(falta la foto) Pablo Piatti: "La ilusión no nos la quita nadie"

Recuperó el Espanyol la dinámica victoriosa tras su solvente y cómodo triunfo el pasado domingo ante Osasuna, con goles de Caicedo, Jurado y Gerard.

Aunque no pudo anotar ningún tanto a la causa blanquiazul, uno de los máximos responsables de la sonrisa perica fue el extremo argentino Pablo Piatti, quien declaró a los medios tras concluir el partido que la victoria ante los navarros eleva la moral del grupo.

"Ayer el partido se nos puso muy de cara a raíz de la expulsión. El equipo lo forzó y trabajó para eso. Ahora vamos a un partido muy complicado ante un rival que está haciendo una gran temporada. Confiamos en nuestras posibilidades", señaló el sudamericano.

Acerca de la venidera visita a Balaídos, auguró un partido exigente: “Son muchos partidos en pocos días, pero confiamos plenamente en la plantilla y creemos que podemos conseguir muy buenos resultados. La ilusión no nos la quita nadie".

"Somos conscientes de nuestras posibilidades en el campo del Celta. Sé que podemos conseguir el objetivo que todos nos planteamos. No afrontamos este encuentro con rabia ni revancha. Sabemos que va a ser difícil, tenemos nuestras opciones y creemos que son muchas con la confianza que hemos ganado este fin de semana", aclaró sobre las sensaciones del plantel de cara al partido ante el Celta, equipo que los venció en la primera ronda.

Sobre las expectativas generadas entre los aficionados en torno a la buena posición del equipo, puntualizó que: "Las opciones de incluirse en Europa están ahí. Debemos trabajar desde la humildad y ser fuertes. Si no somos cautos y vamos con prudencia va a ser muy complicado porque visitamos rivales que se juegan lo mismo que nosotros".

El argentino destacó en todo momento la necesidad de ser prudentes: "El objetivo es el partido del Celta. Si no vamos con pies de plomo y estamos tranquilos pensando en el siguiente compromiso será muy difícil. Vamos partido a partido, suena a verso, pero es la realidad".

Acerca del casco que lleva en los últimos encuentros reveló que: "Es una sensación rara, no había vivido nunca, pero me estoy acostumbrando a los entrenamientos. No sé cuántas semanas más tendré que llevarlo".

Por último, habló sobre el buen momento que atraviesa a nivel personal y reconoció estar muy cómodo y feliz: "Cuando uno encuentra esa tranquilidad y trabaja realmente a gusto en un lugar siempre vienen resultados positivos. Disfruto".