Manita en el Bernabéu

El Granada se llevó una manita del Bernabéu en un duelo donde solo aguantó 10 minutos. Isco en dos ocasiones, Benzema y Ronaldo redondearon el 4-0 al descanso. Casemiro cerró la goleada en la reanudación. La segunda parte sobró en una mañana donde el cuadro andaluz dejó muy malas sensaciones.

El Real Madrid de los récords contra uno de los equipos con más papeletas para descender. El Bernabéu de escenario. La fiesta por el Balón de Oro de Cristiano como telonero. El Granada se agarraba a la imprevisibilidad del fútbol para llenarse de esperanza. Alcaraz dispuso un 4-5-1 para ahogar la creación madridista, con Tabanou por delante de Gabriel Silva en el costado izquierdo, mientras que Zidane apostó por cuatro centrocampistas con Benzema y Ronaldo arriba.

Festival de goles

El arranque del partido fue el esperado. Los merengues controlaban, y los granadinos aguantaban. Todo sobre el guion. El orden de las líneas defensivas rojiblancas invitaba al moderado optimismo. Nada más lejos de la realidad. Una pérdida de Samper en la salida del balón dio origen a al primer tanto de Isco (min. 12). El balón llegó a los pies de Benzema que dejó solo al malagueño para que batiera con total comodidad a Ochoa. Solo fue el preludio de la tormenta.

Isco celebra su gol | Foto: Daniel Nieto | VAVEL

A partir de ese momento el Granada fue un títere en las manos del Madrid. La calidad de los blancos y la fragilidad de los andaluces fue el combo perfecto para los de Zidane. Uno tras otro, los goles empezaron a caer. En el minuto 20, un mal despeje de Ochoa a tiro de Modric fue aprovechado por Benzema para hacer el segundo. En fuera de juego eso sí. La inercia del juego ya era clara. Cuesta abajo y sin frenos.

El partido era un monólogo. Marcelo, tras hacerle un ovillo a Tito, le puso el esférico en la cabeza a Ronaldo, que en área pequeña hizo el tercero (min. 27). Instantes más tarde llegó el cuarto. Desde la derecha Modric dio el pase de la muerte para que Isco marcara a merced (min. 32). El Madrid seguía llegando y creando problemas. Los indicios eran de goleada histórica.

Segundo gol de Isco al Granada | Foto: Daniel Nieto | VAVEL

Tregua pactada

La reanudación tuvo poca historia que contar. El Granada no era un equipo, sino una acumulación de jugadores. Agazapado en su campo, miedoso, con la única estrategia de dejar pasar el tiempo. Los de Alcaraz no eran capaces ni de salir a la contra. Ochoa salvó el quinto, antes de que lo convirtiera Casemiro. El brasileño marcó su primer gol de la temporada en un nuevo error defensivo visitante. El mediocentro remató una falta botada por James solo en el segundo palo, después de un arrastre al primer poste del resto de jugadores blancos (min. 58).

Casemiro celebra el quinto gol del Madrid | Foto: Daniel Nieto | VAVEL

Al Granada solo le salvo que los madridistas decidieran levantar el pie. Como si de una tregua se tratara, ambos equipos se dejaron ir. El reloj hizo el resto en una última media hora soporífera. Hacía tiempo que el Bernabéu no veía un partido tan plácido. Kravets pudo maquillar el resultado cuando el encuentro agonizaba, pero Keylor lo evitó. Vicandi Garrido se olvidó de las normas, y no añadió nada para frenar la agonía.

Esta no era la Liga del Granada. Cierto. Aunque no habría estado de más dejar una mejor imagen. Los nazaríes urgen de una reacción si quieren salvar la categoría. Una reacción en la que necesitarán sumar en duelos donde la lógica no invite a hacerlo. Que mejor que empezar contra el colista en casa la próxima semana.