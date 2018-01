Alain, operado

Google Plus

Foto: SD Eibar

El actual mediocentro de la Sociedad Deportiva Eibar, que milita en el filial, el CD Vitoria, Alain Ribeiro, tuvo que ser intervenido este pasado viernes debido a una rotura muscular. El jugador se lesionó el 7 de enero, cuando disputaba el choque ante el Club Deportivo Tudelano. El pasado 19, se le intervino para drenar su muslo izquierdo, tras recibir un golpe en el encuentro ante el conjunto tudelano.

Natural de Sopela, Vizcaya, sufrío en concreto un hematoma, que sólo tenía como solución drenar su pierna. Lo cierto es que se desconoce el tiempo estimado de recuperación, pues en este tipo de dolencias, en base a la evolución del jugador, puede variar considerablemente.

En esta presente temporada en Segunda División B, el jugador había disputado un total de trece encuentros, anotando dos goles. El primero lo anotó ante el Club Deportivo Izarra, de hecho, fue un gran gol que sirvió al filial del conjunto armero para sacar un punto en casa.

El segundo gol, y más reciente, fue a principios de diciembre, cuando el jugador vasco anotó un tanto ante el Caudal Deportivo. Esta vez el gol volvió a significar lo mismo, un punto, solo que en este caso el equipo dirigido por Igor Gordobil se encontraba disputando el encuentro en el Hermanos Antuña, actual estadio del conjunto asturiano.

No había sido del todo importante en el comienzo de campaña, pero recientemente se había convertido en un jugador fundamental en el esquema del técnico natural de Mondragón. Es más, el equipo lleva dos partidos sin su presencia, y sólo ha logrado sacar un punto. No han sido duelos fáciles, pero sin duda su falta se ha notado en el once del filial armero.

En definitiva, Alain pasará un tiempo de baja, se espera y se desea que lo menos posible, para que pronto pueda volver al once inicial del conjunto armero.