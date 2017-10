La Copa del Rey, la competición favorita para el RCD Espanyol

José Manuel Jurado siendo consolado por Roberto Jiménez y David López tras fallar el penalty decisico ante el Alcorcón .- RCD Espanyol

El RCD Espanyol afronta este jueves su primer partido de copa esta temporada ante el CD Tenerife. Como cada año el equipo aspira a poder llegar lejos. Esta competición la ha ganado un total de cuatro veces en 1929, 1940, 2000 y 2006. La última tras superar al Real Zaragoza por 4 goles a 1 en el Santiago Bernabéu.

Desgraciadamente, el club no pudo llegar lejos en la pasada edición de la Copa del Rey, cayó en dieciseisavos de final. Perdió en los penaltis la eliminatoria contra la AD Alcorcón, después de que José Manuel Jurado errase su disparo.

La temporada 2015-16 se llegó tan solo a octavos de final donde el verdugo de los blanquiazules fue el FC Barcelona. No obstante, en 2014-15 el conjunto blanquiazul por aquel entonces entrenado por Sergio González consiguió llegar hasta las semifinales, dónde no logró vencer al Athletic Club. Llegar tan alto no fue nada fácil, tuvieron que batir al Deportivo Alavés, al Valencia CF y al Sevilla CF, y en San Mamés sacaron un empate al que no pudieron sacarle partido en casa, después de ser derrotados (0-2) por el segundo equipo con más Copas del Rey en su haber que tuvo que enfrentarse ante el FC Barcelona, perdiendo la final por 1-3.

La Copa del Rey es una competición idónea en sus eliminatorias iniciales para poder poner al terreno de juego a jugadores del filial, de esta manera, Pau López logró hacerse con la portería blanquiazul después de la marcha de Kiko Casilla al Real Madrid o el caso también de Rubén Duarte que sus actuaciones en copa gustaron tanto a Sergio González que siguió confiando en él al igual que el técnico rumano, Constantin Galca. No obstante el jugador del Ejido, no fue del agrado de Quique Sánchez-Flores y se marchó este verano rumbo al Deportivo Alavés.

Este año el conjunto entrenado por Quique Sánchez- Flores espera volver a llegar lejos y hacer felices a la hinchada perica.