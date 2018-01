El arte de saber adaptarse

Google Plus

Foto: LaLiga

En el Estadio de Gran Canaria el pasado sábado, el Eibar, volvió a demostrar una cosa. Sabe adaptarse a cualquier situación, y eso sin duda, es un aspecto fundamental para seguir esta racha que tan buenos resultados le está trayendo. Es difícil de analizar el estilo del Eibar, porque a veces pueden ocurrir variaciones en su juego, y es eso lo que hace de los de Mendilibar un equipo camaleónico, capaz de recomponerse ante las adversidades en los juegos del rival.

Y el mejor ejemplo lo tenemos en el partido del sábado, Las Palmas trató de mandar, le costó, pero lo hizo, no durante mucho tiempo, pero lo suficiente para comprobar que el Eibar puede estar cómodo hasta sin tocar el balón. Y es así como los armeros consiguen sus objetivos, si el rival quiere mandar, que lo haga, que ya se encargarán los vascos de que en defensa no se cometa ni un fallo, como ocurrió en tierras insulares.

Pero no es el único partido en el que los de Mendilibar han demostrado su capacidad de aclimatación, no hay que poner ejemplos concretos, simplemente fijarse en su juego. Como dije con anterioridad, es difícil identificar una táctica concreta, ante el Betis se dio la posesión, pero cómo se adaptaría el equipo para que finalmente el resultado fuese de 5-0. Ante el Girona, hubo que anular a los jugadores clave, como Portu o Stuani, y precisamente estos dos tuvieron seguramente el partido más gris de toda la temporada. No fue casualidad.

Son varias las capacidades de este verdadero camaleón llamado Eibar, pero esa manera de adecuarse al medio, al terreno de juego, al estilo del rival, es sin duda algo a tener en cuenta, y es que es difícil dañar a un equipo que basa su juego en anular el del rival.