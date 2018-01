Ernesto Valverde: "Nuestra prioridad es la liga"

Google Plus

Ernesto Valverde en sala de prensa atendiendo a los medios de comunicación | Foto: Beto Fotógrafo, VAVEL

El Barcelona vuelve a la Liga Santander tras la derrota en Copa del Rey ante el RCD Espanyol. Ernesto Valverde analizó al próximo rival en la competición, el Real Betis. Los andaluces están cerca de la Europa League y quieren sumar otra victoria ante los azulgrana para mantener el buen momento de forma en el que llegan. Sin embargo, antes de cualquier comentario sobre el conjunto verdiblanco, el Txingurri dejó un titular respecto a las intenciones de los suyos respecto a la temporada: "Nuestra prioridad es la Liga. Obviamente quiero ganar todas las competiciones pero esta te dice cómo está tu equipo a lo largo de todo el año".

"Nuestra prioridad es la Liga" "El Betis plantea siempre el partido en tu campo porque quiere dominar. La clave será intentar salvar la presión de la misma manera que ellos tendrán que hacerlo con nosotros. Es un equipo valiente, que quiere el balón y se desarrolla bien con él. Vienen reforzados con los últimos resultados, sobre todo por la victoria en el derbi. Será un partido difícil e interesante. Empezamos la segunda vuelta y queremos hacerlo de la mejor manera posible", dijo Valverde.

"Quique Setién, al igual que yo, prefiere un 6-0 a favor que un 6-6. Sus equipos siempre buscan la portería contraria. Tenemos una filosofía de fútbol muy parecida, que es tratar de dominar el juego para anular al rival", añadió el técnico azulgrana. Acto seguido, comentó el aspecto anímico de sus futbolistas: “En el vestuario no estamos eufóricos. Somos conscientes de que no hemos ganado nada todavía. Queda muchos partidos, en los que nos tocará sufrir. No hay que hacer cuentas, al final siempre sale la misma respuesta en la ecuación: ganar el partido siguiente".

Imagen de archivo de Quique Setién | Foto: Nando Martínez, VAVEL

Fichajes, Coutinho y situación de plantilla

El mercado de invierno sigue abierto hasta finales de mes. Por ello, los rumores sobre posibles incorporaciones a la plantilla son más intensos en esta época del año. A pesar del ruido que hay en Can Barça, el entrenador fue contundente cuando le preguntaron, por ejemplo, de Antoine Griezmann. "Me gustan los que tengo en plantilla. Griezmann pertenece al Atlético de Madrid, club al que tenemos un enorme respeto".

“Tenemos a varios futbolistas tocados. Esperamos recuperarlos para que carguen minutos y descarguen a otros. Enero es un mes con mucha exigencia. En ese sentido contamos con Coutinho para dentro de poco, aunque no me atrevo a dar una fecha exacta. Yerri Mina ya puede entrar en la lista aunque es verdad que viene de otro fútbol, tiene que adaptarse. Caso aparte el de Rafinha, que tiene permiso para solucionar una cuestión contractual. Ha estado tiempo lesionado y es mejor que tenga minutos. Es un futbolista que siempre da el cien por cien", reflexionó el ex del Athletic.

"Piqué y Roberto son un ejemplo para todos" Gerard Piqué y Sergi Roberto renovaron recientemente sus contratos con el FC Barcelona: "Los dos significan mucho para todos los aficionados, compañeros y canteranos. Son un ejemplo de que se puede llegar al primer equipo, estamos contentos de que estén aquí. Además, la temporada de ambos está siendo muy buena".

Derrota en Copa con perspectivas

El Barça cayó el miércoles ante el Espanyol en el partido de ida de los cuartos de final en la Copa del Rey. Los pericos se adelantaron a pocos minutos para terminar el encuentro por medio de Melendo, canterano de la entidad. "Nunca queremos perder. Veníamos con una buena racha que nos reforzaba. El otro día nos marcan al final, con lo que no tenemos tiempo para reaccionar. Tenemos que remontar para dejar el traspié cómo una anécdota. Nuestra intención es seguir en la dinámica ganadora que tenemos en Liga ante un rival complicado”, siguió diciendo Valverde.

“En el anterior compromiso ante el Celta también tuvimos que afrontar un resultado incierto. Hay una acumulación de partidos en los que te juegas mucho. Todo se valora en función del resultado. Queremos remontar el jueves pero hay que empezar ganando mañana", finalizó.