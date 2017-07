Granero: "Mi compromiso es máximo"

Google Plus

Foto: RCD Espanyol

Esteban "el Pirata" Granero se convirtió hace unos días en nuevo jugador del Espanyol y el lunes ha sido presentado en el RCDE Stadium junto con Sergio García. El centrocampista madrileño firma por tres temporadas más otra opcional y tendrá una cláusula de 40 millones de euros.

Granero se ha mostrado muy ilusionado y ambicioso frente a esta nueva etapa, pese a haber jugado tan solo 17 partidos como titular en las últimas dos temporadas. El nuevo centrocampista periquito asegura estar muy comprometido y reconoce que este Espanyol deberá luchar por objetivos grandes: "Mi compromiso es máximo. Sé que los objetivos del club serán muy altos y estoy preparado para aportar el máximo. Tengo ilusión, el proyecto parece que está en una línea ascendente y me uno a ella. Espero que se cumplan los objetivos".

El jugador madrileño no oculta que Quique Sánchez Flores, entrenador perico, ha sido una de las razones por las que ha decidido fichar por el club catalán: "Es un técnico que conozco, siempre me ha atraído su exigencia y su filosofía de juego. Es un técnico ambicioso y estoy encantado de unirme a sus planes. Viendo la trayectoria del equipo entendía que esta temporada prometía un buen rendimiento".

Granero ya tiene ganada a la afición perica desde su etapa como madridista, pues fue el primer jugador en marcar un gol oficial en el RCDE Stadium en la temporada 2009/10 y no dudó en dedicarselo a Dani Jarque, fallecido aquel mismo verano. Sin duda, un gesto que la parroquia blanquiazul no olvida: "Aquel gol lo recuerdo con mucho cariño. Era uno de mis primeros partidos con el Madrid. Recuerdo aquel día que nos impresionó el estadio. Muchos jugadores del Madrid decían que era uno de los campos más bonitos en los que habían estado. El gol lo recuerdo con cariño y la celebración también. Fue muy triste aquel verano para todos los futbolistas (la muerte de Dani Jarque). Aquí había un sufrimiento grande, tantos de los jugadores como de todo el club. Era un sentimiento compartido. Veo que el recuerdo sigue vivo y fuerte y eso me alegra".

Por último, Esteban Granero asegura que puede jugar y adaptar a distintas posiciones: "Me puedo adaptar a varias posiciones y estilos. Tuve la suerte de jugar en muchos sitios y tengo cierta experiencia para amoldarme. Los equipos de Quique tienen un estilo de juego que me encaja. Les gusta ser verticales y esa propuesta encaja con mis cualidades".