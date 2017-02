Brunch de unión con los medios de Granada

Google Plus

John Jiang y kangnig wang durante su encuentro con la prensa Foto: Antonio L Juárez

El presidente del Granada Club de Fútbol, John Jiang, ha convocado este viernes por la mañana a los periodistas deportivos de Granada para una conjura entre prensa y club ante la mala situación que sufre la entidad rojiblanca. El equipo se enfrentará por la noche al Real Betis en el estadio Nuevo Los Cármenes, a las 20:45 horas y en ese partido estará presente el máximo mandatario del club granadino.

El acto estuvo presidido por el presidente del club acompañado por Kangning Wang, vicepresidente del Granada CF, y por el director de comunicacion, Michel Martín. Las preguntas de los periodistas deportivos de Granada han ido todas dirigidas al presidente, John Jiang, el cual ha respondido que no está satisfecho con la situacion del equipo y que está "preparado para contribuir lo que haga falta al Granada CF".

También ha explicado que "aunque la situación es complicada, todos los departamentos del club están implicados para poder permanecer en la categoría de Primera División" y que aunque pensaba al principio "que el equipo podía llegar a estar entre los puestos de arriba", como se llegó tarde a la compra del club, ahora su objetivo es "la permanencia en Primera División" y que ha resaltado que no tienen "que perder la esperanza".

John Jiang ha expuesto cuál ha sido el peor momento que ha sufrido como máximo accionista del Granada CF y ha explicado que fue en "el partido después de despedir a Paco Jémez". Dicho partido estuvo dirigido por el entrenador del equipo filial, Lluís Planaglumà, el equipo se enfrentó al Leganés y perdió en el tramo final por 0-1.

"Prefiero delegar en el director deportivo y el entrenador"

El presidente del club nazarí no pensaba que iba a ser "tan complicada la gestión del club", ya que "en China el nivel es más bajo que en la Liga española" pero ha reconocido que él ha llegado a Granada " a aprender". De esa manera ha puesto su "metodología", la cual consiste en "respetar al equipo y no intervenir en el trabajo". "He participado en algunas ocasiones, pero prefiero delegar en el director deportivo y en el entrenador", ha apuntado.

En la faceta administrativa, el Granada Club de Fútbol es el primer club que compró John Jiang y, por tanto, es "lo más importante" dentro de su grupo de empresas, tanto que ocupa "el 80%" de su tiempo en solucionar los problemas que tenga el club.

El empresario chino también ha comentado, como anécdota, que ha decidido cambiar de hotel en el que se hospeda cuando está en Granada "por superstición". Además, John Jiang ha asegurado que piensa en otros proyectos deportivos relacionados con el baloncesto, deportes olímpicos y derechos de televisión.