Previa Espanyol - Betis: confrontación de dinámicas

Foto: RCD Espanyol

Otro lunes más de futbol en Cornellà – El Prat. Un Betis ambicioso quiere plantar cara a un Espanyol que busca una victoria que consolide la buena evolución del equipo este año. Mientras que los verdiblancos llegan tras ganar dos encuentros, los periquitos hace un mes que no saben lo que es ganar. Así pues, el partido del lunes puede suponer una continuidad de dinámicas o bien un punto de inflexión para ambos.

Buscando una victoria

En Cornellà – El Prat los pericos buscarán ofrecer su mejor versión y conseguir una victoria. En liga llevan un mes sin ganar y por este motivo no quieren dejar escapar los tres puntos ante el Betis. Sin tener en cuenta el partido de copa del jueves en Tenerife, que según el entrenador ya está olvidado, el buen trabajo que llevan haciendo los blanquiazules debe consolidarse con una victoria que les permita ser más ambiciosos y mirar la parte alta de la clasificación. Ganar seria un buen premio para la afición, que ha celebrado este fin de semana los 117 años de historia del club.

Teniendo en cuenta la imagen del equipo en Anoeta, la clave está en mantener la tarea defensiva que se mostró entonces y en acertar de cara a portería. La dupla Gerard Moreno – Leo Baptistao, una de las más ofensivas del campeonato, debe ser efectiva y seguro que pondrá en aprietos a la defensa rival.

Ganar como rutina

El Betis llega en una clara dinámica positiva. Los verdiblancos vienen de ganar al Alavés en liga y en copa al Cádiz, de modo que la dinámica de victorias es clara. Por ahora, acumulan cinco victorias en lo que va de campeonato y, con Quique Setién en el banquillo, el equipo ha dado un paso adelante respecto el año pasado. Además, disponen de jugadores importantes que marcan la diferencia del equipo y a los que el entrenador les ha encontrado un estilo de juego que se les adapta muy bien.

Sanabria es la principal amenaza verdiblanca. El delantero ha marcado seis goles en los últimos cinco partidos y, en combinación con Sergio León, forman una conexión que es capaz de hacer mucho daño al equipo rival, pues ya suman 10 goles en liga. Ciertamente, la delantera del Betis es una de las más fuertes y efectivas del campeonato.

En el medio del campo, es clave Javi Garcia. El centrocampista dota al equipo de equilibrio y los partidos donde no ha estado, su falta se ha hecho notar.

En la defensa, tras no poder contar con Feddal, probablemente Setién introduzca Jordi Amat en el once. Para el catalán será un encuentro especial, pues regresará al club que se formó des de bien pequeño tras irse en 2013.

Antecedentes

Espanyol y Betis se han enfrentado en numerosas ocasiones. Los blanquiazules tienen las estadísticas a favor si se miran los resultados de la temporada pasada (2-1 en Cornellà-El Prat y 1-0 en el Villamarín) pero la buena temporada que esta realizando hasta ahora el Betis puede romper estos datos. Los demás resultados de encuentros entre RCD Espanyol y Betis han sido variopintos. Des de la temporada 2001 – 2002, el Betis ha ganado siete veces, el Espanyol ocho y se han empatado 12 veces. Así pues, las estadísticas tampoco revelan mucho acerca de quien es el favorito para llevarse los tres puntos.

Estadísticas actuales

Después de los encuentros ya disputados de la décima jornada de liga, el Espanyol llega en decimocuarto lugar con 10 puntos. El Betis, con cinco victorias, se encuentra a las puertas de las plazas europeas. Los verdiblancos suman 16 puntos y ocupan el octavo puesto de la clasificación.

Las estadísticas de los blanquiazules en casa les son favorables, pues de los cuatro encuentros disputados en Cornellà – El Prat, se han sumado siete de los diez puntos del equipo. Por su parte, las estadísticas del Betis fuera de casa tampoco les van especialmente de cara: dos derrotas, una victoria y un empate.

Declaraciones

En rueda de prensa, Quique Sánchez Flores ha apuntado que el lunes el equipo va a “tener otra oportunidad” para ganar y lo hará “ante un rival muy difícil y al que respetamos”. En esta línea, el entrenador ha considerado que es un buen momento “para poder hacer un buen partido, sumar y dejar el equipo en la posición que merece por rendimiento, por partidos y por juego”.

En referencia al Betis, Quique Sánchez Flores ha considerado que es un tanto parecido a la Real Sociedad y, por este motivo, asegura que debe ser una continuidad de aquel encuentro, donde el equipo realizó un gran trabajo defensivo pese a no conseguir la victoria. El técnico considera que el Betis se diferencia por “los jugadores que juegan de medio campo en adelante” y ha destacado especialmente su “movilidad”. Las principales armas de los verdiblancos, según Sánchez Flores son “el gol de Sergio León, el incordio de Sanabria y la movilidad de Joaquín”.

Por su parte, Quique Setién también se ha mostrado muy firme con los objetivos de su equipo en el encuentro. “La intención es sumar, evidentemente, hacer un buen partido y tratar de sacar los tres puntos”, ha indicado. Para frenar a los pericos, Setién tiene claro lo que debe hacer, ya que considera que es “un equipo muy reconocible, sabemos cuáles son sus registros”. Además, ha destacado que “el Espanyol tiene muy buenos jugadores, rápidos, con mucha calidad en algunos casos, que nos pueden hacer daño”, al mismo tiempo que considera que “trata de hacer los ataques más rápidos, defiende muy bien”. Para evitar estas situaciones, Setién ha indicado que “trataremos de hacer un buen partido, marcar bien las pautas que queremos y a ver si tenemos ese punto de eficacia y de suerte que tienes que tener para sacar el partido adelante”.

Arbitrará Iglesias Villanueva

El colegiado designado para el encuentro es Iglesias Villanueva, del Comité de Árbitros de Galícia. En Primera División des del 2010, el colegiado aún no ha pitado ni a Betis ni a Espanyol esta temporada. A pesar de ello, en cuanto a los últimos partidos que el gallego ha arbitrado a estos equipos, el Espanyol acumula, normalmente, empates y victorias, mientras que las estadísticas para el Betis no le son tan favorables.

Convocatorias Espanyol – Betis

Por el Espanyol, Quique Sánchez Flores ha descartado, en relación a la última convocatoria, a Sergio Sánchez, Granero y Dídac. Además, también es baja Marc Navarro, que sigue con su plan de recuperación. Por el contrario, son altas Naldo, Melendo y Javi López, que regresa a una convocatoria tras superar la lesión en el bíceps femoral. Así pues, la lista completa es: Pau López, Diego López, Álex Domínguez, Aarón, Javi López, Naldo, David López, Mario Hermoso, Víctor Sánchez, Javi Fuego, Piatti, Diop, Sergi Darder, Jurado, Hernán Pérez, Melendo, Leo Baptistao, Sergio García, Gerard.

En el Betis, Quique Setién cuenta con las bajas de Durmisi y Feddal. La convocatoria del Betis es la siguiente: Adán, Dani Giménez, Barragán, Rafa Navarro, Mandi, Jordi Amat, Tosca, Javi García, Guardado, Fabián, Camarasa, Narváez, Nahuel, Joaquín, Boudebouz, Campbell, Sanabria y Sergio León.

Posibles alineaciones

Las alineaciones de ambos equipos presentan dudas y los técnicos podrían dar alguna sorpresa en su once titular. Quique Sánchez Flores es bastante probable que opté por el 4-4-2 que está demostrando funcionar, mientras que Quique Setién en rueda de prensa no ha querido desvelar si jugará con uno o dos delanteros. El técnico verdiblanco ha señalado los pros y contras de este sistema: “vas a amenazar al rival con dos puntas que están en un grandísimo momento si los colocas a los dos. Si no, tienes un jugador de banda que puede abrir más el campo, trabajar más en defensa. Hay que valorarlo”.

Teniendo en cuenta esto, los posibles onces son: