¿El momento de Sergio García?

Sergio García durante una acción en el partido del pasado domingo ante el Valencia CF. Foto: RCD Espanyol

Ayer se confirmaban las malas noticias para los pericos: Leo Baptistao tendrá que estar entre dos y tres semanas de baja. Siendo una de las piezas claves de Quique Sánchez Flores, ya que ha sido un titular fijo en lo que va de campeonato, ahora el entrenador perico se ve obligado a buscarle un releve y todo apunta a que será la hora de Sergio García. El de Bon Pastor jugó por primera vez de titular el pasado domingo y demostró que está para jugar más de 45 minutos.

Hasta ahora Sergio García había adquirido el rol de ‘el revulsivo’: de los once encuentros que se habían disputado, había participado en diez saliendo siempre en la segunda mitad. Hace justo una semana el jugador pedía minutos y aseguraba que no había venido aquí “para jugar a ratitos”. El delantero, seguro de que se encontraba en un buen nivel de forma para poder entrar en el once, aseguró que cuando tuviera oportunidades lo haría lo mejor posible. Quique Sánchez Flores le dio el premio el domingo, alineándolo en el once titular en detrimento de Jurado, y el delantero superó el examen.

El de Bon Pastor jugó los 90 minutos y dejo buenas sensaciones, pese a no marcar. Lo intentó en varias ocasiones, robo pelotas en la presión y dejo claro que sigue teniendo la técnica que tantas alegrías ha dado a los pericos en temporadas anteriores. Además, se entendió muy bien con Gerard Moreno.

Así pues, con lo visto el domingo, el cuerpo técnico del Espanyol tendría un sustituto de garantías para Leo Baptistao. Sergio García tiene todos los números para ser titular en los próximos partidos y en él recae ahora la ‘operación despegue’ que deben empezar ya los pericos si quieren seguir soñando a aspirar a plazas europeas.

Por su parte, la lesión de Leo Baptistao también podría dar oportunidades a Álvaro Vázquez. El delantero, más allá de los minutos que tuvo en Copa ante el Tenerife y donde se le vio muy ausente, aún no ha jugado en liga. Así pues, con la baja de Leo Baptistao podría regresar a las convocatorias y disponer de algunos minutos.