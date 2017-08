Cornellà el Prat, el estadio que todo rival tiene que temer

Foto: Perico Domínguez

Respeto. Esta es la palabra que tienen que pensar todos los equipos de la liga Santander que pasen por Cornellà el Prat. El estadio del Espanyol, inaugurado el 2 de agosto de 2009, no decepciono a nadie una vez construido. El RCDE Stadium, conocido como 'Cornellà-El Prat', tiene capacidad para 40.500 espectadores y la UEFA le otorgó la categoría 4 de estadio.

Tras tener una casa como Sarrià mucha gente dudaba de si Cornellà cumpliría las expectativas, y Cornellà no ha sido un estadio más. Actualmente el Espanyol ha conseguido 47 victorias, 27 empates y 31 derrotas en el nuevo campo y este año los aficionados son cada vez más. El Leganés, el primer rival de esta temporada en casa, fue la primera víctima de los de Quique Sánchez Flores la temporada pasada que además fue la primera victoria para el de Madrid ya que hasta el 26 de noviembre de 2016 no consiguió buenos resultados. Lo que no quiere volver a repetir el técnico es el resultado de la temporada pasada ya que el Espanyol no pasó del empate a dos contra el Málaga en su primer partido como local, dejando escapar un 2-0 a favor en los últimos minutos. Mientras que las tres derrotas en el primer partido como local de la temporada en Cornellà-El Prat fueron contra el Sevilla, Zaragoza y Real Madrid, primer equipo que jugó en Cornellà y ganó a los pericos.

El club ha hecho campañas, abonos y descuentos para que Cornellà sea un fortín, ya que los blanquiazules son el club de Primera que peor asistencia registra en su campo al no llegar al 50% de ocupación. La temporada pasada se registraron 20.130 espectadores de media en un estadio con un aforo total de 40.500, unas cifras que tanto aficionados como club no quieren volver a vivir.

Finalmente lo que no quiere el club en relación a los horarios es que coincida con viernes, ya que numerosos encuentros eran es esas fechas, un hecho que incitaba a que hubiera una entrada pobre en Cornellà-El Prat.