El Espanyol especula y cae eliminado de la Copa del Rey

Foto: RCD Espanyol.

El Espanyol ha sido históricamente un equipo copero. El conjunto espanyolista, al no poder luchar por objetivos mayores, siempre se ha encomendado a la Copa del Rey para ilusionar a una afición poco dada a tener imputs positivos. No obstante, esta temporada el torneo del KO le ha enseñado su cara más cruel a los espanyolistas, que han caído a las primeras de cambio contra el Alcorcón.

El partido de vuelta fue un verdadero calco del encuentro que se disputó en tierras madrileñas. Los alfareros, que no atraviesan un buen momento en competición liguera, se pusieron el mono de trabajo y apretaron las tuercas a unos locales inoperantes en todos los sentidos pese a que Quique Sánchez Flores dispuso un once de gala.

El Alcorcón evidenció su superioridad marcando el primer gol del partido en la salida de un córner. Álvaro encontró el espacio suficiente para alzarse en el área y cabecear para batir a un Roberto Jiménez que no está teniendo suerte en sus actuaciones.

El gol visitante, que eliminaba virtualmente al Espanyol, no alteró demasiado el guion del partido. El Alcorcón siguió dominando a los espanyolistas, que no daban con la tecla adecuada en ninguna faceta. Diego Reyes y Rubén Duarte sufrieron como nunca en los laterales, Jurado, Reyes y Piatti no conseguían trenzar jugadas mientras que Caicedo y Gerard Moreno no encontraban su sitio en el césped.

La grada empezó a mostrar su disgusto por la poca actitud del Espanyol contra un rival de una división menor. La única nota positiva de la primera parte fue la primera ocasión del Espanyol: Diego Reyes se lanzó en plancha para enviar la pelota por encima del larguero cuando lo más fácil era haber marcado.

El esperpento de la primera parte hizo que Quique Sáchez Flores moviera fichas. Hernán Pérez, Óscar Melendo y Aarón Martín fueron las apuestas del técnico madrileño a lo largo del segundo tiempo. Precisamente los tres futbolistas de refresco fueron de los jugadores que más activos se mostraron por parte espanyolista.

El tiempo se agotaba y el Espanyol estaba fuera de la Copa del Rey. Hasta que el conjunto catalán no estuvo al borde del precipicio no comenzó a asediar la portería alfarera, que parecía inexpugnable. De prisa y corriendo, cambiando el juego para mover la poblada línea defensiva amarilla, Hernán Pérez consiguió marcar tras un centro de Piatti y forzar la prórroga.

En la prolongación, y de forma sorprendente, el Espanyol volvió a encogerse. Los periquitos especularon con el balón, tal y como habían hecho durante toda la eliminatoria, para llegar a los penaltis. Con las fuerzas igualadas y todo por decidir el Alcorcón se dispusó a lanzar primero. La tanda estuvo igualadas hasta que Roberto consiguió desviar una pena máxima y dar al Espanyol la posibilidad de ponerse por delante. Gerard Moreno solamente tenía que marcar, pero falló. Como también hizo Jurado para que el Espanyol quedara eliminado de la Copa del Rey.