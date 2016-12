Pape Diop: "Nos iría muy bien llegar lejos en la Copa"

Foto vía: europapress.com

El RCD Espanyol tiene la tarea de ganar el partido ante el Alcorcón después del empate a 1 en el encuentro de ida de estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El conjunto perico empató gracias a un gol de Reyes a falta de cinco minutos para la conclusión. Ahora, los de Quique Sánchez Flores ya preparan la vuelta en Cornellà, que se disputará este jueves a las 21 horas. Y sobre este encuentro ha hablado Pape Diop en la rueda de prensa, acerca del partido y de otros asuntos como su futuro y la situación actual que vive en el Espanyol.

El senegalés, que no está disfrutando de muchos minutos esta temporada, entiende la situación y la acepta, sobre todo por el bien del equipo. "He jugado menos que el año pasado y años anteriores. En una carrera deportiva pueden pasar estas cosas. Juegas menos, pero no dejas de ser importante para el equipo, ser profesional y siempre intento darlo todo por el equipo", comentó. Además, dijo no estar seguro que lo que le deparará el futuro. "No sé que pasará, en el fútbol nunca puedes decir nunca. Aún así, me siento importante".

En cuanto al partido se refiere, consciente de que el Alcorcón es un equipo de una categoría inferior al Espanyol, Diop habló de la importancia de salir concentrados y no confiarse. "Jugando en casa hay que salir fuerte. Nos vamos a enfrentar a un equipo que nos lo va a poner complicado aunque sea de una categoría inferior. Queremos despedir el año con una victoria para irnos con un buen sabor de boca", explicó el senegalés. Como bien dijo Pape Diop, el vestuario se toma muy en serio esta Copa. "Es una buena oportunidad para el grupo porque todos tenemos opciones de jugar más minutos. Nos iría muy bien seguir en la Copa y tiene mucha importancia para el vestuario. Queremos hacer la mejor temporada posible y pasa por llegar lo más lejos en esta competición", concluyó el jugador del RCD Espanyol.