de toda esta historia.

Todo sigue igual

Pasada la pretemporada, Pedro León seguía sin ver la luz al final del túnel. Todo el verano para haberse recuperado y estar disponible, pero nada. Las molestias eran palpables y no más lejos de la realidad, había recaído de la dichosa lesión. Todo podía deberse a lo forzado que finalizó el curso. Tal fue el esfuerzo por parte del jugador que, a pesar de acarrear molestias desde jornadas anteriores, decidió no operarse hasta terminar la temporada y siguió un tratamiento no invasivo hasta la fecha. Además, la faena realizada en su rodilla al ser operado por primera vez y lo forzado que llegó a la última, derivaron en una segunda operación, por lo que tuvo que volver a pasar por quirófano.

Para colmo, tras haber sido operado por partida doble de su rodilla, descubrieron que la misma todavía no está preparada para aguantar un alto ritmo de competición, por lo que está previsto que reaparezca definitivamente allá por el mes de marzo. En definitiva, el caso Pedro León es un tema que ha dado para mucho en 2017, pero que espera saldarse positivamente en este 2018 que está a la vuelta de la esquina.